Do姐邀鍾培生上節目 質疑「林鍾之戰」係夾計宣傳 網民狂畀嬲：聽到熄機
文：東方新地｜圖：Do姐及鍾培生IG、《口水多過浪花》影片截圖
鍾培生轟林作：不尊重女性
在昨日（6月22日）的一集《口水多過浪花》上，Do姐（鄭裕玲）問到鍾培生和林作的「林鍾之戰」，是否兩人夾埋，想做宣傳同賺錢？鍾培生肯定地回答：「一定唔係！因為我哋係道不同不相為謀。」他指在他提出打拳賽之前，已經有很多人將兩人相提並論，原因是兩人在同一日生日（12月23日），雖然兩人當時其實並不認識。
鍾培生指當時網民都係讚他較多，但他完全不想和林作有所接觸，原因其一是覺得他很不尊重女性，其二是他好鍾意抽死人水，其三是他有很好的先天性條件，包括學歷好、家境好等，但他會用這些條件來「蝦蝦霸霸」，而不是去回饋社會，所以令鍾培生「好睇佢唔順眼」。
直到那次林作指鍾培生抽水「抄我一百萬」，他認為男人解決問題的方法，最公平、公正的地方就是擂台，所以就提出了「林鍾之戰」，Do姐即問他：「點解唔用有文化啲嘅方法呢？要用咁粗獷嘅方法？」他說：「由於依家嘅social media加上香港嘅法治，令到好多人可以唔respect人，而唔需要畀人punch in the face嘅，所以我覺得如果喺個擂台上面就可以光明正大咁做呢樣嘢，當然我係邀請佢嘅，佢可以選擇唔做，咁咪做一個懦夫囉！」
提到「佛祖佳麗」Kirsten被林作消費一事，鍾培生指這件事令他覺得好反感，但因為9月「林鍾之戰」將至，所以他才未有就這件事再發言，他說：「我由Day One已經講會一拳打爆佢個嘴，呢件事係會發生嘅！」他又指自己現時一個星期最少有六日、每日朝頭早七點半都會準時到Gym Room操練，這是他對自己和對香港人的承諾，會盡力去為比賽鍛練自己。
講到未來想做的事，鍾培生就話好想結婚生仔，因為覺得男人需要「修身齊家」，Do姐問他是否因為要傳宗接代、繼承家業？他說：「咁又冇，因為我爸爸媽媽好早婚，所以佢哋成日都叫我唔好咁早結婚！不過我覺得緣份係整定嘅，邊個係你老婆、邊個係你小朋友都係一早整定，當我屋企過得好好、好融洽，事業就一定會好。」
之後講到事業話題，鍾培生指自己早前投資了少許金錢在鄭中基演唱會上，因為他非常欣賞「暴龍哥」的搞笑形象，這也促使他踏出在人前「做自己」的第一步，他又舉例指劉德華在電影《與龍共舞》中都係做丑角，也令大家覺得好好笑。他表示因為決定「做自己」，所以他之前就在YouTube拍片講到自己「最憎最憎」的話題：野豬，他說：「野豬係非常之擾民，跟住我就拍咗條片去爆啲野豬，嗰條片之後就開始多人睇！」
節目播出後，網友幾乎一面倒對鍾培生畀嬲和負評，紛紛表示：「聽到一拳真係忍唔到熄機」、「條友講嘢完全冇內容」、「垃圾都可以上節目」、「拉低節目嘅質素」等，亦有網友攻擊鍾培生的衣著和外表，指他「件衫好皺」、「畫咗眼線」等等。