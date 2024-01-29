Edan呂爵安再化身「妹控」 IG狂讚細妹：點解可以咁得意！
呂爵安妹妹「小如豬」冧爆送祝福
「小如豬」日前在社交平台發文祝哥哥Edan生日快樂，並配文表示：「其實由細到大都冇點變過 xdd（唔係個樣係d（啲）行為）」，笑哥哥的行為一直都冇變過！「小如豬」亦在文末祝Edan健康及快樂，並希望大一歲的哥哥可以病少啲：「繼續健康快樂 唔好再病la（喇）」，認真好感情！
劣質創作for late birthday post～
點解又係舊相 我地d（啲）自拍真係太樣衰
其實由細到大都冇點變過 xdd（唔係個樣係d行為）
繼續健康快樂 唔好再病la（喇）
呂爵安連環狂讚「小如豬」好可愛
除了文字的祝福外，「小如豬」亦自製了2張兄妹倆的兒時合照，2人超稚嫩的臉龐十分可愛！而收到祝福的Edan，亦馬上轉發到限時動態上，並連環大讚「小如豬」好可愛：「我妹豬細個真係Q到傻」、「點解可以咁可愛」，再現「妹控」的本色！
Fans超羨慕「小如豬」有「妹控」哥哥
對於Edan的瘋狂「妹控」舉動，粉絲們均表示十分羨慕：「真係兄妹界天花板」、「有爵安做哥哥，有小如做妹妹都好幸福」、「唔怪得爵安咁鍾意你呢個妹豬，你真係好得意」、「哥哥真係由細到大都黐實細妹」，大讚兩兄妹一樣可愛！
Edan：強吻啊妹成功
Edan同細妹「小如豬」一向兄妹情深，2021年趁住「520」（普通話諧音我愛你）這個適合示愛的大日子，在社交網貼出自己「強吻」細妹「小如豬」，卻被細妹嫌棄的相片，來祝福大家「520快樂」，並笑言：「為大家送上『強吻啊妹成功，然後被秒速嫌棄。』#大膽啊哥今次出哩張冇問佢 #希望唔會比佢鬧 #平時就係咁嫌棄我 #希望下個演唱會爵爸可以到場睇 #i love my family」。
正當粉絲期待「小如豬」的反應之時，Edan卻補充說：「啱啱返到屋企原來佢瞓咗，留名睇佢聽（今）朝咩反應。 #爵安一直在玩命」。
小如豬：我好仁慈
結果到了今日「小如豬」作出反擊，在社交網的限時動態中以「搵個途徑出賣呂爵安」開post，請其二萬個followers隨便問她有關阿哥Edan的問題，首先有粉絲叫她「post爵爺丑照」，「小如豬」就貼出了Edan一張碌大眼的四眼相以及一張瞓覺相，仲搞笑自讚：「我好仁慈。」
又有網民問到被隊友Anson Kong指無淚腺的Edan會因何事而哭？「小如豬」就答：「比人冤枉委屈。」又嫌棄Edan大熱天時都要癡住自己，又爆阿哥鍾意在冲涼時「開演唱會」，以及咩都驚例如驚蟲等。
「小如豬」又踢爆Edan真係成日Mon住「爵屎」（呂爵安Fans）出的post，仲話之前有「爵屎」在「爵谷」改編的歌曲，Edan都有睇！之後有網民再問：「爵安係咪成日污糟邋遢？」「小如豬」就答：「成日放屁唔講等你慢慢聞算唔算。」仲搞笑指Edan使用廁所最長時間係「無限」！
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