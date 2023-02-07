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Edan呂爵安羅浮宮前Rap《Paris嘅Gang Gang》 嚇親粉絲：我偶像CLS我驚驚

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Edan呂爵安@MIRROR繼早前現身法國巴黎時裝周上台彈琴外，原來仲在羅浮宮前拍了個MV，將《天水圍Gang Gang》改詞翻唱成《Paris嘅Gang Gang》，零偶包的Edan在遊客勝地忘形Rap歌，盡顯「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」，網民同粉絲睇完條片即引爆熱話，有人更押韻回應Edan。

呂爵安 Edan 技能解鎖後，Edan 得到「無恥便無敵」技能，在羅浮宮前將《天水圍Gang Gang》改詞翻唱成《Paris嘅Gang Gang》。
技能解鎖後，Edan得到「無恥便無敵」技能，在羅浮宮前將《天水圍Gang Gang》改詞翻唱成《Paris嘅Gang Gang》。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan 呢條片製作超級認真，Edan仲搵人剪輯同混音，未睇嘅快啲去睇啦！
呢條片製作超級認真，Edan仲搵人剪輯同混音，未睇嘅快啲去睇啦！（圖片來源：[email protected]

Edan新增「無恥」技能

認真做膠事是Edan本色，剛剛在法國渡過26歲生日後，本色更趨「成熟」，零偶包的他開鎖了新技能「無恥」加面皮幾尺厚，在羅浮宮前將TomFatKi x Billy Choi原唱的《天水圍Gang Gang》，改詞翻唱成《Paris嘅Gang Gang》，拍完呢個新MV，Edan留言話好尷尬：「前一日喺Fashion Show彈E先生嘅Edan，搖身一變，化身成『落機E』，喺羅浮宮同大量遊客面前Rap佢嘅第一首自己填詞嘅改編作品『Paris嘅Gang Gang』，尷唔尷尬？梗係尷尬啦。但係『只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋。』羞唔羞恥？梗係羞恥啦。但係『人無恥，便無敵。』所以，我做到。」

呂爵安 Edan Edan除咗條片引爆熱話之外，仲呂老師上身寫咗兩條大道理教大家，教大家知如何做到「人無恥，便無敵」。
Edan除咗條片引爆熱話之外，仲呂老師上身寫咗兩條大道理教大家，教大家知如何做到「人無恥，便無敵」。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan Edan仲送上自己改的歌詞。
Edan仲送上自己改的歌詞。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan Edan仲拉埋同行的髮型師、化妝師、阿妹同助手等陪佢癲。
Edan仲拉埋同行的髮型師、化妝師、阿妹同助手等陪佢癲。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan Edan真係唔要偶包。
Edan真係唔要偶包。（圖片來源：[email protected]

粉絲留言大叫偶像CLS

Edan在法國當街 Rap歌玩到咁大，段片剪輯後放上社交平台，旋風式吸引超過10萬like，留言更高達三千幾個。網民同粉絲見Edan咁落力，都留言，「個偶包係咪漏咗喺羅浮宮」、「我偶像CLS我驚驚」、「CLS！我偶像真係CLS」、「我終於明白『自己唔尷尬尷尬就係人哋』我真係睇到好尷尬」、「喂大佬你MIRROR嚟㗎」、「我偶像真係#黐線佬唔係扮㗎喎」、「CLS Idol 你絕對係第一人」、「不如派台推到入十大」，而隊友大表哥Stanley就話：「好彩嗰邊冇咩人識MIRROR」，仲有Jeremy笑佢：「宜家打份工原來咁辛苦」。

呂爵安 Edan Edan今舖玩到咁大，MIRROR啲兄弟有嘢講，大表哥Stanley留言。
Edan今舖玩到咁大，MIRROR啲兄弟有嘢講，大表哥Stanley留言。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan Jeremy都忍唔住。
Jeremy都忍唔住。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan 有網民押韻回應Edan。
有網民押韻回應Edan。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan Edan零偶包深得網民同粉絲歡心，今次玩二次創作翻唱加Rap，仲要當住咁多人喺旅遊勝地表演，個個都寫個服字比佢。。
Edan零偶包深得網民同粉絲歡心，今次玩二次創作翻唱加Rap，仲要當住咁多人喺旅遊勝地表演，個個都寫個服字比佢。。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan 有粉絲話Edan係黐線佬唔係扮。
有粉絲話Edan係黐線佬唔係扮。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan 網民話Edan膠出國際。
網民話Edan膠出國際。（圖片來源：[email protected]

《Paris嘅Gang Gang》VS《天水圍Gang Gang》

黐線事件有上集

其實早前Edan在法國巴黎出席時裝周已上演了「第一件黐線事件」，就是在Fashion show場地彈《E先生》，當佢見到現場個三角琴而身邊有人提議他去彈，佢竟然膽粗粗做咗，更將條片放上IG留言：「我第一個反應真係:『你都CommentLikeShare，咁多名人喺到我上去獻醜？一陣seven咗就真係seven出國際喎！』不過之後又諗，其實都有人上咗去玩，同埋難得嚟到，唔玩吓唔試吓過吓癮？況且外國人咁freeeeee應該冇乜所謂嘅！萬一真係seven咗，講真，都冇人知我乜水啦！於是就唔知哪來的自信當住咁多人面前上去彈。其實都真係大癲，what an experience好彩冇比保安抬走姐。以後可以同個孫講：『你阿爺試過喺巴黎時裝秀到自彈自唱E先生。』」玩到咁大，香港樂壇中Edan應該係第一人。

呂爵安 Edan 其實黐線事件有上集，Edan早前 在Fashion show個場地彈《E先生》。
其實黐線事件有上集，Edan早前在Fashion show個場地彈《E先生》。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan 上台彈琴冇被保安人員帶走， Edan仲話彈完有外國人邀請佢出席六月的Fashion show。
上台彈琴冇被保安人員帶走， Edan仲話彈完有外國人邀請佢出席六月的Fashion show。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan Edan在法國渡過26歲生日，貪玩性格更上一層樓，即場扮演「中東油王安」。
Edan在法國渡過26歲生日，貪玩性格更上一層樓，即場扮演「中東油王安」。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan 由入行至今Edan都係零偶包，呢個素顏頹樣look係粉絲至愛。
由入行至今Edan都係零偶包，呢個素顏頹樣look係粉絲至愛。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan 首次參與劇集《大叔的愛》演出，Edan已經豁出去，將肌肉新娘演繹得淋漓盡致。
首次參與劇集《大叔的愛》演出，Edan已經豁出去，將肌肉新娘演繹得淋漓盡致。（圖片來源：[email protected]
呂爵安 Edan 呢個河童頭，除咗Edan之外應該冇明星藝人夠膽公開示人。
呢個河童頭，除咗Edan之外應該冇明星藝人夠膽公開示人。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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