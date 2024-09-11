網民列3大點理性分析林明禎「應否受溝」：Edan個package好過富二代
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自從MIRROR成員Edan呂爵安認愛女神林明禎之後，大批網民都關注林明禎會否答應Edan的追求。有網民今日（11日）就在Threads發文，列出3大點為林明禎理性分析「應否受溝」，引來大批網民齊齊留言討論！
網民列3大點理性分析林明禎「應否受溝」：
有網民在社交平台發文，問道「唔諗edan,諗下林明禎，你係林明禎，34歲，你會唔會揀edan??!」惹來大批網民留言討論。有網民就以理性角度出發，列出3大點為林明禎分析：
1）潛力無限 可組CP獲更多工作機會
網民年輕人潛力無限，無論Edan還是林明禎的身價還是號召力都極高，假如兩人在一起，絕對可以組成CP獲得更多工作機會。有網民認為另一大馬女神Miko Wong，路線和形象都與林明禎相似，近年頻頻到港搶Job，網民認為林明禎可以借今次機會，「變身鏡嫂定位叫價再升級」。
2）「Edan個package好過富二代」
網民認為Edan的「Package」比富二代、上流人士、或者揸靚車嘅193還要好：「193都買得起一架法拉利，更何況Edan。平時都唔多聽到Edan有咩燒錢愛好興趣（例如買玩具、炒天價卡）。而家時代唔同咗啦，揀闊少富二代同企業老闆先叫蠢（隨時貪字得個貧，仲惹禍上身）揀肯博肯捱實幹年輕人隨時身家更多」。
3）有香港男友有利定居香港
林明禎近年在香港走紅，為了方便工作，已經在香港租屋定居香港。網民認為林明禎一個女仔定居香港好寂寞，有香港男友陪伴都是一件好事：「再講明禎來港定居，有個香港男友點都安全同方便啲，Job都易接啲、接多啲啦。」
有網民認為太低估林明禎
不過亦有網民認為以上分析太低估林明禎，認為林明禎本身在港台新馬等地方知名度都極高，根本不需要靠Edan上位：「東南亞市場明楨都識，咁你話邊個醒」「發覺好多香港人都係高估咗Edan同時低估咗林明禎，可能因為大部份人根本唔熟林小姐，只係對Edan熟少少就當正自己好了解佢、亦好了解林小姐。剩係「Edan好高招、林明禎無理由唔識揀」都已經暴露咗「香港男團成員，點都高級過大馬女藝人」呢種莫名嘅優越感」「林明禎咁嘅質素要搵老細一早搵到啦，你會唔會睇少咗佢？」「可能係明禎曾經遇過渣男咋，唔係呂生招數勁」等。
圖片來源：IG@edanlui、IG@deniskwok193、IG@minchen333