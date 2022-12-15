Do姐鄭裕玲離巢無綫連環倒戈 處女下海客串193新歌MV 網民指極唔妥153

鄭裕玲（Do姐）效力無綫44年，兩個月前高調宣布離巢，講到渴望自由，看來都忍咗好耐。Do姐一個華麗轉身，頭炮將會到HOY TV與前TVB高層余詠珊合作，出埠拍攝旅遊節目，今日Do姐再在社交網連出兩個po撐193郭嘉駿，處女下海為193的新MV客串，Do姐連環倒戈，今次仲要唔收錢幫與曾志偉有牙齒印的193，有網民覺得Do姐擺明唔妥153。