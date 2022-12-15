Do姐鄭裕玲離巢無綫連環倒戈 處女下海客串193新歌MV 網民指極唔妥153
鄭裕玲為193獻出第一次
Do姐鄭裕玲未離巢無綫前已被指偏愛ViuTV旗下藝人，特別是MIRROR成員與ERROR成員，離開無綫後更加隨心所欲，估唔到Do姐仲獻出埋第一次，為ERROR成員193郭嘉駿的新歌《越州公路193》MV做女主角，Do姐仲賣大包在其IG連環出po為193造勢，在Do姐發放的訪問短片中，她笑言絕對有理由懷疑193暗戀她，所以廢事煩，一口應承幫他客串MV，並表示第一次客串MV感覺唔錯，提示大家要loop多幾次個MV支持193，以及支持她的第一次。
193吼準Do姐無約一身輕
193這首新歌是特別送給他至愛的Fans，以答謝一直以來的支持，當初搵女主角時已鎖定目標：「MV一係冇女主角，一係就要搵個好勁嘅女主角。MV裡面有出現過4個地方：台灣、加拿大、倫敦及香港，當中需要一個好高貴嘅角色，而我心目中最高貴嘅就係Do姐，所以諗住碰下運氣，問下又唔使錢，點知佢一口答應咗。之前唔夠膽問，係怕有好多合約上嘅問題，所以都費事問，免得面懵懵被拒絕。」
為Do姐度身訂造皇室奔喪造型
為展現65歲的Do姐高貴的一面，193不但找專人設計Do姐在MV中的造型，再配以閃亮鑽飾，並出動私人古董車，將它改頭換面變成的士。193道：「一直覺得Do姐的氣質好襯倫敦，同埋佢成日喺電台節目講英國皇室嘢，所以有Do姐呢個似係英國皇室，但去葬禮嘅造型。」看到193的種種心思，當事人Do姐不諱言道：「我有理由相信你係暗戀我嘅，我無以為報喇！所以你問我可唔可以客串，我怕咗你喇，所以就客串了。」
193提議下次與Do姐打車輪
原來193得逞後，仍得一想二，問Do姐除了客串MV，還可不可以有更多的答謝，Do姐卻投訴193，道：「仲想點？我冇客串過MV，仲以為有好多對手戲，點知係冇乜，仲諗住測試下你嘅演技！」193聽罷即說：「你有冇睇《季前賽》，我直情係ViuTV黎耀祥，攞晒影帝嗰啲嚟㗎！」Do姐聽到即笑住繼續投訴：「《季前賽》俾咗個咁重嘅角色你，都做得好好 ，但今次我同你嘅合作戲份就少咗啲。」193立即解釋，說：「搵到你客串已經好好，唔夠膽要你咁操勞，同埋我驚多戲份Do姐會拒絕我，所以我一直氹住Do姐，好快！嚟1、2個鐘就可以。不如下次你做女主角，我哋打車輪！」Do姐也真的被193氣壞，沒好氣道：「所以我咪話你暗戀我囉！」反應快的193即道：「我呢啲係明戀啦！做到咁足！」
網民留言話Do姐唔妥153
這次Do姐客串193MV，原來未有收取任何酬勞，只求拍得夠靚，193也認真表示不知能怎樣報答對方。Do姐終於可以做自己鍾意嘅事，離巢後除了埋余詠珊班為開電視拍旅遊節目，今次更與曾志偉有牙齒印的193合作，唔收錢做MV女主角，難免會讓人覺得唔放曾志偉在眼內，更有網民留言表示覺得Do姐唔妥153，有心與無綫對著幹。
193仲有30名粉絲參與MV
其實除了Do姐，193亦找來30名Fans參與演出。講起Fans們，193眼濕濕說：「呢個MV唔係好見到佢哋個樣，但我唔想搵臨記客串，意境、意義上大於一切。呢30位Fans係最早跟我嘅，所以就叫佢哋嚟幫手，佢哋唔出樣，但大家心領就OK。」
去片！睇Do姐客串193新歌MV
Do姐落實為開電視拍旅遊節目
貴為無綫「鎮台之寶」的Do姐今年10月於商台節目宣佈不再與無綫續約，正式離巢TVB往外闖，寵愛「靚仔」和「鏡仔」的她一直被指最大機會轉投ViuTV的懷抱。而最新消息落實，Do姐將會為開電視拍旅遊節目。公認鍾愛靚仔的鄭裕玲，不時透過工作「自肥」，早前回復自由身後，出席《903AllStar籃球賽》主持開球禮，就毫不忌諱公開「示愛」，將手上籃球直接交到姜濤手上。
其IG更有不少與各大靚仔藝人包括MIRROR成員、Jeffrey、MC張天賦等的合照，而與MIRROR和ERROR關係友好的鄭裕玲，一直傳出最大機會將會轉投ViuTV的懷抱，不少網民都揚言期待鄭裕玲與ERROR合作《Do姐ERROR遊》形式的旅遊節目。
HOY TV宣佈Do姐年初出發拍旅遊節目
然而早前HOY TV（前名：開電視）突然在社交網站宣佈，鄭裕玲即將加盟其電視台拍攝旅遊節目，並預計於明年初農曆新年後出發。據知跟無綫前高層余詠珊主理的「好好製作」公司到外地拍攝旅遊節目，將會有15集的內容。節目還會有期他藝人同行，不過鄭裕玲及HOY TV保持神秘，暫時未有公佈其他參與拍攝的藝人名單。
全城競猜Do姐出埠新拍檔
有網民留言猜測與鄭裕玲出埠的藝人會是誰，有網民希望是鄭裕玲的舊拍檔農夫，亦有人大膽數出鄭裕玲舊愛呂方，當然這些人物應該是不可能。然而如果HOY TV不向外尋找外援，單靠駐台男藝人的話，暫時就只得「台柱」李尚正、嚴崇天以及選秀節目《就是青春》參賽者作選擇，這些藝人也未與鄭裕玲合作過，加上知名度不算高，很大機會會令觀眾失去這看的動力，看來HOT TV要出奇招才有辦法增加收視。
鄭裕玲Do姐44年後回復自由身
鄭裕玲(Do姐)絕對是無綫台柱，已65歲的她早前在電台節目親口承認結束與無綫44年賓主關係，拒續約離巢。近年Do姐鍾情和年輕一輩藝人合作，更一改電視台除自己台外不許與友台人合作的「潛規則」，Do姐主持的電台節目頻頻邀請ViuTV藝人受訪，明顯不想再有合約枷鎖：「自由身可以試唔同嘢，乜嘢都可以傾！」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
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