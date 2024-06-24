Jeffrey魏浚笙被狠批唱跳皆廢 頹爆呻：早幾個月準備難道要說出來
Jeffrey魏浚笙被批浪費表演機會
有Jeffrey的粉絲「咖啡豆」在社交平台發文表示：「作為咖啡豆，見到佢出場率咁高係超級開心嘅，但作為睇4人拉闊嘅觀眾，就會睇得出應該係無時間夾太多cross over..畀多左solo佢…似乎有少少唔夠時間排練」為偶像未能交出最好的表現，浪費了表演機會感到可惜。
對於被批浪費表演機會的Jeffrey就回應稱：「有時唔係唔想夾，係大家都比較擅長跳舞同想玩多啲跳舞，所以即使想盡力夾都夾唔得多，有心無力啊，我已經好努力盡join 埋跳舞㗎啦」又表示因為是人生第一次舞台，更緊張到抖唔到氣。
Jeffrey魏浚笙被狠批唱跳皆廢
不過Jeffrey對於被質疑因出席巴黎時裝周導致練習不足一事就大感不滿，更在社交平台發文稱：「Don’t judge a book by its cover .難道每次默默的練習 都要高調大聲宣布讓大家知道才算有練習嗎？早幾個月就開始作準備難道也要全部說出來」又推爆呻已經努力配合大家的要求：「每個人的要求我都努力配合遷就，要我怎麼做就怎麼做，最後出來的結果為甚麼會演變成這樣的導向 我只是一個熱愛唱歌的人」。
面對眾多批評，Jeffrey最終選擇公開道歉，但亦澄清了當中的誤會：「我對大家唔住，可能誤導咗大家。我只係見到有人提過幾句，我比較小（少）同大家有collab係因為去咗巴黎冇時間同大家夾而造成，但其實唔係事實，因為我私底下花咗好多心機時間提前去練去學，不過始終冇舞步底，好多時join唔到大家太多跳唱，搞到觀感上畀人咁樣嘅感覺，覺得有感而發而已，但其實琴晚嘅舞台係超開心又滿足！」亦獲林家謙、少爺占、彭秀慧以及同show的Jace等人安慰。
網民唔收貨一面倒喪鬧
雖然有唔少fans都留言力撐Jeffrey，不過Jeffrey澄清的發文網民就唔收貨：「宜家呢代所謂歌手全部冇謙遜嘅態度，咁樂壇點會有進步？」、「無人想知你有無努力，大家只見到你表現差。」、「答下次努力就算啦 你咁講咪姐係比人覺得你搵藉口同冇天份」、「謙卑面對批評不可以嗎？ 講咁多理由做乜？」、「眼神死咕咕，跳舞硬弸弸，接受唔到批評，一唔開心就要咁多人氹番？」