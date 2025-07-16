DSE放榜2025｜中國婦女會誕終極狀元 班主任8字形容表現 課外書原來睇呢本！
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香港中國婦女會中學｜2025年DSE放榜日，香港出現破紀錄的「終極狀元」。這位來自港島鰂魚涌的香港中國婦女會中學的男生成績驚人，令人好奇他的學習歷程和人生目標。
香港中國婦女會中學｜「終極狀元」刷新歷史成績
今年高考出現16名狀元，其中香港中國婦女會中學的王海博勇奪「終極狀元」殊榮。他在核心及選修科目全部獲得5**，更自修經濟科，總共攬獲8顆5**星星，成為文憑試改制後首位「終極狀元」。據了解，該中學繼上年誕生首名狀元姚臻怡後，今年繼續「冧莊」！
香港中國婦女會中學｜班主任盛讚全能表現 8字形容王海博
王海博不僅學業表現超卓，班主任更形容他「求知若飢，虛心若愚」，六年來不斷主動鑽研知識，課堂專注，課後好問，勇於挑戰自修科目，展現極強自律與進取心。班主任再指：「更難得的是，他主動挑戰自修經濟課程，憑藉著極強的自律性和鑽研精神，在經濟科的佳績，表現了超凡的學習能力和時間管理能力。」
香港中國婦女會中學｜志在醫路助人為本
他在班中主動擔任「答疑者」，無私分享學習心得，受同學景仰。比起盲目追分，他認為知識的意義在於探索與傳遞，樂於將經驗分享，視學習為無止境的旅程。
這位榜首人物並未以狀元身份為終點。他早已立下志願，希望將來成為兼具智慧與同理心的醫生，把自己的力量貢獻社會，用知識和愛心服務有需要的人。
香港中國婦女會中學｜鍾愛張愛玲呢部作品！
在個人興趣方面，他熱衷於騎單車和閱讀課外書，尤其鍾愛文學巨匠張愛玲及《春江花月夜》。他欣賞張愛玲的文筆優雅且情感含蓄，深深打動人心；而《春江花月夜》則因其詩句「好靚」，每句詩描繪的景致都令人陶醉，他認為將其翻譯成白話有助提升寫作能力。溫習歷年試卷時，他會播放精心挑選的音樂清單，時長恰好兩小時三十分鐘，方便掌握復習進度。當壓力來襲時，妹妹會貼心準備甜品為他減壓。
圖片來源：RTHK資料或影片來源：原文刊於新假期