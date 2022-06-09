Edan呂爵安高EQ霸氣回應網民狠話「睇MIRROR死全家」吸3,000 Like

日前Edan（呂爵安）在個人社交網站上分享了一輯與黃德斌的合照，勾起不少觀眾對ViuTV劇集《大叔的愛》的回憶，短短兩日就已吸逾10萬Like。但另一方面卻引來網民惡意留言，直呼：「睇MIRROR，COLLAR死全家！！！一定會！！！」最後Edan竟然親自回覆，其高EQ又霸氣的反擊獲不少網民讚賞。