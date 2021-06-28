Do姐鄭裕玲27歲已擁靚景豪宅 家訪舊片出土顯品味 三面鏡衣帽間極盡豪華
無綫的網上頻道有一個叫「大寶藏」系列，不時上載舊節目片段，日前公開了一條1985年《K-100》主持去Do姐鄭裕玲當時寓所家訪的短片，當時約27歲的Do一個人住過千呎何文田豪宅，裝修極盡豪華，反映Do姐的個人獨有品味。
撰文：東方新地 圖片：Do姐IG圖片、無綫影片截圖
當年Do姐已是一姐
無綫的Youtube頻道有大寶藏系列，不時上載珍貴舊片，最近上載1985年《K-100》探訪Do姐鄭裕玲豪宅的短片，當時27歲的Do姐入行近10年，已成為無綫一姐。其位於何文田的住所景觀開揚，窗外景色望一片球場景同城市景。
著DeepV海棠春睡
出名有Taste對生活有要求的Do姐，當時居住的何文田豪宅非常整潔，客廳掛住富色彩的電影海報來襯托簡約的客廳，介紹客房時，Do姐更身穿Deep V家居服，親自示範躺在客房牀上的情景。
單位目測過千呎
Do姐香閨裝修不落俗套品味十足，處處掛起畫作、電影海報等，整段影片介紹超過三分鐘，包括2個客廳、客房、書房、衣帽間、化妝間、巨型廚房及雜物房，面積相當大，目測肯定過千呎！當中最有驚喜是36年前Do姐已經有個豪華衣帽間，三面鏡的大衣櫃，似足在名店試衫一樣。
全屋古董與精品
Do姐在布置上落足心機，予人舒適及具藝術品味的感覺，很配合Do姐一貫具學識形象。除了客房擺放了從尼泊爾帶回來的古董燈、又在書房擺了16個金木，每一個都是《三國志》中的代表人物，增添書卷味。
廚房都空間感十足
全屋設計甚有特式，就連廚房設計都唔馬虎，Do姐嫌原本窗戶對住隔壁單位的廚房，所以她在食飯枱旁用玻璃磚砌成一大片牆，加埋幅海景畫，夠晒情調。
Do姐自認係宅女
雖然已經是36年前家訪，但Do姐的家裝修一啲都唔老土，一個人住咁大間屋，但Do姐話好享受，仲自認係宅女：「我覺得自己住咁大間屋好賞心樂事，另外我又唔鍾意出街嘅，所以呢喺度睇吓書、飲吓茶，傾吓電話，我覺得好開心㗎！」