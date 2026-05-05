ViuTV搶閘公佈世界盃大使 Edan撐阿根廷Ivy So捧英格蘭掀陣營對決惹熱議

世界盃2026開鑼在即，ViuTV及Now TV率先搶閘公佈今屆世界盃大使人選，竟然由MIRROR呂爵安（Edan）與COLLAR蘇雅琳（Ivy So）這對人氣組合擔大旗！兩人昨日（4日）高調現身商場記者會，除了大談各自心水球隊引發「陣營對決」，Edan更自嘲大眾臉想撞樣碧咸，笑料百出。今屆世界盃更被視為C朗、美斯、摩迪、哈利簡尼四大傳奇的「最後聚首一戰」，加上全新AI睇波功能加持，球迷準備好未？