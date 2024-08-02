Edan大方認孖林明禎歐洲撐枱腳 神還原成員反應坦言「我都想為港爭光」
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MIRROR成員呂爵安（Edan）早前傳出暗撻大馬女神林明禎，2人更被指秘密歐遊同飛去台灣慶生！一班MIRROR成員近日出席活動時都有被問及Edan的緋聞，不過大家就齊齊表示唔信Edan可以追到女神，今日（2日）Edan出席活動時就親自回應傳聞，仲搞笑表示自己都想為香港爭光……
Edan大方認同林明禎歐洲食飯
Edan今日出席活動時就被問及最近與林明禎的緋聞，被在場記者恭喜嘅Edan就表示：「未有得恭喜住喎」、「都幾得意，我人生都未試過男士見到我都恭喜我。」不過Edan就透露飛去歐洲其實係去工作，但就大方認有同林明禎食飯：「同明禎本身都係朋友，喺歐洲的確有同佢食過餐飯。」更搞笑稱：「唔講以為我參加咗奧運」、「好似為港爭光咁。」亦澄清了被指與林明禎飛去台灣慶生一事：「直程流啦，我係同媽媽妹妹去嘅。」
Edan爆笑提兄弟回應
唔少MIRROR的成員都曾在公開活動被問及Edan緋聞一事，不過每位隊友都默契地認為Edan完全冇可能追到林明禎。Edan對此就搞笑表示：「我都唔明點解大家唔相信」、「大家係唔係睇小我」、「呢啲每一下都係插入我嘅心臟，即係咩意思先，你覺得我唔得咩？覺得我唔好咩？」更即席神還原成員們回應傳聞時的反應，又表示：「佢哋再亂講我就真係行動㗎喇！」
Edan盼見蔡俊彥出戰奧運
近期因連環在ViuTV奧運直播中爆金句而人氣急升的劍擊運動員蔡俊彥（Ryan）其實係Edan的大學室友，Edan都表示為好友在社交平台大受歡迎感到開心。仲大爆：「不嬲都知佢膠膠地」、「以前唔係好講嘢」，Edan亦大讚睇完直播後發現好友講嘢進步咗好多，更為好友講說話：「大家都不能expect一個運動員突然去做主持，其實依家咁樣已經超晒班！」而Edan都表示：「最好就係睇到佢去現場比賽啦！」
撰文：東方新地圖片來源：IG@minchen333、IG@edanlui、YouTube@Viu 1 HK、東方新地、IG@ryanchoiiiii