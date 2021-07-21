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DSE放榜｜盤點明星公開試成績 首屆DSE考生馮盈盈28分入港大讀營養學 鏡仔呂爵安25分入港大

東方新地 - 娛聞

今日就係2021年DES放榜日，DSE只是人生其中一個check point，有人高分，有人低分，但都唔代表呢個分數影響之後行嘅路！行行出狀元，好多人係公開試失手，但人生都好成功，有啲係大明星、天皇天后、大導演等，所以成績真係唔代表一切！睇吓以下明星公開試成績，就係成績唔代表一切嘅證明啦！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖庫

首屆DSE考生馮盈盈28分

要睇明星公開試成績，一定要先提首屆DSE考生，2016年香港小姐冠軍馮盈盈啦！第一屆「白老鼠」嘅馮盈盈，DSE成績有三科拎到5*成績，以28分入讀香港大學嘅營養學。馮盈盈分享當年考試成績，並都覺得成績沒想像嘅咁重要，考得好唔好，都唔好放棄自己，人生漫漫長路，仲有好多精彩嘅際遇等緊大家！

DSE放榜
馮盈盈是2016年香港小姐冠軍。（圖片來源：馮盈盈IG）
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首屆DSE考生馮盈盈28分入港大讀營養學。（圖片來源：馮盈盈IG）

盤點明星公開試成績

麥明詩：30分，麥明詩是2009年會考嘅10優狀元，畢業於英國劍橋大學法律系，後來更參加2015年香港小姐，贏得冠軍！

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麥明詩是2009年會考嘅10優狀元。

[email protected]入讀港大工商管理學（資訊系統）學士

ViuTV兩隊人氣男團MIRROR、ERROR風頭一時無兩，呂爵安同盧瀚霆近來憑《大叔的愛》人氣再急升，睇睇佢哋DSE考成點﹗ Edan在可風中學（嗇色園主辦）畢業，之後在DSE考獲最佳五科25分的成績，成功入讀第一志願的工商管理學（資訊系統）學士。不過Edan曾提到自己是揀錯科，畢到業是奇蹟。

MIRROR、ERROR邊個讀書最叻？ 16子學歷大公開、姜濤因入行沒有繼續學業
（圖片來源：呂爵安IG）

Anson [email protected]在中文科取得5*

Anson Lo中學畢業於青衣區的保良局羅傑承（一九八三），他在DSE香港中學文憑考試考獲最佳5科成績23分，在中文科取得5*，英文科取得5級，而其餘科目為4級，之後他入讀香港城市大學的工商管理學學士（商業分析）為了追夢，Anson Lo中途放棄大學學業。

MIRROR、ERROR邊個讀書最叻？ 16子學歷大公開、姜濤因入行沒有繼續學業
（圖片來源：盧瀚霆IG）

陳卓賢@MIRROR 城大公共政策與政治學士

雖然陳卓賢Ian未有透露過DSE成績，但他成功考入香港城市大學公共政策與政治系學士，據知入學中位數為30分，門檻相當高的學科之一﹗

（圖片來源：陳卓賢IG）
（圖片來源：陳卓賢IG）

肥仔@ERROR畢業於數碼電視及高級動態影像課程

肥仔在會考考獲6分的成績，之後入讀了IVE高級文憑課程，修讀數碼電視及高級動態影像課程，後來成為排舞師，參加《全民造星》，及後組成ERROR，人氣勁﹗

MIRROR、ERROR邊個讀書最叻？ 16子學歷大公開、姜濤因入行沒有繼續學業
（圖片來源：肥仔IG）

沈殷怡ViuTV女神法律碩士

講完ViuTV男神，到女神沈殷怡Shirley，她就讀於聖保羅男女中學，DSE考獲4科5**佳績，並考獲獎學金入讀上海復旦大學法律系，其後回港於香港中文大學修讀法律系碩士，為追演藝夢而加入ViuTV﹗

（圖片來源：沈殷怡IG）
（圖片來源：沈殷怡IG）
（圖片來源：沈殷怡IG）
（圖片來源：沈殷怡IG）

孫耀威：28分

董敏莉：28分

莫文蔚：27分

朱凱婷：27分

李嘉欣：26分

森美：25分；森美著名DJ和主持人，原來森美是患有專注力失調及過度活躍症(ADHD)，都可以考到咁好嘅成績！

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黃翠如：25分

謝安琪：21分

鄧紫棋：21分；雖然沒有繼續升學，但現在於內地樂壇發展得不錯，更衝出宇宙！

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蔡卓妍：15分

鄭裕玲：13分

張繼聰：13分

黃子華：12分；是香港棟篤笑始祖，以搞笑講說諷刺時幣，場場棟篤笑的門票都會被秒殺。

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陶傑：11分

古巨基：10分

鍾欣桐：10分

容祖兒：9分；香港樂壇天后，唱出多首膾炙人口嘅作品。

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（圖片來源：容祖兒IG）

許志安：6分

汪明荃：6分

黃秋生：5分；黃秋生是香港苑位影帝、視帝、劇帝集於一身的演員。

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（圖片來源：新傳聞圖片）

楊怡：2分

徐天佑：0分

陳小春：0分；擔任惠州市政協委員，2017年更帶囝囝Jasper參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》，陳小春與Jasper成為內地真人騷及廣告的寵兒！

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（圖片來源：應采兒微博）

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