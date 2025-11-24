模範士3｜Edan衝出香港拍韓劇！難忘「煲蓋頭」造型 自嘲要做實力派
誤會翻拍港版《模範的士》 Edan自爆為圍讀隆重其事
Edan在訪問中透露，當初收到公司通知時，一度誤以為是公司要翻拍港版《模範的士》。身為劇集忠實粉絲的他，第一個反應是想爭取飾演李帝勳的角色金道奇，大呼：「一定很好玩，又型又Chok」。後來才驚訝得知，原來是能夠親身參演韓版原作，即使是路人角色也覺得是難得的機會。當得悉角色能與李帝勳有對手戲後，他立即去上英文課，為全英對白作準備。他坦言自己英文非母語，有香港口音，曾嘗試學習英國口音，但上了兩堂後覺得不自然，最終決定追求流暢自然的演繹。他憶述首次到韓國參與圍讀時心情極度緊張，更為此特意預約化妝師及髮型師「帥氣登場」。去到現場，看見所有演員已就座，加上大螢幕清晰列出每場分鏡，令他大感震撼，緊張得手心冒汗，講英文對白時更不斷「食螺絲」。
獲男神李帝勳大讚靚仔 Edan敬佩前輩一視同仁
談到與李帝勳的合作，Edan形容最享受的時刻就是與前輩演對手戲。他表示兩人的角色之間有情緒較濃烈的爭執場面，能夠探討角色關係的遞進變化，在表演上非常過癮。他憶述在圍讀時第一次見到李帝勳本人，對方知道他從香港來，表現得非常友善，完全沒有架子。Edan笑言李帝勳「口甜舌滑」，不斷稱讚他長得帥，更在拍攝尾聲時捧著花束稱讚他演得很好，令他不禁讚歎：「這位前輩真的很懂得做人」。雖然相處時間不多，但Edan深深感受到李帝勳的專業態度，他表示：「起碼他對你的態度，一直保持尊重，相當友善。」Edan最欣賞的是，李帝勳作為一位經驗豐富的頂級演員，在拍攝現場卻能做到一視同仁：「對在場所有台前幕後都保持友善態度，這方面真的值得學習。」
韓國劇組效率驚人 Edan驚訝拍攝比香港更快
首次參與韓劇製作，Edan直言大開眼界。他本以為大型劇集的拍攝過程會很漫長，可能每場戲都要花很長時間設計和打燈，豈料現實完全相反。他驚訝地表示：「比香港更快！」他觀察到，韓國劇組即使轉換機位，打燈也不用刻意作大調整，但出來的效果依然很漂亮，令他反思香港的拍攝模式。此外，導演要求精準，整個團隊的工作人員都非常專業認真，沒有人閒聊或偷懶，工作速度乾淨俐落。Edan亦提到，韓國有法例或工會規定每週的拍攝時數上限，令開工感覺很不同。他分享其中一場有五、六十個臨時演員的大型打鬥場面，形容人力物力陣仗之大，是在香港從未體驗過的。
國際刑警變可愛煲蓋頭 Edan自嘲要走實力派
提到劇中造型，Edan分享了一件難忘趣事。由於飾演警察，造型不能像平時偶像般誇張，但最終的髮型卻讓他始料未及。他形容劇中髮型比較圓，效果有點像「煲蓋」，令他看到後也忍俊不禁：「明明是一個國際刑警，為何造型如此可愛，如此趣緻呢？」雖然感到搞笑，但作為演員他仍專業地配合劇組要求。他憶述有一場在天台的戲份，風很大，頭髮被吹得亂七八糟，看Playback時他不禁心想：「今次有幸可以參演韓劇，有機會便要盡量耍帥，心諗可以像Oppa一樣有型，但看來我始終要靠實力，不能走偶像派了。」
意外迷倒韓國粉絲 Edan竟被女主角團隊讚有型
雖然Edan自嘲造型可愛，但他的魅力依然沒法擋。他透露女主角表藝珍曾告訴他，其團隊中的年輕韓國女生覺得他又帥又有型，讓他開玩笑說：「真心覺得韓國人很有禮貌，可能我真的適合在韓國發展吧！」此外，他還分享了一段奇遇。有一次在公眾地方拍攝，幾位當地女士認出是《模範的士》劇組，與表藝珍合照後，也順道邀請Edan合照。豈料拍完後，她們竟走到旁邊要求與他的經理人阿Yu合照，原來是誤以為打扮入時的阿Yu是女演員。Edan在旁「食花生」不斷推波助瀾，最後阿Yu只好尷尬地完成合照，場面搞笑。
網民大讚把握機會 Edan演技獲肯定
訪問播出後，不少網民都對Edan的表現給予正面評價，大讚他「懂得珍惜每一次的機會」、「盡力做到最好」，認為他踏出香港是成功的很大一步。有網民稱讚其演技自然，「冇比下去」，同時亦有人提出其英文發音仍有「港式口音」，但整體瑕不掩瑜。對於這次難得的經驗，Edan在訪問中笑言，或許將來會多在韓國發展，香港觀眾想見他可能要飛到韓國。