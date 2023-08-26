Edan呂爵安演唱會︱現場直擊演唱會7大重點！綜藝感超強狂放笑彈
Edan 呂爵安演唱會︱1. 勁歌熱舞開場 炒熱全場氣氛
Edan演唱會一開場就即以《ChatMrE》及周湯豪的《帥到分手》和五月天的《離開地球表面》勁歌熱舞，瞬即炒熱全場氣氛！Edan更背心上陣，大曬秘練多時的肌肉，瞬間變成「大隻安」。
Edan 呂爵安演唱會︱2. 放棄偶包 惡搞MIRROR成員
向來出名「零偶包」的Edan，在首場演唱會中亦不忘搞笑，在過場期間播出惡搞MIRROR成員的影片。Edan在片中扮Anson Lo行性感路線，又扮Jer於個人演唱會的「小王子」造型，最後仲扮埋姜濤在街頭學「姜糖」舉燈牌，非常搞鬼。
Edan 呂爵安演唱會︱3. Jer@MIRROR當嘉賓 兩人輪住笑場甩嘴
今日首場演唱會邀請到MIRROR成員Jer當嘉賓，兩人齊齊合唱《以後別做朋友》同Jer的《水邢物語》。Jer同Edan合唱《以後別做朋友》的時候，Edan突然笑場甩嘴，之後又到Jer笑場，兩人輪流失準甩嘴。Edan時候解釋因為當時搵唔到Ear-mon，所以忍唔住笑場，Jer就安慰Edan自己第一場都試過相同情況，叫Edan不要緊張。Edan笑指對於自己開個人演唱會一事，Jer比自己還要更加緊張：「我想講佢（Jer）仲緊張過我。佢話你記住啊，我嗰時第一場瀨咗嘢啊，佢仲緊張過我。我就話：『唉，唔緊要啦，走音咪走音囉，又唔係未走過。』」搞到全場爆笑。
Edan 呂爵安演唱會︱4. 台上瘋狂自抽 重提向姜濤舉中指一事
除了有Jer做嘉賓之外，Edan亦邀請到《全民造星2》B3 四位成員一起玩自抽。Edan在台上瘋狂自抽，自嘲唱歌走音兼咬字不清，之後更重提向姜濤舉中指一事：「偶像有三樣嘢絕對唔可以做，第一樣就係絕對唔可以舉中指。呢一樣嘢曾經好科學地實驗過一次。所以感到好內疚同好對唔住大家，亦要承受社會嘅鞭撻。我想借今日呢個機會，喺大家嘅見證下，我想為我之前舉嘅中指，向港大同廣大嘅市民道歉。」
Edan又取笑Jer的IG Followers人數少過193，仲提醒好兄弟不要隨便開餐廳做生意。之後又拿姜濤和Lydia的緋聞開玩笑，指偶像不能與經紀人或工作人員走得太埋。
Edan 呂爵安演唱會︱5. 台上大玩IG Live著孖煙通同粉絲互動
Edan在演唱會中突然以「孖煙通」造型登場，一出場就大玩IG Live，Edan解釋：「你估我真係唔敢啊？開得IG Live，梗係要著呢條褲啦。其實我好聽fans意見。你哋成日話我開IG Live唔睇Comment啊嘛，話我自己講一粒鐘啊嘛，好不滿啊嘛你哋，宜家就畀你哋即場問問題啦！」Edan隨即選出4位在場粉絲問問題，其中一位粉絲問Edan條孖煙通是否從家裡帶到現場，Edan就搞笑回應指：「係啊，新鮮滾熱辣啊！」Edan更向粉絲老公「前夫」喊話：「祝福你哋婚姻幸福美滿、開開心心。希望你唔好咁憎我。」
Edan 呂爵安演唱會︱6. 台上多謝花姐：唔知會唔會畀人話我擦鞋
到演唱會尾聲部分，Edan親自多謝花姐一路而來的照顧：「唔知會唔會又畀人話我擦鞋啦，但真係冇花姐當初搞《全民造星1》，我又有咩可能喺台到同大家講嘢呢，所以好感謝花姐。」此外，Edan亦表示感謝家人的陪伴和照顧，同時亦多謝自己同粉絲：「我都要多謝我自己啦，因為我覺得我自問唔係一個好努力嘅人，但係我真係好想盡我能力做好佢。同埋亦都要多謝你哋，希望你哋睇完個Con之後唔會脫粉。」
Edan 呂爵安演唱會︱7. 演唱會服裝全面睇
Edan在今次演唱會服裝方面亦非常花心思，兩小時的演唱會中換上多套服裝，件件都盡顯Edan高挑身形，其中為了唱《小諧星》特意換上毛毛熊人偶服裝最有心思！
Edan 呂爵安演唱會︱《In The Sight of E》演唱會完整歌單：
1. 《ChatMrE》
2. 《帥到分手》（原唱：周湯豪）
3. 《離開地球表面》（原唱：五月天）
4. 《小諧星》
5.《攀上天梯的螞蟻》
6.《我們都是別人口中的壞人》（原唱：陳零九）
7.《E先生愛人執照》
8.《霸道總裁》
9.《Somebody Else》（原唱：高爾宣）
10.《Trap Game》（原唱：羅志祥）
11. 《以後別做朋友》
12.《水邢物語》
13. 《鹹魚遊戲》
14. 《一加一等於阿E》
15.《Sponsor Gang Gang》
16. 《一表人才》
17.《空白格》（原唱：蔡健雅）
18. 《E先生連環不幸事件》
19.《Loverse》
20.《膠On》
21. 《Again!》
22. 《My Apple Pie》
同場加映：首場個人演唱會 場外應援超震撼
身為最後一位舉行個人演唱會的MIRROR成員，「爵屎」們為Edan在場外準備的應援最為震撼。場外佈滿了超過40個粉絲們精心準備的應援版，讓「爵屎」們邊打卡邊等入場，未開場之前已經吸引大批「爵屎」到場排隊買周邊、打卡，場面非常墟冚。
同場加映（2）：「正印」小儀高舉應援燈到場支持
Edan多位圈中好友都有到場支持Edan首個演唱會，包括曾經與Edan合作《死屍死時四十四》的導演何爵天、楊偉倫和《I SWIM》導演馮志強等人都有到場支持。有Edan「正印」之稱的小儀當然不會錯過「偶像」的首場個人演唱會，早早到場之餘，更高舉應援燈和應援物支持Edan。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！