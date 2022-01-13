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ViuTV簽晒《造星4》人氣女 盛傳再組女團「DOLLAR」負評王ASH都有份？

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撰文：東方新地

ViuTV 昨日(1月12日)宣布新女團COLLAR正式出道，8位成員中除《造星4》三甲之外，其餘5位人選都是由ViuTV決定，網民有人歡喜有人愁，因為不少人氣女都不在團內。有眼利網民隨即發現有多位《造星4》輸家在COLLAR出道同日，於社交網更新資料成為ViuTV藝人，更盛傳將有女版ERROR成軍，名叫「DOLLAR」，外界都在揣測有邊個可以成為女團的一份子，不過傳聞未經證實。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]_alice、[email protected]_got、[email protected]_、[email protected][email protected]_on.i、[email protected][email protected][email protected]全民造星討論區

DOLLAR 係女版ERROR

ViuTV宣布COLLAR由8位成員包括Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）組成，正所謂順得哥情失嫂意，不少《造星4》的支持者，因為偶像未能入團表明不會支持COLLAR。有小道消息指ViuTV將會學當年MIRROR成軍後再搞多隊ERROR，更盛傳隊名將會是「DOLLAR」。

DOLLAR宣布正式成立後，即傳出將有另一隊女團會成軍。（圖片來源：Facebook@ViuTV）
DOLLAR宣布正式成立後，即傳出將有另一隊女團會成軍。（圖片來源：[email protected]

DOLLAR成員曝光？

就在COLLAR成軍的同日，有網民發現Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恆） 、Win Win（楊安妮）以及更早出局的Ash（鍾卓穎）及Sica（何洛瑤），都分別在她們的IG更改個人資料，標明自己是ViuTV藝人與聯絡方法，全都是ViuTV的經理人部門的人，故猜測她們她大機會成為「DOLLAR」一份子，更有傳綜藝感超強的超酸（陳昭煊）亦會是成員之一，不過她的社交網就未有更新資料是ViuTV藝人。

WinWin（圖片來源：IG@_on.i）
WinWin（圖片來源：[email protected]_on.i）
WinWin的 IG帳號。（圖片來源：IG@_on.i）
WinWin的 IG帳號。（圖片來源：[email protected]_on.i）
Ash（圖片來源：IG@iamashleyyy）
Ash（圖片來源：[email protected]
Ash的IG帳號。（圖片來源：IG@iamashleyyy）
Ash的IG帳號。（圖片來源：[email protected]
Sica（圖片來源：IG@j.sicasi）
Sica（圖片來源：[email protected]
Sica的IG帳號。（圖片來源：IG@j.sicasi）
Sica的IG帳號。（圖片來源：[email protected]
Alice（圖片來源：IG@huii_alice）
Alice（圖片來源：[email protected]_alice）
Alice的IG帳號。（圖片來源：IG@huii_alice）
Alice的IG帳號。（圖片來源：[email protected]_alice）
YoYo（圖片來源：IG@yoyo_got）
YoYo（圖片來源：[email protected]_got）
YoYo的IG帳號。（圖片來源：IG@yoyo_got）
YoYo的IG帳號。（圖片來源：[email protected]_got）
超酸亦被傳是女團DOLLAR成員之一。（圖片來源：IG@kilbychan）
超酸亦被傳是女團DOLLAR成員之一。（圖片來源：[email protected]n）

網民對ASH入團甚有意見

網民對於女團2.0成立都非常雀躍，並在討論區議論紛紛，不少網民對於Ash有份簽約感到驚訝，因為她與台灣老公離婚同時傳搭上MC，形象與人氣都破產。雖然官方仍未證實是否會有「DOLLAR」，但ViuTV簽下多位《造星4》女參賽者是鐵一般的事實，更有傳這6人是用作拍劇發展，而首套拍攝作品是新劇《季前賽》。

（圖片來源：Facebook@全民造星討論區）
（圖片來源：[email protected]全民造星討論區）
（圖片來源：Facebook@全民造星討論區）
（圖片來源：[email protected]全民造星討論區）
（圖片來源：Facebook@全民造星討論區）
（圖片來源：[email protected]全民造星討論區）
（圖片來源：Facebook@全民造星討論區）
（圖片來源：[email protected]全民造星討論區）
（圖片來源：Facebook@全民造星討論區）
（圖片來源：[email protected]全民造星討論區）
（圖片來源：Facebook@全民造星討論區）
（圖片來源：[email protected]全民造星討論區）

已出現DOLLAR社交帳戶

ViuTV成立COLLAR之前，都在IG先開設帳戶，今次亦有一個疑似DOLLAR的帳戶出現，僅追蹤了超酸、Alice、Win Win、YoYo、Ash及Sica6位女《造星4》參賽者，以及COLLAR、ERROR、MIRROR、ViuTV共10個帳戶，令成團之說甚囂塵上，不過翻查知識產權商標署的網頁，則未有ViuTV以官方名義註冊的「DOLLAR」商標。

IG上有一個疑似為DOLLAR的IG帳戶，不過就未經ViuTV官方加持。（圖片來源：IG@dollar.weare）
IG上有一個疑似為DOLLAR的IG帳戶，不過就未經ViuTV官方加持。（圖片來源：[email protected]
名為DOLLAR的IG帳號目前follow了6位盛傳會是成員的《造星4》參賽者。（圖片來源：IG@dollar.weare）
名為DOLLAR的IG帳號目前follow了6位盛傳會是成員的《造星4》參賽者。（圖片來源：[email protected]

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