Edan@MIRROR後援會宣佈解散被爆5大罪！黑箱操作抽飛結果、鬧「爵屎」做白卡

繼MIRROR成員Alton後援會早前宣佈解散後，昨晚（8日）呂爵安Edan後援會宣佈解散重組。有自稱Edan後援會的總務部Leader「Kiwi」爆料，大揭後援會Admin的5大罪，不但經常鬧「爵屎」為白卡之外，又黑箱操作令「白卡名單」粉絲們不能抽中門票參加活動。