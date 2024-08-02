Edan大方認孖林明禎歐洲撐枱腳 神還原成員反應坦言「我都想為港爭光」

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前傳出暗撻大馬女神林明禎，2人更被指秘密歐遊同飛去台灣慶生！一班MIRROR成員近日出席活動時都有被問及Edan的緋聞，不過大家就齊齊表示唔信Edan可以追到女神，今日（2日）Edan出席活動時就親自回應傳聞，仲搞笑表示自己都想為香港爭光……

