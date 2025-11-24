模範士3｜Edan衝出香港拍韓劇！難忘「煲蓋頭」造型 自嘲要做實力派

MIRROR成員Edan呂爵安最近衝出香港，首度參演Viu Original原創韓劇《模範的士3》，化身國際刑警Michael，更與韓國視帝李帝勳有大量對手戲，引起全城熱話。首次拍攝韓劇，Edan直言過程非常緊張，更隆重其事到專誠預約化妝髮型師出席圍讀會議。在專訪中，Edan大談與男神李帝勳見面的夢幻過程，原來除了獲崔始源認證，連李帝勳都大讚他靚仔！Edan更分享在韓國拍攝期間的文化衝擊及造型趣事，想知道Edan Oppa的「煲蓋頭」如何誕生？立即去片！