Edan12字回應聖誕巴黎密會林明禎 捱脱粉潮出新歌慘食負評
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27歲MIRROR成員Edan呂爵安去年公開認力追34歲「大馬女神」林明禎，更因此引起大規模「脱粉潮」。雖然2人都未有表示好消息傳出，對係就屢被網民斷正外遊「拍拖」。日前（5日）Edan就現身宣傳活動，事後接受傳聞訪問時除咗談及新歌嘅爭議外，更再次開腔講「明登戀」嘅近況，兼以12字終極回應被傳與林明禎聖誕巴黎密會一事……
Edan新歌因戀情慘食負評
Edan於上月底推出新歌《純銀子彈》，不過歌曲就被唔少已經脱粉嘅前fans狠批意有所指。日前Edan接受訪問時就被問及新歌是否與近排新聞有關，Edan則表示歌曲的確係自己嘅感受，不過就「絕對唔係話要去批評或者抨擊啲咩人」，並表示「可能有時大家會諗多咗或者去咗另一個方向」，澄清推出歌曲之意並非如外界揣測。
Edan12字終極回應聖誕巴黎密會
而對於上月於社交平台再度被傳出聖誕與林明禎巴黎密會一事，Edan就大方表示自己有睇到相關傳聞。不過對於是否與林明禎秘密外遊，Edan僅回應：「工作以外嘅事我就唔評論喇」，以12字終極回應「明登戀」，未對網上傳聞作出證實或澄清。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@Viu1 HK、ig@edanlui、ig@minchen333