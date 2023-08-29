Edan爆seed反擊網民挑機 企出嚟為藝人發聲：我唔認同做藝人就要啞忍

Edan呂爵安早前一連三場的個人演唱會早前圓滿結束，他在演唱會過後連日轉發網民挑機言論，示範如何活用「偶像三大金句」，不過就被網民再度攻擊話佢小氣。Edan今日（29日）在IG再發千字文，爆seed反擊網民的批評，更企出嚟為藝人發聲：「我唔認同做藝人就要啞忍」。