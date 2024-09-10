Edan呂爵安訪問大方公開戀愛史 被問到林明禎真實性格
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MIRROR成員呂爵安（Edan）最近在歐洲被發現與大馬女神林明禎共進晚餐，引起了大量關注。Edan後來向媒體透露，他們兩人正在「了解中」，成為網上熱門話題。日前，Edan與陳凱詠（Jace）攜手推出全新合唱情歌《漸漸我們》，在接受訪問時，Edan大方公開戀愛史，更被林明禎真實性格。
Edan呂爵安自爆中學時期獲封「荃灣許廷鏗」
Edan一開波就分享了他的一些青春往事，逗趣地透露自己曾在中學時期被師姐稱為「荃灣許廷鏗」，並積極參與校內的模特兒比賽。「學校每年都會搞Fashion Show，每班都有男、女Model代表，我仲有參加Model比賽，我仲要贏埋，唔止一屆。」他自嘲是校園中的男神，而旁邊的陳凱詠則是一臉疑惑地戲謔他：「真咩？難以置信，Model喎，以咩資格參加，係身高？定係行嗰個站姿？」
Edan大方公開戀愛史 自爆曾被帶綠帽
Edan回憶起學生時代的戀愛經歷，他坦言自己在校內頗受歡迎，不僅有師姐妹追蹤他的IG，甚至有同學向他發送曖昧訊息：「我嚇得立即扮作沒有看過，唔敢覆。」Edan指曾經試過同時被兩位女同學追求：「唔係我展開追求先，因為我唔係好主動。嗰陣有兩個女同學追我，因為唔好意思，其中一個表白咗，我覺得同班如果拒絕就唔好意思，怕面左左，所以就應承咗，但一齊之後就越來越鍾意越來越好嘅。」
Edan還自爆曾被帶綠帽，當時他發現女友與其他男生出街，最終導致分手，他傷心地在課室內痛哭：「小息嗰陣就喺班課喊，之後上堂我都一直伏喺枱喊，隔離女同學見到都擰晒頭。」
Edan被問到林明禎真實性格
在訪問中，Jace對Edan二人大談戀愛觀，Jace反問Edan是否會因女方過於感情豐富或情緒漂浮而感到害怕。Edan坦承，像大多數男性一樣，他也會對情感波動大的女生感到畏懼。當記者問到林明禎性格是否飄忽時，Edan就避重就輕，拒絕多談。
圖片來源：YouTube@Viu1 HK、IG@edanlui、IG@minchen333