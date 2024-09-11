網民列3大點理性分析林明禎「應否受溝」：Edan個package好過富二代

自從MIRROR成員Edan呂爵安認愛女神林明禎之後，大批網民都關注林明禎會否答應Edan的追求。有網民今日（11日）就在Threads發文，列出3大點為林明禎理性分析「應否受溝」，引來大批網民齊齊留言討論！

