Edan呂爵安高EQ霸氣回應網民狠話「睇MIRROR死全家」吸3,000 Like
Edan重遇黃德斌吸10萬Like
雖然ViuTV新劇《百萬同居計劃》聲稱由《大叔的愛》原班人班開拍，但原本的男主角MIRROR成員Edan（呂爵安）因檔期問題未能參與，令粉絲大失所望。不過日前Edan就於個人社交網分享與家黃德斌的合照，並寫道「前排做嘢撞到哩位人兄，嘩！咁似同我一年前拍《大叔的愛》嗰個KK嘅！既然咁似樣，緊係即刻集返個郵先啦。I miss u ah KK」，即時勾起不少網民的回憶，紛紛留言問Edan是否會客串其中！而合照亦火速吸逾10萬Like！
網民：「睇MIRROR死全家」 Edan高EQ霸氣回覆
不過在10萬Like的背後，卻同時招致網民惡意留言，寫道：「睇mirror、collar死全家!!!一定會!!!」結果引來Edan親自回覆：「咁如果唔會呢」並加上一個流淚emoji。粉絲們都即時大讚Edan高EQ兼有霸氣，「串得好呀」、「我身邊好多人睇MIRROR，個個都身體健康」、爵爺型到爆炸」等等。而Edan的六個字反擊，更在三內逾3,000 網民讚好。
呂爵安被踢爆不為人知黑歷史
早前Edan妹妹小如豬在網上和網友玩「你問我答」大爆阿哥的怪癖，被問可否分享呂爵安的黑圖，她誠實回答：「黑圖我把握唔到分寸，太醜會被威脅」雖然未有分享哥哥黑圖，她但分享了哥哥的「黑片」，公開發佈呂爵安吹笛走音的影片，小如豬一邊拍片一邊狂笑。後來她更大爆呂爵安在屋企的古怪行為：「真係唔明點解佢放完屁要自己索番，唔開門通風！次次開房門都好驚！」
呂爵安被妹妹細數7大優點
雖然小如豬公開哥哥呂爵安的「黑片」，但都有細數哥哥的優點：「老實講佢幾好，孝順屋企、關心照顧家人、識同人相處、有分寸、好叻搞氣氛、有上進心有擔當、平時心態好、肯聽人意見，好多嘢我自己都好需要學習，如果可以無咁煩最好。」妹妹細數哥哥七大優點，但最後都不忘嘲諷哥哥一番，非常搞笑又温韾。
「妹控」被妹妹投訴太癡身
其實呂爵安一直也是「妹控」，對妹妺寵愛有加，二人年齡上雖然相差七年，但感情一直都非常好，他也經常在社交平台上分享自己和妹妹的合照。二人一直「相愛相殺」，呂爵安經常稱妹妹為「小可愛」、「胖妹豬」，妹妹則投訴哥哥太癡身，非常搞笑。 在呂爵安24歲生日，他在社交平台上貼上自己和妹妹戴上卡通頭套的照片，並配上「希望小如豬唔好嫌棄啊哥，繼續俾阿哥黐住 (啱啱即刻話我好嘔心)」
妹妹曾怕影響哥哥聲譽
呂爵安妹妹眼睛大鼻直又有一副深邃雙眼皮，但外貌因為和呂爵安相似而被網民笑指妹妹是「女版Edan」。身為人氣男團成員的妹妹，妹妹自然也受網民的關注，但妹妹曾因怕自己一言一行影響哥哥形象、聲譽，而希望哥哥不要提到自己，而自己的帳號也因為曾被舉報而暫停使用。不過後來妹妹想通並大方分享哥哥的生活點滴，大爆哥哥曾經於練歌因聲帶有事，唱不到歌，糾結是否吃藥，她說：「好樂意同想令大家對佢認識更多」、「歡迎大家透過我既ig可以發掘更多爵安既新鮮事」、「可以多一個地方比大家關注爵安生活點滴其實都不壞」。
妹妹爆料反擊哥哥帖文
之前MIRROR舉行演唱會，呂爵安邀請屋企人到場支持，之後他在社交平台上上載一幅自己強吻妹妹失敗的帖文，更大爆自己沒有經妹妹的審批便出帖。翌日妹妹馬上在Instagram大爆哥哥的醜事報仇，大爆：「數學天才，俾佢教功課應該全部唔合格」、「成日放屁唔講等你慢慢聞算唔算」。呂爵安最終慘敗，在Instagram上向妹妹投降，互動非常搞笑。
常見問題
Edan如何高EQ回應網民狠話？
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呂爵安被妹妹細數那7大優點？
小如豬除左公開哥哥嘅「黑片」，都有細數哥哥嘅優點，又控訴哥哥太癡身⋯⋯詳情請看
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