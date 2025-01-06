Edan12字回應聖誕巴黎密會林明禎 捱脱粉潮出新歌慘食負評

27歲MIRROR成員Edan呂爵安去年公開認力追34歲「大馬女神」林明禎，更因此引起大規模「脱粉潮」。雖然2人都未有表示好消息傳出，對係就屢被網民斷正外遊「拍拖」。日前（5日）Edan就現身宣傳活動，事後接受傳聞訪問時除咗談及新歌嘅爭議外，更再次開腔講「明登戀」嘅近況，兼以12字終極回應被傳與林明禎聖誕巴黎密會一事……

