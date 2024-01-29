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Edan呂爵安再化身「妹控」 IG狂讚細妹：點解可以咁得意！

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現年27歲的呂爵安（Edan@MIRROR）剛於本月21號，在演唱會上與一眾fans歡度生日，場面可謂十分墟冚！而Edan的妹妹「小如豬」日前就上載了2張自製的改圖，為哥哥送上生日祝福。出名係「妹控」的Edan當然發揮本色，連環大讚妹妹，搞到一班fans都超級羨慕「小如豬」！

呂爵安妹妹「小如豬」冧爆送祝福

「小如豬」日前在社交平台發文祝哥哥Edan生日快樂，並配文表示：「其實由細到大都冇點變過 xdd（唔係個樣係d（啲）行為）」，笑哥哥的行為一直都冇變過！「小如豬」亦在文末祝Edan健康及快樂，並希望大一歲的哥哥可以病少啲：「繼續健康快樂 唔好再病la（喇）」，認真好感情！

劣質創作for late birthday post～
點解又係舊相 我地d（啲）自拍真係太樣衰
其實由細到大都冇點變過 xdd（唔係個樣係d行為）
繼續健康快樂 唔好再病la（喇）

edan 呂爵安 Edan妹妹「小如豬」日前在社交平台發文祝哥哥生日快樂。
Edan妹妹「小如豬」日前在社交平台發文祝哥哥生日快樂。（圖片來源：IG@edanlui）

呂爵安連環狂讚「小如豬」好可愛

除了文字的祝福外，「小如豬」亦自製了2張兄妹倆的兒時合照，2人超稚嫩的臉龐十分可愛！而收到祝福的Edan，亦馬上轉發到限時動態上，並連環大讚「小如豬」好可愛：「我妹豬細個真係Q到傻」、「點解可以咁可愛」，再現「妹控」的本色！

edan 呂爵安 「小如豬」特意將2人兒時的合照拼在一起，更獲「妹控」哥哥Edan轉發兼大讚妹妹好得意！
「小如豬」特意將2人兒時的合照拼在一起，更獲「妹控」哥哥Edan轉發兼大讚妹妹好得意！（圖片來源：IG@edanlui）

Fans超羨慕「小如豬」有「妹控」哥哥

對於Edan的瘋狂「妹控」舉動，粉絲們均表示十分羨慕：「真係兄妹界天花板」、「有爵安做哥哥，有小如做妹妹都好幸福」、「唔怪得爵安咁鍾意你呢個妹豬，你真係好得意」、「哥哥真係由細到大都黐實細妹」，大讚兩兄妹一樣可愛！

edan 呂爵安 Edan去年到巴黎出席時裝週時都有帶埋妹妹一齊去！
Edan去年到巴黎出席時裝週時都有帶埋妹妹一齊去！（圖片來源：IG@edanlui）
edan 呂爵安 兩兄妹感情十分好，是fans口中的「兄妹界天花板」！
兩兄妹感情十分好，是fans口中的「兄妹界天花板」！（圖片來源：IG@luiwaiyu_1030）

Edan：強吻啊妹成功

Edan同細妹「小如豬」一向兄妹情深，2021年趁住「520」（普通話諧音我愛你）這個適合示愛的大日子，在社交網貼出自己「強吻」細妹「小如豬」，卻被細妹嫌棄的相片，來祝福大家「520快樂」，並笑言：「為大家送上『強吻啊妹成功，然後被秒速嫌棄。』#大膽啊哥今次出哩張冇問佢 #希望唔會比佢鬧 #平時就係咁嫌棄我 #希望下個演唱會爵爸可以到場睇 #i love my family」。

edan 呂爵安 Edan在MIRROR演唱會後台強吻細妹「小如豬」，旁邊為不願出鏡的呂媽媽。
Edan在MIRROR演唱會後台強吻細妹「小如豬」，旁邊為不願出鏡的呂媽媽。
edan 呂爵安 結果被「小如豬」嫌棄！
結果被細妹「小如豬」嫌棄！

正當粉絲期待「小如豬」的反應之時，Edan卻補充說：「啱啱返到屋企原來佢瞓咗，留名睇佢聽（今）朝咩反應。 #爵安一直在玩命」。

edan 呂爵安 Edan同胞妹「小如豬」一向兄妹情深。
Edan同胞妹「小如豬」一向兄妹情深。

小如豬：我好仁慈

結果到了今日「小如豬」作出反擊，在社交網的限時動態中以「搵個途徑出賣呂爵安」開post，請其二萬個followers隨便問她有關阿哥Edan的問題，首先有粉絲叫她「post爵爺丑照」，「小如豬」就貼出了Edan一張碌大眼的四眼相以及一張瞓覺相，仲搞笑自讚：「我好仁慈。」

edan 呂爵安 「小如豬」在社交網的限時動態中以「搵個途徑出賣呂爵安」為題開post。
「小如豬」在社交網的限時動態中以「搵個途徑出賣呂爵安」為題開post，並揀張Edan唔靚仔嘅相配合個post主題，好搞笑。
edan 呂爵安 首先晒出Edan的四眼醜照。
首先晒出Edan的四眼醜照。
edan 呂爵安 仲有「睡公主」Look。
仲有「睡公主」Look。

又有網民問到被隊友Anson Kong指無淚腺的Edan會因何事而哭？「小如豬」就答：「比人冤枉委屈。」又嫌棄Edan大熱天時都要癡住自己，又爆阿哥鍾意在冲涼時「開演唱會」，以及咩都驚例如驚蟲等。

edan 呂爵安 Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
「小如豬」話Edan咩都驚例如驚蟲。
edan 呂爵安 Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
不過「小如豬」都有維護吓阿哥形象，話Edan會幫手洗碗，令她覺得好warm。
edan 呂爵安 Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
「小如豬」話除咗阿哥Mirror入面佢最鍾意係Jeremy（後排左一）。

「小如豬」又踢爆Edan真係成日Mon住「爵屎」（呂爵安Fans）出的post，仲話之前有「爵屎」在「爵谷」改編的歌曲，Edan都有睇！之後有網民再問：「爵安係咪成日污糟邋遢？」「小如豬」就答：「成日放屁唔講等你慢慢聞算唔算。」仲搞笑指Edan使用廁所最長時間係「無限」！

edan 呂爵安 Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
「小如豬」指Edan平時在家都係「打機、瞓覺、練琴」。
edan 呂爵安 Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
有網友提議「小如豬」偷拍Edan痾屎，「小如豬」笑答：「咁有難度！」
edan 呂爵安 Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
最後「小如豬」po番張Edan可愛相，希望阿哥可以原諒佢嘅「出賣」！
edan 呂爵安 Edan呂爵安玩命強吻細妹「小如豬」 被細妹爆「臭史」反擊
Edan亦有向阿妹公開道歉，在她的「出賣」post中留言：「對唔住，哥知錯了。」
edan 呂爵安 「妹控」Edan真係好錫細妹。
「妹控」Edan真係好錫細妹。
edan 呂爵安 細妹以前仲細唔識反抗阿哥Edan的吻。
細妹以前仲細唔識反抗阿哥Edan的吻。
edan 呂爵安 真係兄妹情深。
真係兄妹情深。

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撰文：東方新地圖片來源：IG@edanlui、IG@luiwaiyu_1030

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