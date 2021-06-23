Do姐邀鍾培生上節目 質疑「林鍾之戰」係夾計宣傳 網民狂畀嬲：聽到熄機

Do姐（鄭裕玲）主持的電台節目《口水多過浪花》周不時都會邀請不同的名人明星上節目做訪問，昨日一集Do姐就搵來鍾培生做嘉賓，訪問了他多個問題，包括問他和林作的「林鍾之戰」係咪夾埋？又講到關於鍾培生的事業同野豬等話題，但卻惹來網民一面倒負評，更嬲爆話：「聽到熄機！」

文：東方新地｜圖：Do姐及鍾培生IG、《口水多過浪花》影片截圖