Edan被狂問點睇林明禎出甜蜜新歌 搞笑回應獲家英哥睇好戀情

《ViuTV2025節目巡禮》公布了明年的劇集和多個綜藝節目，人氣男團MIRROR亦有齊人出席活動。其中與林明禎緋聞越傳越盛的MIRROR成員Edan（呂爵安），在接受訪問時再次被狙擊與林明禎緋聞！

