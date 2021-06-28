Do姐鄭裕玲27歲已擁靚景豪宅 家訪舊片出土顯品味 三面鏡衣帽間極盡豪華

無綫的網上頻道有一個叫「大寶藏」系列，不時上載舊節目片段，日前公開了一條1985年《K-100》主持去Do姐鄭裕玲當時寓所家訪的短片，當時約27歲的Do一個人住過千呎何文田豪宅，裝修極盡豪華，反映Do姐的個人獨有品味。

撰文：東方新地 圖片：Do姐IG圖片、無綫影片截圖