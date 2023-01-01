Edan呂爵安新歌女主角身份曝光 跳舞奇才跳到攞獎學金+曾演出多位明星MV！

MIRROR成員Edan呂爵安在除夕夜首播新歌《LOVERSE》MV，令一班粉絲們都能夠在倒數前有新歌聽。MV一出街，不少網民都留意到MV中清純可愛的女主角，MV中的女主角原來是跳舞奇才，不但跳舞條到拿獎學金之外，亦曾經出演過多位明星的MV！