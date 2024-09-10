Edan呂爵安訪問大方公開戀愛史 被問到林明禎真實性格

MIRROR成員呂爵安（Edan）最近在歐洲被發現與大馬女神林明禎共進晚餐，引起了大量關注。Edan後來向媒體透露，他們兩人正在「了解中」，成為網上熱門話題。日前，Edan與陳凱詠（Jace）攜手推出全新合唱情歌《漸漸我們》，在接受訪問時，Edan大方公開戀愛史，更被林明禎真實性格。

