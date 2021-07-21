今日就係2021年DES放榜日，DSE只是人生其中一個check point，有人高分，有人低分，但都唔代表呢個分數影響之後行嘅路！行行出狀元，好多人係公開試失手，但人生都好成功，有啲係大明星、天皇天后、大導演等，所以成績真係唔代表一切！睇吓以下明星公開試成績，就係成績唔代表一切嘅證明啦！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖庫