Do姐孖ERROR拍宣傳片 捧上天大讚有前途 網民齊心祈求：開拍Do姐ERROR遊啦！

Do姐向來點石成金，農夫多得她帶挈，人氣急升豬籠入水，不過Do姐已經變心，因為疫情關係冇得追韓星，佢個心就飛咗去MIRROR同ERROR度。最近孖住ERROR拍宣傳片，Do姐唔止對四子有讚冇彈，仲話佢哋紅咗又靚咗。對於呢個新組合，網民亦好受落，集氣叫Do姐過檔ViuTV。

撰文：東方新地 圖片：Do姐IG、廣告影片截圖