DSE 放榜｜鍾柔美透露DSE成績和升學計劃 否認是學霸試過「考包尾」
DSE 放榜｜聲夢小花、After Class成員鍾柔美曾發文「一齊加油」
至下午，應屆DSE考生Yumi還未透露自己的考試成績和未來的升學計劃，但她曾在社交平台上發文鼓勵大家，展現出滿滿的正能量。Yumi今日曾發文表示「今日放榜了，一齊加油」。
DSE 放榜｜Yumi鍾柔美談及成績：可接受
半天後，Yumi鍾柔美接受傳媒訪問， 分享了收到DSE成績的感受和講述未來的升學計劃。她坦言臨近放榜日，心情較為緊張、且頗有壓力，但她不斷安慰自己「無論成績如何都要保持平常心」。談到DSE成績，她表示「結果係可接受」，又指自己目前「忙住揀大學以及自己想讀的科目。」
DSE 放榜｜Yumi鍾柔美：會努力做到100分
期間，Yumi也對粉絲說了一番話，她表示感謝並承諾將繼續努力，「我想跟大家說聲，不需要擔心，自己終於拎到成績表，等了這日好耐架啦，希望一切順利，我會繼續做好自己，做到100分。」
鍾柔美晒畢業照 感觸發文感謝老師同學
早前，Yumi學校舉行畢業禮，照片中看到她身穿畢業袍並手持花束，在操場上、班房外拍照留念，告別六年的中學生涯。
除了發佈相片外， 她還在帖文中答謝老師和同學，並為自己加油：
「今日我畢業了，向所有支持我的老師和朋友，說聲謝謝你們，我會永遠都記得這段難忘的中學時光，即將開始新的篇章，新的挑戰，加油鍾柔美」。
鍾柔美否認是學霸 分享2大讀書竅門
她指自己正式成為藝人後，成績反而更好：「我自己覺得無論做邊行都要留條後路畀自己，深思熟慮之後覺得讀書好緊要，就決定要讀好啲書。」談到讀書秘訣， Yumi認為是「勤力加努力」。溫書方面， Yumi坦言自己較喜歡寫出來，會整齊地把筆記寫出來，她認為這種溫習方式會令自己更加入腦。
事實上，Yumi坦言試過「考包尾」，還否認自己是「學霸」。她謙虛地說：「我覺得自己唔勁，其實我係因為中學最後一年攞咗第一意義大，純粹想同大家分享我嘅開心， 唔係想show off ，我真係唔係學霸。」
鍾柔美透露升學去向
談到畢業後的去向，Yumi表示自己會選擇在香港發展 ，並希望能夠同時兼顧學業和職業生涯。此外，她又強調希望憑自己實力考入大學。早前她更透露計劃攻讀商業學，為未來有更多職業選擇：
「我想讀business，想留條後路給自己，這行不穩定，如果將來我不再出名，也可做其他想做的事。」
鍾柔美就讀直資英中 年繳近2.5萬學費
Yumi在基督教中國佈道會聖道迦南書院（簡稱）畢業， 為一間以英語授課的直資男女中學，學校採用「3R」教學理念，意即尊重（Respect）、責任感（Responsibility）和抗逆力（Resilience），旨在培養學生在基督教教育環境中成長為自主學習、積極正面及自信的人。
這間學校目前學費為每年24,600元，並分十期支付，每月須繳費$2,460。不過學校已計劃在2025年調整學費，目前正在等待教育局的批准。