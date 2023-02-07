Edan呂爵安羅浮宮前Rap《Paris嘅Gang Gang》 嚇親粉絲：我偶像CLS我驚驚
Edan新增「無恥」技能
認真做膠事是Edan本色，剛剛在法國渡過26歲生日後，本色更趨「成熟」，零偶包的他開鎖了新技能「無恥」加面皮幾尺厚，在羅浮宮前將TomFatKi x Billy Choi原唱的《天水圍Gang Gang》，改詞翻唱成《Paris嘅Gang Gang》，拍完呢個新MV，Edan留言話好尷尬：「前一日喺Fashion Show彈E先生嘅Edan，搖身一變，化身成『落機E』，喺羅浮宮同大量遊客面前Rap佢嘅第一首自己填詞嘅改編作品『Paris嘅Gang Gang』，尷唔尷尬？梗係尷尬啦。但係『只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋。』羞唔羞恥？梗係羞恥啦。但係『人無恥，便無敵。』所以，我做到。」
粉絲留言大叫偶像CLS
Edan在法國當街 Rap歌玩到咁大，段片剪輯後放上社交平台，旋風式吸引超過10萬like，留言更高達三千幾個。網民同粉絲見Edan咁落力，都留言，「個偶包係咪漏咗喺羅浮宮」、「我偶像CLS我驚驚」、「CLS！我偶像真係CLS」、「我終於明白『自己唔尷尬尷尬就係人哋』我真係睇到好尷尬」、「喂大佬你MIRROR嚟㗎」、「我偶像真係#黐線佬唔係扮㗎喎」、「CLS Idol 你絕對係第一人」、「不如派台推到入十大」，而隊友大表哥Stanley就話：「好彩嗰邊冇咩人識MIRROR」，仲有Jeremy笑佢：「宜家打份工原來咁辛苦」。
《Paris嘅Gang Gang》VS《天水圍Gang Gang》
黐線事件有上集
其實早前Edan在法國巴黎出席時裝周已上演了「第一件黐線事件」，就是在Fashion show場地彈《E先生》，當佢見到現場個三角琴而身邊有人提議他去彈，佢竟然膽粗粗做咗，更將條片放上IG留言：「我第一個反應真係:『你都CommentLikeShare，咁多名人喺到我上去獻醜？一陣seven咗就真係seven出國際喎！』不過之後又諗，其實都有人上咗去玩，同埋難得嚟到，唔玩吓唔試吓過吓癮？況且外國人咁freeeeee應該冇乜所謂嘅！萬一真係seven咗，講真，都冇人知我乜水啦！於是就唔知哪來的自信當住咁多人面前上去彈。其實都真係大癲，what an experience好彩冇比保安抬走姐。以後可以同個孫講：『你阿爺試過喺巴黎時裝秀到自彈自唱E先生。』」玩到咁大，香港樂壇中Edan應該係第一人。
常見問題
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