Do姐鄭裕玲親認與無綫結束44年賓主關係 渴望自由身 網民齊撐過檔ViuTV

鄭裕玲(Do姐)絕對是無綫台柱，上月剛滿65歲的她，今日(21日)在電台節目親口承認結束與無綫44年賓主關係，拒續約離巢。近年Do姐鍾情和年輕一輩藝人合作，更一改電視台除自己台外不許與友台人合作的「潛規則」，Do姐主持的電台節目頻頻邀請ViuTV藝人受訪，明顯不想再有合約枷鎖：「自由身可以試唔同嘢，乜嘢都可以傾！」