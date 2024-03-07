Edan呂爵安自爆錄新歌玩出禍 「懶醒」過龍洩歌名：一世英名盡毁！
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MIRROR成員Edan呂爵安昨晚（6日）在IG限時動態中，上載自己在錄音室錄製新歌的過程，並打算先「劇透」第一句歌詞給粉絲，卻意外洩露新歌的歌名，發生重大的失誤令Edan不斷自嘲「On_仔」……
Edan「懶醒」玩劇透意外洩歌名
原本只打算分享一句歌詞的Edan，在IG限時動態中上載新歌歌詞的照片，並貼心地遮蓋了作曲和作詞人的真實身份，只公開監製Edward Chan、主唱呂爵安的資料，以及第一句歌詞「Woo~~」，然而他卻未有發現，原來上方的歌名《油麻地莎士比亞》根本就沒有遮到！Edan在發現自己不小心透露了歌名後，無奈地表示：「劇透咗個歌名添……算啦！Del嚟都冇用了。」事後，他更自稱「On_仔」，並發文反省道：「懷疑人生中。一世英名盡毀。點解我會咁on_，我決定用呢個post去提醒自己唔好再犯同樣嘅錯，同埋既然都劇透咗個歌名，唉，唔爭在俾多少少你啦！(rough cut嚟not final)」。
Edan自認「On_仔」：嚇到爭啲標尿
Edan又加上一系列的hashtag，分享自己一知道自己出事後的心路歷程：「#係啊我係油麻地莎士比亞 #被逼差唔多成個月前就宣傳新歌 #咩玩法 #埋藏在陰影下的歌名 #真係唔會留意到呢 #一出完個story #見到有人DM我油麻地莎士比亞 #我真係嚇到爭啲標尿 #點解我咁聰明 #史上最強劇透 #史上最7劇透」
Edan提早一個月開始宣傳
Edan透露自己原本計劃在一個月後才開始宣傳新歌，但因為這次的失誤令宣傳計劃提前，不過網民對於今次的意外表示歡迎，亦有不少人表示好期待新歌，大讚宣傳效果意外地好，同時亦吸引大批Edan的圈中好友留言，小儀表示：「7 is you😂😂大家慣㗎喇。」而《膠戰》好兄弟岑珈其亦笑稱：「好聰明嘅宣傳手法👍🏼叻仔！」
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圖片來源：IG@edanlui