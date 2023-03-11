Eason陳奕迅新歌《塵大師》面世！粉絲「敲碗」期待：新碟幾時出？
《塵大師》Eason與多名舞者合演「千手觀音」
Eason親自上陣拍攝《塵大師》MV，更要與多名舞者合演「千手觀音」，過程極具挑戰，是關MVEason與舞者要非常合拍，抓緊歌曲節奏才能呈現大家現在見到的效果，，團隊拍足整整一天才完成。
林家謙留言齊「敲碗」兼提供碟名「小塵不動產」
Eason早前在社交媒體貼出「塵大師」卡通公仔，以及自己在雪地上盤膝的相片，再po《塵大師》MV預告，粉絲一知道有新歌紛紛「敲碗」非常期待新歌，有人留言：「塵大師，麻煩幫我算下陳奕迅幾時發新歌啊，等緊佢啊。」、「塵大師！幫我算一卦你的新碟什麼時候出？」亦有粉絲將「塵大師」卡通公仔二次創作，換上Eason過往不同演唱會的造型，非常有心思。而《塵大師》作曲人林家謙亦有留言：「小塵不動產。」
《塵大師》組成強勁音樂人班底
《塵大師》由陳奕迅主唱，林家謙作曲，二人共同監製，再由林海峰填詞、李榮浩編曲，集合現今灸手可熱的音樂人組成強勁班底，打造這首心境豁達同時值得玩味之作。《塵大師》集合不同領域的大師「發功」，Eason親自演繹「塵大師」，林海峰幽默風趣的筆風寫出盛載人生哲理又易懂的歌詞，更啜核寫下五字真言「艾東喼雅斯」，玩味之餘亦能讓聽眾投入歌曲意境之中。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略