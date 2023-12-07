Edan呂爵安用藍剔IG帳號光明正大𥄫女 素海霖興奮公開限時動態截圖
Edan用藍剔帳號睇AV女優
Edan於今年2月時曾經因為用IG看性感KOL而成為熱話，當時他尷尬回應稱「㩒咗入去就瀨嘢」，沒想到事隔10個月他再次犯同樣的錯，不過他今次碌IG看的正正就是港產AV女優素海霖（繪麗奈）的AV訂購圖！素海霖在IG限時動態中公開Edan看自己Story的截圖，並稱：「尋晚見到，好開心同驚嚇。」她更大讚Edan果然做人光明磊落：「果然『名』人不做暗事，用自己帳號睇。」
素海霖自爆MIRROR 12子最愛Edan：我唔係睇樣
素海霖在Story提到，自己一直都非常喜歡Edan，她於今年9月上陳志雲的節目做嘉賓時，被對方問及「MIRROR 12個入邊，你最鍾意邊個？」，素海霖即指「Edan，因為佢性格好好」；志雲大師再追問：「咁覺得邊個最靚仔」，她即指「Edan，但我唔係睇樣，因為睇樣會厭，我睇性格」。
Edan呂爵安曾被揭IG狂like性感女
今年2月，在連登討論區有一篇名為「edan真係鍾意大波妹架」的帖文，內容有照片顯示某女生IG story的觀看者記錄，在眾多用戶中驚現呂爵安本尊的IG（edanlui）。而呂爵安關注的IG story內容頗大膽，清楚看到一名身材極好的女生疑坐在床上，身穿緊致的灰色連身裙，可能挑選的尺碼較細，明顯裙子貼實肌膚，身材的線條顯而易見，女生的上圍更完全蓋不住，胸前的「事業線」清晰可見，難怪網民發現呂爵安𥄫女後，開post討論反應極大，同時有網友貼上呂爵安在《大叔的愛》的經典對白揶揄一番：「我淨係鍾意大波妹架炸！！！」
呂爵安解釋：啲損友囉，㩒咗入去就瀨嘢！
呂爵安今日在西九出席公開活動，就此事表現超尷尬：「啲損友囉，IG send畀你㩒咗入去就瀨嘢！」問他是否follow了該大胸女的account?他說：「梗係冇啦，見到即刻㩒走呀大佬！」有網民引用Edan在《大叔的愛》「我真係鍾意大波妹」的表情截圖，Edan說：「大家開心就好啦。」
Edan 回應「睇大波妹」事件訪問足本版！
肇事女生IG擁三萬粉絲 狂派福利圖夠吸晴
受到呂爵安關注的女生IG名為cola.smile，擁逾三萬粉絲，非常威水。她經常IG大派福利圖，在炎熱夏日穿泳衣大騷身材，已算普通料，就算平時逛街自拍也會高炒，讓蓋不住的上圍呈現粉絲眼前。平常食飯，cola.smile會把上圍部分放托在餐桌上，作風非常大膽。
查看cola.smile照片，發現她原來已有男友，曾於IG公開親蜜照，兩人這麼恩愛，看來男友也不介意女友平時大膽的作風。
素海霖Erena (繪麗奈)首部日本AV作品那裡看？
素海霖最近易名為「絵麗奈Erena (繪麗奈)」，加盟日本某著名片商成為首位外藉洋將，日前已釋出預告片，全程講廣東話勁有親切感⋯⋯按此看：絵麗奈Erena首部作品面世
素海霖Erena (繪麗奈)目前單身嗎？
素海霖Erena早前曾上ViuTV《戀講嘢》作嘉賓大爆情史，與男友各自出軌又曾經玩到入院，更強調現時⋯⋯按此看：素海霖上ViuTV自稱「暗黑港版王淨」