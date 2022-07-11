Edan呂爵安親自出馬為命危歌迷呼籲 粉絲自發接力轉發求集氣救淑賢

一直為偶像散發正能量的MIRROR歌迷「鏡粉」們，近日更自發repost活動，為一名身患惡疾的呂爵安歌迷吳淑賢集氣。該名粉絲吳淑賢去年開始已經病情惡化，上月開始病情持續惡化，需要盡快進行移植手術。粉圈有愛，眼看淑賢的情況緊急，一群「鏡粉」和「爵屎」們紛紛在各自社交平台上REPOST，務求找到能夠幫助淑賢的好心人。