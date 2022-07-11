Edan呂爵安親自出馬為命危歌迷呼籲 粉絲自發接力轉發求集氣救淑賢
Edan呂爵安粉絲病情告急 急需屍肺續命
患病前擔任深切治療部健康服務助理的吳淑賢，是MIRROR呂爵安歌迷，因為病情轉壞，一直只能在病床上默默支持Edan的新劇《#ISWIM》和演唱會。淑賢的家人在接受傳媒訪問的時候表示，全靠Edan的出現，令淑賢在出入醫院的日子尋回點歡樂。
淑賢主診醫生表示未來數周是黃金時期
淑賢的主診醫生表示未來數周為移植手術的黃金時間。因為假如淑賢的身體繼續惡化，要她如此情況下應付這麼大型的肺部移植手術，只為增加手術的風險。
追星小站主動發起轉發活動 為淑賢集氣
身為Alton和王志德歌迷的吳小姐在接受傳媒訪問的時候表示，自己在去年哥哥結婚的時候，看到還算健康的淑賢，但當她得悉淑賢在近日再次入院的消息之後，為了引起社會的關注，吳小姐主動將此消息轉發到自己營運的追星小站。看完吳小姐轉發的內容，不少與淑賢素未謀面的「鏡粉」們紛紛挺身而出，主動發起接力轉發的活動，希望盡快找到能夠幫到淑賢的好心人。
淑賢樂觀面對病情 「冇諗過人生要進入完結倒數階段」
入院深切治療部的淑賢，近日更透過舒小姐分享自己的患病以來的想法。淑賢表示自己一直都十分樂觀面對病情，雖然一開始完全接受不了換上重病的自己，但她明白人生是受盡病魔的折磨，所以自己從來沒有想過要放棄資料，更沒有想過放棄生命。淑賢更坦言雖然現在入院深切治療部，但現在亦沒有想過人生要進入完結倒數階段。
淑賢同時表示她相信雖然生老病死為人生必經階段，但是只要不放棄就會有希望和奇跡的出現。她誠懇呼籲有心人能夠捐出屍肺，令她可以重生，重返崗位，為大眾市民服務。
齊齊為淑賢集氣 以下為合適捐肺的條件：
根據醫管局數字顯示，近年器官捐贈數字創新低，捐贈雙肺的人數更只得兩人，所以淑賢的情況十分危急。我們整理一下符合淑賢的捐贈資料，希望大家能夠將此消息廣傳，為淑賢帶來新的希望和奇跡。
淑賢是A型血，身高為149CM、體重為80磅左右。淑賢的主治醫生建議A或O型血、與淑賢身形差不多的死者都適合捐肺。
常見問題
吳淑賢目前身體狀況如何？
一群「鏡粉」和「爵屎」們在各自社交平台上為淑賢集氣⋯⋯詳情請看
如何可以幫助到淑賢？
近年器官捐贈數字創新低，而淑賢的情況十分危急，我們整理一下符合淑賢的捐贈資料⋯⋯詳情請看