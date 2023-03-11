Eason陳奕迅新歌《塵大師》面世！粉絲「敲碗」期待：新碟幾時出？

Eason陳奕迅演唱會後閉關修煉，推出全新單曲《塵大師》，以輕鬆豁達的氛圍與樂迷分享「心法」，面對問題只要處之泰然，就可以OK冇事。《塵大師》由林海峰填詞，當中一句五字真言：「艾東喼雅斯」點題到位，正正心態決定境界。