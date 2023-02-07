Edan呂爵安羅浮宮前Rap《Paris嘅Gang Gang》 嚇親粉絲：我偶像CLS我驚驚

Edan呂爵安@MIRROR繼早前現身法國巴黎時裝周上台彈琴外，原來仲在羅浮宮前拍了個MV，將《天水圍Gang Gang》改詞翻唱成《Paris嘅Gang Gang》，零偶包的Edan在遊客勝地忘形Rap歌，盡顯「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋」，網民同粉絲睇完條片即引爆熱話，有人更押韻回應Edan。