Do姐農夫時隔多年突合體 回顧合作13大經典畫面句句搶口
Do姐農夫街頭派金片 外國遊客都停低影相
今次合作中，農夫更搬出整張床落到尖沙咀街頭，考驗途人對壓歲錢文化的認識，場面相當熱鬧。Do姐笑言好耐未有同農夫合體，2026年第二日便要「開工」，而農夫則幽默表示三人由昔日的「金牌組合」變成「金片組合」。街頭派金片的舉動瞬間吸引大批途人圍觀，連外國遊客亦停下腳步拍照留念，足見這個組合的超強人氣依然不減。
網民狂留言求復出 有人連睇五集笑到碌地
Do姐的合照一出，網民反應極度熱烈，留言區瞬間被洗版。有網民興奮表示「最愛的dodiddone組合！！！！🥹」、「do姐快點再跟他們去旅行😍，好想看你們鬥嘴啊」，更有人提議「不如三位開個YT channel，旅行，遊戲，podcast，美食一次過✨」。最誇張的是有網民透露「Do姐，唔係講笑，我尋晚啱啱先開返套Do姐去shopping睇，一連睇咗五集，笑到碌地，你哋呢個組合真係超頂癮😂😂😂」，可見這個組合的魅力歷久不衰。
1.《Do姐去Shopping》神還原Do姐引爆笑聲
回顧農夫與Do姐的合作經典，在2017年《萬千星輝賀台慶》中，陸永神還原Do姐鄭裕玲的一幕至今仍被網民津津樂道。當時陸永連Do姐的不耐煩語氣都模仿得惟妙惟肖，當曾志偉調侃他時，他火速回擊「好鬼低級架你幾隻嘢！」這句Do姐經典口頭禪一出，全場笑翻，陸永的模仿功力與機智應變令人拍案叫絕。
2.鄭裕0.01鄭裕玲魚球 陸永百變稱號創意無限
在《Do姐有問題》中，陸永與C君聯手每集為Do姐打造爆笑「百變稱號」，如「鄭裕0.01」、「鄭裕玲魚球」等金句。這些稱號融合諧音、聯想與荒誕，創意無限，每次介紹都讓Do姐哭笑不得。網民大讚陸永的鬼馬口才，堪稱綜藝開場的點睛之筆，這些無厘頭改名至今仍被粉絲廣泛引用。
3.Did Did姐過去式 陸永英文三態玩到盡
《Do姐去Shopping》巴黎古董店一幕中，C君稱Do姐為「DoDo」，Do姐反擊後，陸永火速接話「Did Did姐！」他解釋英文動詞三態「Do Did Done」，稱Do姐應是「過去式」的「Did Did」。這句無厘頭金句讓全場笑到噴飯，成為陸永經典代表作，展現了他對語言遊戲的天賦和急智反應。
4.佢pay呀金句誕生 14萬筷子變搞笑位
2015年《Do姐去Shopping》日本筷子店一幕堪稱經典中的經典。當Do姐看到14萬港元的金箔筷子後說「我呸！」，陸永瞬間接招「佢pay呀！」他將「呸」諧音聯想至「Pay」（付錢），這句雙關妙語展現了他電光火石的急智。這個畫面至今仍被網民瘋傳，堪稱綜藝神來之筆。
5.我唔食涼嘢㗎 富良野變廣東話雙關
在《Do姐再Shopping》未曝光片段中，Do姐提議去「富良野」試吃蜜瓜，陸永即刻拋出金句「我唔食涼嘢㗎！」他巧妙將「富良野」的「良野」與廣東話「涼嘢」（寒性食物）雙關聯繫，瞬間讓全場笑崩。這句神級「食字」金句被網民譽為比正片更精彩的經典，展現了陸永對廣東話的深厚功力。
6.生命力好似曱甴 陸永大讚Do姐攀石功力
《Do姐再Shopping》第一集去MORIPARK Outdoor Village時，一向鍾意做運動的Do姐即時露番兩手，化身Spider Woman攀石。陸永見狀大讚Do姐「嗰種生命力，真係好似曱甴！」這個比喻雖然聽起來有點奇怪，但卻完美形容了Do姐的堅韌不屈精神，成為網民經常引用的金句。
7.驅魔式拱橋影封面 Do姐柔軟度超越彭丹
攀完石後，Do姐仲有大把精力展現驚人的柔軟力做拱橋！C君見狀大讚她的程度已經超越彭丹，而係驅魔人，更建議她的姿勢可以影CD封面。這個畫面不但展現了Do姐的運動天賦，更成為節目中的爆笑經典，網民至今仍對這個「驅魔式拱橋」印象深刻。
8.你以為你好多鈣質咩 陸永關心Do姐安全
見住Do姐不停自我挑戰各種高難度動作，陸永都忍唔住提醒她小心，大叫「你以為你好多鈣質咩！」這句關心中帶點調侃的話，完美展現了農夫與Do姐之間的真摯友情。事實上，農夫對Do姐的鈣質情況真係好關心，去到第4集都仲提醒她要「小心鈣質！」
9.農夫狂頂撞Do姐 互串比單方面被鬧更好笑
在節目中，農夫經常瘋狂頂撞Do姐，大膽到窒到Do姐無聲出。這種互串的模式絕對比他們單方面被鬧好笑得多，展現了三人之間的默契和友情。農夫敢於挑戰Do姐的權威，而Do姐也樂於接受這種互動模式，造就了無數經典畫面。
10.翠如自爆溝正藍 一溝成名畀位C君入
雖然黃翠如在節目中表現不算突出，但第2集她一「溝」成名，自爆要溝藍色，畀咗大大個位C君入。這個畫面雖然翠如是配角，但她的天真反應反而成為節目的另一個笑點，網民都覺得她傻傻哋的樣子很可愛。
11.農夫瘋狂玩食字 中英文互食都無難度
作為食字高手，農夫每集都有好多搞笑位，而且無論中文定英文互食，對他們來說都無難度。這種語言天賦讓他們在節目中創造了無數金句，每次的食字遊戲都讓觀眾拍案叫絕，成為節目的一大特色。
12.收筷子定收車 農夫選擇實用至上
當面對一對筷子同部日本車一樣貴的選擇題時，Do姐問農夫會揀收車定筷子，農夫毫不猶豫答「梗係收筷子啦，收車有咩用啫，又唔可以挾嘢食，收筷子就實用好多！」這個回答展現了農夫的幽默感和實用主義精神，令全場爆笑。
13.C君Do姐扮情侶 陸永爆料加抱抱環節
第4集Do姐同C君扮情侶的畫面超級神似，陸永更大爆Do姐迫他要加入抱抱環節，果然夠「錫」農夫。這種親密互動展現了三人之間深厚的友情，也成為粉絲最愛的溫馨畫面之一，證明他們的感情不只是工作關係。