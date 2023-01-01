Edan呂爵安新歌女主角身份曝光 跳舞奇才跳到攞獎學金+曾演出多位明星MV！
呂爵安新歌MV可愛女主吸睛
MIRROR成員Edan呂爵安在除夕夜首播新歌《LOVERSE》MV，不少網民都留意到MV中可愛的女主角。有網民起底發現Edan新歌女主角，疑似就是經常出現於各大MV的新起之秀曾睿彤Maya。曾睿彤在香港出生，大學在香港演藝學院主修現代舞，曾經出演過微電影《如果世界波有光》。
Edan直言擔心女主角
今次《LOVERSE》MV不但要在不同地方取景，又要轉換多個造型，更要一日內完成拍攝，所以整個拍攝進程都十分緊張，Edan也說:「都幾辛苦，咁嘅長鐘工作模式，有少少懷念但同時又好有動力，因為好耐冇試過咁Chur拍MV，加上成個MV嘅氣氛同主 題我都好鍾意，所以OK。今次最攰係戴Colour Con，不嬲戴Con都唔可以戴好耐，會好攰好拮眼，加上前兩日開始喉嚨痛，有少少嚥喉發炎，有少少感冒，好在有Keep住食藥，我比較擔心女主角多啲，因為有幾個Shot(鏡頭)同我好近距離，我同佢講都應該病硬。」
跳舞奇才跳到攞獎學金
除了長得可愛清純之外，曾睿彤亦是跳舞奇才，曾經更憑跳舞勇奪香港兆基創意書院的鵬程創意奬學金。此獎學金是為了嘉許在藝術創作方面有傑出表現的學生，而曾睿彤便是2019年的得獎者之一。當年學校老師對於曾睿彤的舞蹈造詣給予很高的評價：「同學在這表演中的出色表現及舞蹈上的編排，成功地以日神和酒神的對照和整合表現出作為在一所藝術學校就讀的學生，應追求的創作精神應如何。」
曾出演姜濤、陳奕迅MV
在短短幾年，曾睿彤已經出演過不少大牌明星的MV，其中包括陳奕迅的《致明日的舞》、方皓玟 《你好嗎》、謝安琪《未見過世面的招積》和同樣MIRROR成員姜濤的《作品的說話》。
https://www.youtube.com/watch?v=S6hedDGVOGE
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