DSE放榜｜盤點明星公開試成績 首屆DSE考生馮盈盈28分入港大讀營養學 鏡仔呂爵安25分入港大
文：東方新地｜圖：新傳媒圖庫
首屆DSE考生馮盈盈28分
要睇明星公開試成績，一定要先提首屆DSE考生，2016年香港小姐冠軍馮盈盈啦！第一屆「白老鼠」嘅馮盈盈，DSE成績有三科拎到5*成績，以28分入讀香港大學嘅營養學。馮盈盈分享當年考試成績，並都覺得成績沒想像嘅咁重要，考得好唔好，都唔好放棄自己，人生漫漫長路，仲有好多精彩嘅際遇等緊大家！
盤點明星公開試成績
麥明詩：30分，麥明詩是2009年會考嘅10優狀元，畢業於英國劍橋大學法律系，後來更參加2015年香港小姐，贏得冠軍！
[email protected]入讀港大工商管理學（資訊系統）學士
ViuTV兩隊人氣男團MIRROR、ERROR風頭一時無兩，呂爵安同盧瀚霆近來憑《大叔的愛》人氣再急升，睇睇佢哋DSE考成點﹗ Edan在可風中學（嗇色園主辦）畢業，之後在DSE考獲最佳五科25分的成績，成功入讀第一志願的工商管理學（資訊系統）學士。不過Edan曾提到自己是揀錯科，畢到業是奇蹟。
Anson [email protected]在中文科取得5*
Anson Lo中學畢業於青衣區的保良局羅傑承（一九八三），他在DSE香港中學文憑考試考獲最佳5科成績23分，在中文科取得5*，英文科取得5級，而其餘科目為4級，之後他入讀香港城市大學的工商管理學學士（商業分析），為了追夢，Anson Lo中途放棄大學學業。
陳卓賢@MIRROR 城大公共政策與政治學士
雖然陳卓賢Ian未有透露過DSE成績，但他成功考入香港城市大學公共政策與政治系學士，據知入學中位數為30分，門檻相當高的學科之一﹗
肥仔@ERROR畢業於數碼電視及高級動態影像課程
肥仔在會考考獲6分的成績，之後入讀了IVE高級文憑課程，修讀數碼電視及高級動態影像課程，後來成為排舞師，參加《全民造星》，及後組成ERROR，人氣勁﹗
沈殷怡ViuTV女神法律碩士
講完ViuTV男神，到女神沈殷怡Shirley，她就讀於聖保羅男女中學，DSE考獲4科5**佳績，並考獲獎學金入讀上海復旦大學法律系，其後回港於香港中文大學修讀法律系碩士，為追演藝夢而加入ViuTV﹗
黃翠如：25分
謝安琪：21分
鄧紫棋：21分；雖然沒有繼續升學，但現在於內地樂壇發展得不錯，更衝出宇宙！
蔡卓妍：15分
鄭裕玲：13分
張繼聰：13分
黃子華：12分；是香港棟篤笑始祖，以搞笑講說諷刺時幣，場場棟篤笑的門票都會被秒殺。
陶傑：11分
古巨基：10分
鍾欣桐：10分
容祖兒：9分；香港樂壇天后，唱出多首膾炙人口嘅作品。
許志安：6分
汪明荃：6分
黃秋生：5分；黃秋生是香港苑位影帝、視帝、劇帝集於一身的演員。
楊怡：2分
徐天佑：0分
陳小春：0分；擔任惠州市政協委員，2017年更帶囝囝Jasper參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》，陳小春與Jasper成為內地真人騷及廣告的寵兒！