DSE放榜2025｜TVB女藝人學歷大檢閱 50個你又知幾多個？

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2025中學文憑試 （DSE)）將於明日（16日）放榜，小編都明白有人歡喜有人愁。入到大學故然之開心，但係成績未如理想嘅都唔使灰心，正所謂「條條大路通羅馬」啊嘛！然而，大家成日喺電視機前見到嘅藝人們，除咗有啲係修讀戲劇外，原來有大部分都畢業於同演藝完全無關嘅科目。究竟邊一科最多人讀，又邊一間院校出產最多TVB藝人呢？

TVB女藝人學歷大檢閱

理科生代表：

鄧卓殷 —香港大學建築系

麥美恩－加拿大英屬哥倫比亞大學 化學系學士

馮盈盈－香港大學 食物及營養學學士

DSE （圖片來源：ig@crystalfyy）
（圖片來源：ig@crystalfyy）

莊子璇－香港大學 食物及營養學學士

DSE （圖片來源：ig@hilary_ig）
（圖片來源：ig@hilary_ig）
DSE （圖片來源：ig@ig@crystalfyy）
（圖片來源：ig@ig@crystalfyy）

陳曉華 － 香港中文大學 護理學學士

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朱智賢－香港科技大學 化學系學士

伍樂怡－滑鐵盧大學 環境管理學系學士

陳庭欣－英國曼徹斯特大學 環境學學士

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呂慧儀－香港科技大學 電子工程系學士

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張嘉兒－加拿大英屬哥倫比亞大學 營養學學士及香港中文大學 公共衞生碩士

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商科生代表：

朱千雪－ 加拿大西門菲莎大學 商業和傳理學士/ 香港中文大學 企業傳播碩士/
香港城市大學 法律博士(在讀)

黃心穎－加拿大英屬哥倫比亞大學 金融與國際商業碩士

陳瀅－加拿大英屬哥倫比亞大學 工商管理學士

王君韾－美國巴布森學院 企業管理系學士

張秀文－香港城市大學 工商管理學士

劉穎鏇－美國加州大學河濱分校 工商管理(肄業)

鄺潔楹－美國西雅圖大學 商業經濟學學士

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張曦雯－美國伊利諾大學芝加哥分校 企業管理學士

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王卓淇－英國薩里大學 國際商業管理碩士

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李施嬅－ 加拿大多倫多大學 會計系

陳雅思－加拿大西安大略大學 金融系學士

鄧佩儀－加拿大英屬哥倫比亞大學 市場學系學士

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何依婷 － 香港城市大學 環球商業系統管理學士/副修心理學

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文科生代表：

麥明詩－英國劍橋大學 法律系學士

黃翠如－香港浸會大學 公關及廣告學士

陳凱琳－加拿大西門菲莎大學 傳理系學士

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姚子羚－澳洲墨爾本皇家理工大學 傳理系(肄業)

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張寶兒－英國倫敦大學 人文地理系學士

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陳嘉寶－香港樹仁大學 新聞及傳理學學士

孫慧雪－香港城市大學 語文系學士

陳偉琪－加拿大英屬哥倫比亞大學 哲學系學士

心理學系代表：

湯洛雯－英國倫敦大學學院 心理學理學士

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簡淑兒－美國紐約州立大學帕切斯分校 心理學學士及副修藝術設計

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文凱玲－香港大學 心理學學士

邵珮詩－加拿大西門菲莎大學 心理系學士

藝術科系代表：

岑麗香－加拿大昆特侖理工大學 時裝設計學士/副修市場管理學及人力資源學

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李佳芯－香港城市大學專上學院 視覺藝術副學士

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劉佩玥－香港浸會大學 電影電視系學士

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林夏薇－中央戲劇學院 表演系

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蘇韻姿－加拿大皇后大學 戲劇學士/副修音樂

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陳芷尤－新加坡拉薩爾藝術學院 廣告設計學士

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李璧琦－香港浸會大學 音樂系

莊思明－香港理工大學 設計系學士

香港演藝學院代表：

黃智雯－舞蹈及戲劇系

朱晨麗－舞蹈藝術(芭蕾舞)

龔嘉欣－兩年制戲劇文憑

賴慰玲－表演系

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梁嘉琪－表演系

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楊詩敏(蝦頭) －表演系

梁麗翹 —波莫納加州州立理工大學 、BPP University 準碩士生

吳沚默 －香港浸會大學電影系

圖片來源：馮盈盈IG資料或影片來源：原文刊於新假期

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