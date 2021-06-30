Do姐孖ERROR拍宣傳片 捧上天大讚有前途 網民齊心祈求：開拍Do姐ERROR遊啦！
Do姐向來點石成金，農夫多得她帶挈，人氣急升豬籠入水，不過Do姐已經變心，因為疫情關係冇得追韓星，佢個心就飛咗去MIRROR同ERROR度。最近孖住ERROR拍宣傳片，Do姐唔止對四子有讚冇彈，仲話佢哋紅咗又靚咗。對於呢個新組合，網民亦好受落，集氣叫Do姐過檔ViuTV。
撰文：東方新地 圖片：Do姐IG、廣告影片截圖
Do姐興奮一拖四
坤哥吳業坤早前因為同193高調交流而被指有離心，結果被高層照肺，同人唔同命，地位高高在上的Do姐鄭裕玲擺明欣賞MIRROR同ERROR，早前高調捧場睇MIRROR個唱，電台節目又邀請ViuTV的藝人，去年已經與姜濤及肥仔@ERROR合作拍過廣告，今次仲一拖四ERROR，Do姐興奮到放相上社交網炫耀。
Do姐調教ERROR
ERROR最近的確紅到發紫，繼之前跟古天樂和盧覓雪合作拍廣告後，近日四子再與Do姐為八達通卡登記消費券拍宣傳短片，ERROR過去曾上過Do姐主持的電台節目做嘉賓，但合作拍宣傳片就是首次。在ViuTV的fb專頁，上載了一條ERROR四子化身「ERROR流NINJA」，在「司令」Do姐面前跪低，Do姐怒吼：「你四隻嘢咁放肆？」
Do姐擺明偏心
Do姐完全被ERROR俘虜， 更有IG貼上多張與ERROR四子的合照：「#Do姐教精Error，你哋4隻嘢最近好似靚仔咗！#係紅咗之後靚仔 #定係靚仔咗至紅。」Do姐擺明偏心肥仔，大讚她得意。
Do姐變心 農夫失寵
Do姐變心絕對有跡可尋，去年她已和肥仔及姜濤合作拍廣告，現在MIRROR與ERROR都是深受廣告商歡迎，接Job接到手軟，以往常伴Do姐左右的農夫明顯飯碗已被搶，對Do姐來說他們零新鮮感，徹底被取代，農夫可以唞唞。
網民集氣叫Do姐過檔
Do姐完全不避嫌，捧到ERROR同MIRROR上天，大批網民在她的社交網留言：「如果拍返套Do姐error去shopping都有得諗」、「Do姐過檔ViuTV合作啦」、「開拍Do姐ERROR遊」，看來網民都好想見到Do姐能在ViuTV現身，世事冇絕對，Do姐一日未退休，一日都有機會！