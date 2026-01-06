Do姐農夫時隔多年突合體 回顧合作13大經典畫面句句搶口

鄭裕玲與農夫這個經典「金牌組合」時隔多年再度合體，瞬間勾起無數觀眾的集體回憶！Do姐早前在社交平台發布與農夫的最新合照，並留言「好耐冇合體！」，原來三人為珠寶品牌周生生拍攝農曆新年宣傳片，在尖沙咀街頭突擊派發壓歲金片。這個消息一出即引爆網民熱議，紛紛要求他們重新開拍旅遊節目，更有人激動表示「看到這幅相瞬間在工位激動到想哭😭！！快十年了！！終於等到你們合體！！！」