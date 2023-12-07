Edan呂爵安用藍剔IG帳號光明正大𥄫女 素海霖興奮公開限時動態截圖

26歲MIRROR成員Edan呂爵安早前在ViuTV劇集《社內相親》中，與29歲的沈殷怡上演超火辣床戲太受外界關注，獲網民笑稱其「熱血方剛」本色出晒嚟！正當劇迷睇到嘩嘩聲的時候，Edan自己都睇到嘩嘩聲，不過他看的是港產AV女優素海霖！