ViuTV簽晒《造星4》人氣女 盛傳再組女團「DOLLAR」負評王ASH都有份？
撰文：東方新地 圖片：[email protected]_alice、[email protected]_got、[email protected]_、[email protected]、[email protected]_on.i、[email protected]、[email protected]、[email protected]全民造星討論區
DOLLAR 係女版ERROR
ViuTV宣布COLLAR由8位成員包括Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）組成，正所謂順得哥情失嫂意，不少《造星4》的支持者，因為偶像未能入團表明不會支持COLLAR。有小道消息指ViuTV將會學當年MIRROR成軍後再搞多隊ERROR，更盛傳隊名將會是「DOLLAR」。
DOLLAR成員曝光？
就在COLLAR成軍的同日，有網民發現Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恆） 、Win Win（楊安妮）以及更早出局的Ash（鍾卓穎）及Sica（何洛瑤），都分別在她們的IG更改個人資料，標明自己是ViuTV藝人與聯絡方法，全都是ViuTV的經理人部門的人，故猜測她們她大機會成為「DOLLAR」一份子，更有傳綜藝感超強的超酸（陳昭煊）亦會是成員之一，不過她的社交網就未有更新資料是ViuTV藝人。
網民對ASH入團甚有意見
網民對於女團2.0成立都非常雀躍，並在討論區議論紛紛，不少網民對於Ash有份簽約感到驚訝，因為她與台灣老公離婚同時傳搭上MC，形象與人氣都破產。雖然官方仍未證實是否會有「DOLLAR」，但ViuTV簽下多位《造星4》女參賽者是鐵一般的事實，更有傳這6人是用作拍劇發展，而首套拍攝作品是新劇《季前賽》。
已出現DOLLAR社交帳戶
ViuTV成立COLLAR之前，都在IG先開設帳戶，今次亦有一個疑似DOLLAR的帳戶出現，僅追蹤了超酸、Alice、Win Win、YoYo、Ash及Sica6位女《造星4》參賽者，以及COLLAR、ERROR、MIRROR、ViuTV共10個帳戶，令成團之說甚囂塵上，不過翻查知識產權商標署的網頁，則未有ViuTV以官方名義註冊的「DOLLAR」商標。