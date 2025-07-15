DSE放榜2025｜TVB女藝人學歷大檢閱 50個你又知幾多個？

2025中學文憑試 （DSE)）將於明日（16日）放榜，小編都明白有人歡喜有人愁。入到大學故然之開心，但係成績未如理想嘅都唔使灰心，正所謂「條條大路通羅馬」啊嘛！然而，大家成日喺電視機前見到嘅藝人們，除咗有啲係修讀戲劇外，原來有大部分都畢業於同演藝完全無關嘅科目。究竟邊一科最多人讀，又邊一間院校出產最多TVB藝人呢？