Edan爆seed反擊網民挑機 企出嚟為藝人發聲：我唔認同做藝人就要啞忍
Edan千字文反駁網民批評
Edan早前在個人演唱會中，提到可用3句金句回應：「感恩感恩」、「應該可以嘅，但我要問下經理人先」及「呢條係一條好好嘅問題」，就能回應擊退各方批評或刁難和攻擊，近日Edan更親自在IG轉發酸民的DM，示範如何活用以上三句金句，不過就有網民認為Edan太不顧偶像形象，轉Po網民的攻擊DM行為未免太小家。
大篇幅回應網民批評
Edan今日就發出千字文反駁網民批評，對於外界指自己小家，他回應指自己一直「接受理性、坦白嘅意見」，不介意有禮貌的批評獲意見，但部分網民故意DM人身攻擊、刻意扭曲自己的原意，所以才會轉發DM對話表達自己的不滿。他直言：
「梗係知我咁樣做有人會覺得我好小家(所以我係唔會鬧佢㗎☺️)，覺得一個公眾人物唔應該咁做。喂！啲天皇巨星都唔會咁做啦！你啱啊！我真係唔係天皇巨星level啊嘛。」
「我想同haters講，你哋做緊嘅嘢，係同樣地有人會對你偶像咁樣做，而佢哋亦都會受困擾，我相信你哋都唔會想佢哋suffer。所以，己所不欲，勿施於人。」
企出嚟為藝人發聲：我唔認同做藝人就要啞忍
Edan指雖然有網民會叫自己「唔好理啲haters、無視佢Block咗佢就算」，但Edan指藝人都係人，有權表達不滿或反擊網民的攻擊，但外界卻以「偶像、藝人係唔應該反擊」的潛規則去禁止藝人表達感受：「藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人有感受/表達感受」、「好多人就係藉住『偶像、藝人係唔應該反擊』哩條規則而為所欲為。而好多Artist都因為哩條『潛規則」而選擇『啞忍』，殊不知內心已經千瘡百孔，甚至情緒病」。
網民大讚Edan反駁得有條理
今次Edan出盡力反擊網民挑機，為一直受到攻擊的藝人發聲，不少網民都留言大讚Edan反駁得有條有理：「有文有路既，講野公道、識撈」、「認同既，但佢夠多fans先講得先多人支持，呢堆野係tvb人講就一定比人鬧死，希望佢都幫下一直被欺凌既藝人發聲」、「佢願意用自己嘅影響力去講都算係咁」、「今次反鏡都撐佢」。
Edan反駁網民攻擊全文：
好啦，本身諗住開Live先講，但見有人開始擔心我冇PR，覺得我係嬲豬，覺得我個人唔humble，我惟有早啲同大家分享下我嘅諗法同目的啦☺️(白紙黑字寫低都好嘅👍🏻)
1. 你係咪唔可以俾人話啊？
其實不嬲我都好接受理性、坦白嘅意見(如果唔係我都唔會cut短talk part啦😮💨)，因為我都好想做好啲繼續進步
好唔好睇，好唔好聽，好唔好笑，完全係base on個人喜好，咸魚青菜，各有所好，唔鍾意係完全冇問題，我亦都好樂意接受。
但如果係直接msg我一啲人生攻擊，完全扭曲我原意嘅嘢，我就真係想講句「有心啦！」❤️
2. 你唔好理啲haters啦！無視佢Block咗佢就算啦！
其實個個都會咁講，但我可以分享一個比喻俾大家feel下其實係咩感受😂
「你俾人好大力打咗一巴落塊面到，然後身邊嘅人同你講:「算啦，有佢啦。」」
喂大佬！我塊面仲痛緊㗎喎！點無視啊！
藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人有感受/表達感受。
3. Po dm出嚟好小家，好冇PR。
首先，講真，你公海_我我真係算數😂你直接msg我，但係又唔俾我公開(名都遮埋啦喎)，哩個係咩logic?😂😂
再講真，我梗係知我咁樣做有人會覺得我好小家(所以我係唔會鬧佢㗎☺️)，覺得一個公眾人物唔應該咁做。
喂！啲天皇巨星都唔會咁做啦！
你啱啊！我真係唔係天皇巨星level啊嘛🤣🤣🤣🤣
咁點解我要咁樣做呢？就係因為我想俾大家知道做偶像做藝人每日係會suffer啲乜嘢
好多人就係藉住「偶像、藝人係唔應該反擊」哩條規則而為所欲為。
而好多Artist都因為哩條「潛規則」而選擇「啞忍」，殊不知內心已經千瘡百孔，甚至情緒病。
我比較好彩，我心臟真係算強大，情緒都算係比大部分人穩定。但當我發現連我都會被哩啲嘢牽動情緒嘅時候，我想嘗試去做少少嘢，想嘗試去改變少少嘢。
我唔認同做藝人就要啞忍、就要硬食，我相信只要你唔係發脾氣，你有道理，你有禮貌地表達，總有明白事理嘅人係會明白你係會支持你。
4. 將心比己
其實老實講，街外大把唔鍾意我嘅人，但佢哋係唔會浪費時間特登走去睇我啲嘢仲走嚟dm我㗎😂😂
所以我想同haters講，你哋做緊嘅嘢，係同樣地有人會對你偶像咁樣做，而佢哋亦都會受困擾，我相信你哋都唔會想佢哋suffer。所以，己所不欲，勿施於人。
我想改變嘅嘢唔係淨係想唔好再有人嚟_我(我亦都冇咁天真覺得我咁樣講完就會冇)，而係希望大家可以將心比己，其實大家無仇無怨，冇必要製造咁多負面嘅情緒，哩啲完全係vicious cycle。
如果你哋控制唔到，發現_完我先會舒服啲嘅，咁不如你哋dm鬧完之後同我講聲：「辛苦晒，我舒服了。」咁我可能都可以當係做咗善事，唔放喺心到🙏 (當然可能你哋就係想我放喺心😂😂)
5. 總結
講咁多，其實都係想大家做人relax啲，同埋想話俾大家知其實所有人都只係一個普通人。
哩一年發覺，做人要經常開心事事順利身體健康其實一啲都唔容易，每日都有好多不幸嘅事情發生，其實好多人都過得好「苦」。
喺咁嘅前提下，點解仲要想去製造更多嘅「苦」，又何必呢？
不如真係試吓放鬆啲，嘗試欣賞多啲or用另一個角度去睇嘢，可能大家都會開心啲。
唔鍾意咪唔好睇囉，但冇必要傷害人姐，right?
最後我想講我唔係話個個人都要好似我用咁嘅方式去表達，每個人都有佢嘅自由同方法同capacity去應對，但我相信每一個人(包括藝人)都係絕對有權去有禮貌地表達自己的。
其實我個talk show就係想表達類似嘅嘢，有機會再同大家分享多啲😂歡迎大家去youtube參透下☺️
講完，感恩感恩
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