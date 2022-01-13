ViuTV簽晒《造星4》人氣女 盛傳再組女團「DOLLAR」負評王ASH都有份？

ViuTV 昨日(1月12日)宣布新女團COLLAR正式出道，8位成員中除《造星4》三甲之外，其餘5位人選都是由ViuTV決定，網民有人歡喜有人愁，因為不少人氣女都不在團內。有眼利網民隨即發現有多位《造星4》輸家在COLLAR出道同日，於社交網更新資料成為ViuTV藝人，更盛傳將有女版ERROR成軍，名叫「DOLLAR」，外界都在揣測有邊個可以成為女團的一份子，不過傳聞未經證實。