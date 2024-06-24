Jeffrey魏浚笙被狠批唱跳皆廢 頹爆呻：早幾個月準備難道要說出來

由Edan呂爵安、Jace陳凱詠、Marf邱彥筒以及Jeffrey魏浚笙所組成的拉闊音樂會，日前（22日）已順利舉行，4位歌手的傾力演出亦引起不少網民的討論。不過Jeffrey就被狠批唱跳皆廢，更有粉絲質疑Jeffrye是否因出席巴黎時裝周導致練習不足，浪費了今次音樂會的大好機會，而飽受負評的Jeffrey昨日（23日），更再社交平台為自己辯解，引起網民熱議……

