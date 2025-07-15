DSE放榜2025｜TVB女藝人學歷大檢閱 50個你又知幾多個？
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2025中學文憑試 （DSE)）將於明日（16日）放榜，小編都明白有人歡喜有人愁。入到大學故然之開心，但係成績未如理想嘅都唔使灰心，正所謂「條條大路通羅馬」啊嘛！然而，大家成日喺電視機前見到嘅藝人們，除咗有啲係修讀戲劇外，原來有大部分都畢業於同演藝完全無關嘅科目。究竟邊一科最多人讀，又邊一間院校出產最多TVB藝人呢？
TVB女藝人學歷大檢閱
理科生代表：
鄧卓殷 —香港大學建築系
麥美恩－加拿大英屬哥倫比亞大學 化學系學士
馮盈盈－香港大學 食物及營養學學士
莊子璇－香港大學 食物及營養學學士
朱智賢－香港科技大學 化學系學士
伍樂怡－滑鐵盧大學 環境管理學系學士
商科生代表：
朱千雪－ 加拿大西門菲莎大學 商業和傳理學士/ 香港中文大學 企業傳播碩士/
香港城市大學 法律博士(在讀)
黃心穎－加拿大英屬哥倫比亞大學 金融與國際商業碩士
陳瀅－加拿大英屬哥倫比亞大學 工商管理學士
王君韾－美國巴布森學院 企業管理系學士
張秀文－香港城市大學 工商管理學士
劉穎鏇－美國加州大學河濱分校 工商管理(肄業)
李施嬅－ 加拿大多倫多大學 會計系
陳雅思－加拿大西安大略大學 金融系學士
文科生代表：
麥明詩－英國劍橋大學 法律系學士
黃翠如－香港浸會大學 公關及廣告學士
陳嘉寶－香港樹仁大學 新聞及傳理學學士
孫慧雪－香港城市大學 語文系學士
陳偉琪－加拿大英屬哥倫比亞大學 哲學系學士
文凱玲－香港大學 心理學學士
邵珮詩－加拿大西門菲莎大學 心理系學士
李璧琦－香港浸會大學 音樂系
莊思明－香港理工大學 設計系學士
香港演藝學院代表：
黃智雯－舞蹈及戲劇系
朱晨麗－舞蹈藝術(芭蕾舞)
龔嘉欣－兩年制戲劇文憑
楊詩敏(蝦頭) －表演系
梁麗翹 —波莫納加州州立理工大學 、BPP University 準碩士生
吳沚默 －香港浸會大學電影系
圖片來源：馮盈盈IG資料或影片來源：原文刊於新假期