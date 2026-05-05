ViuTV搶閘公佈世界盃大使 Edan撐阿根廷Ivy So捧英格蘭掀陣營對決惹熱議
Edan撐阿根廷因為打機成日用美斯
Edan在記者會後受訪時大方表態支持阿根廷，原因竟然同打機有關！佢笑言自己是FIFA遊戲迷，因為經常使用美斯所以對阿根廷有特別感情：「我就支持阿根廷啦，主要都係美斯啦佢都應該係最後一屆，同埋上屆佢同法國打嗰場都十分好睇，同埋作為FIFA迷我都成日使用美斯。」Edan更回憶起細個同爸爸熬夜睇世界盃的溫馨時光，直言世界盃的凝聚力好難得，可以將平時唔睇波的人都連結埋一齊，感受這場全球盛事。
Ivy So捧英格蘭全因啱啱去完英國
Ivy So則企硬英格蘭陣營，佢表示：「身邊多啲人支持英格蘭，加埋自己啱啱去完英國，所以我都支持英格蘭。」Ivy So坦言自己近兩年「踢波多過睇波」，但今年世界盃一定會相約一眾好友一齊睇。佢又自爆有少少「面盲」，睇波時經常認唔到球員，不過對「越位」規則還是了解的，身旁Edan即刻搞爛Gag：「佢知點樣撳啲穴位。」逗得Ivy So開懷大笑，場面相當歡樂。
Edan自嘲大眾臉想撞樣碧咸
每逢世界盃都會有「撞樣」球星的有趣話題，Edan被問到時笑住自嘲：「之前都好似話我撞過一個，大眾臉係咁。」當被追問心水想撞樣邊個球星，佢即刻答「碧咸、C朗」，野心不小！身旁Ivy So相當俾面，笑指「佢都有碧咸幾分靚仔嘅」，力撐拍檔。兩人互動默契十足，全場笑聲不斷，難怪被揀做今屆世界盃大使組合。
四大傳奇或成最後一屆 球迷不容錯過
今屆FIFA世界盃2026焦點之一，就是可能成為四大現役傳奇的「最後聚首一戰」。年過四十仍為夢想傾盡所有的C朗拿度、克羅地亞「球場魔術師」摩迪、英格蘭進攻核心哈利簡尼，以及力爭衛冕並挑戰巔峰的美斯，四人同場較量的畫面隨時成為絕響。正如Edan所講，美斯今屆應該係最後一屆世界盃，上屆對法國嗰場經典決賽仍然歷歷在目，今次真係「It’s NOW or Never」。
Now TV全新AI波友陪你睇波
今屆世界盃為史上規模最大，Now TV將透過收費平台直播全部104場賽事，而ViuTV 99台亦會免費播放25場精選賽事，包括揭幕戰、四強及決賽。最令人期待的是Now TV全新推出「AI波友」功能，利用人工智能技術整合獨家多角度賽事數據、KOL及專業評述員分析，以廣東話球員名稱及足球術語解答世界盃相關問題，仲可以按用戶輸入的隊伍及作息時間，提供個人化觀看賽程建議，無縫連接直播及點播內容，方便球迷追蹤焦點賽事。
全民造星6成員現場首唱世界盃打氣歌
記者會上除了兩位大使，大會亦安排來自《全民造星6》的ZPOT、TELLER（王偉俊）及Jacky Fan（范卓賢）在現場首唱Now TV及ViuTV的世界盃宣傳活動歌曲，成功炒熱氣氛。而Edan被問到會唔會同好友、花劍「世一」蔡俊彥傾足球，佢就話近期同Ryan討論音樂比較多，足球反而較少，亦隔空祝賀對方再奪獎牌。由即日起，指定客戶可以優惠價港幣580元訂購「FIFA世界盃2026賽事通行證」欣賞全部104場賽事，建議零售價為港幣980元，慳足港幣400元，球迷記得把握機會！