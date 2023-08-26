Edan呂爵安演唱會︱現場直擊演唱會7大重點！綜藝感超強狂放笑彈

MIRROR成員Edan呂爵安於亞博舉行一連三場的《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023 》演唱會，今晚首場演唱會全場爆滿。演唱會編排方面亦非常精彩，不但有Jer、《全民造星2》B2成員和5膠做嘉賓，綜藝感超強的Edan更完美演繹「零偶包」，狂放笑彈大搞氣氛！