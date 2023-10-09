Edan@MIRROR後援會宣佈解散被爆5大罪！黑箱操作抽飛結果、鬧「爵屎」做白卡
Edan@MIRROR後援會解散被爆5大罪
1）後援會Admin鬧「爵屎」係白卡
自稱Edan後援會總務部Leader的Kiwi貼出多張對話截圖，指後援會Admin經常稱呼唔聽話嘅「爵屎」為「白卡」：「邊個爵屎係谷或外面谷話過EFC，其實都會記落白卡名單。」Admin們不但會一同取笑與攻擊「白卡名單」的爵屎，有Admin誇張到放天燈時候寫埋「白卡去死」。
2）操控抽飛結果 唔聽話會被Blacklist
Kiwi又大爆粉絲會的抽獎活動均是「黑箱操作」，凡是被記落「白卡名單」的粉絲們，都不會抽中演唱會門票：「捉捉下（白卡）應該冇人有得抽」、「發現啲白卡都幾好運，咁都有得抽中」、「抽中左都會起出黎或比西位佢」等。事後Kiwi逐一聯絡「白卡名單」中的粉絲們，證實他們的確從未抽中後援會的抽獎活動。
3）自肥拍Edan MV 鬧Edan為「豬隊友」
Edan後援會Admin早前被指自肥帶朋友齊齊拍Edan MV，事後更出現於Edan MV幕後花絮Vlog中，令事件曝光。當一班Admin發現自己出現喺Edan Vlog入面，就即刻在群組中鬧Edan為「豬隊友」，仲話：「醒少少當幫忙啊豬隊友」、「返工Vlog剪走我得唔得」、「大腦很讚，記得要用」等。
4）直言對Edan「唔太愛」
Kiwi又貼出截圖大爆Admin們直言對Edan「唔太愛」，又指自己本命並不是Edan，更表示要盡快脫粉，繼續追原本追開的韓國、泰國明星，睇到爵屎們又無言又眼火爆。
5）Admin曾私下怒斥其他應援站
Edan粉絲後援會一直是非多多，前年就已經一度被傳出Admin之一的「May」處事能力低，May更一度接受傳媒訪問為自己辯護。今次May又再次被翻出黑歷史，被指曾經私下發長文怒斥Edan Follow其他Edan應援站：「宜家Follow咗姐係點？比起嬲更多洗失望同心淡，覺得自己都可有可無。咁大個人自己識諗啦，路係自己揀。」
Edan後援會宣佈解散：在此向Edan致歉
爆料一傳出，一眾「爵屎們」都紛紛表達不滿，以hashtag「#adminleaders請解散」、「#adminleaders請向呂爵安及爵屎道歉」提出要求。昨晚（8日）Edan後援會終於在群組中宣佈會解散團隊，現正售賣的周邊產品都會停止發售並且進行退款，後援會所有餘下款項亦將以呂爵安的名義捐出，邀請有意接任者組成團隊接手。雖然在聲明文有對Edan致歉，但就沒有向其他爵屎們道歉。
爵屎繼續狠批：未經會員就話捐資金
雖然現任Admin宣佈下台兼解散後援會，但爵屎們依然對後援會的安排感到不滿，不但狠批後援會Admin未有就「白卡」發言道歉之外，又指後援會的資金大部分為爵屎們的會員費，但卻在未經會員的同意下就宣佈捐資金。
連續兩位MIRROR成員後援會解散
近日不少MIRROR粉絲都對各大粉絲後援會的操作大表不滿，繼上個月MIRROR成員Alton的粉絲後援會解散後，今次又到Edan的後援會被爆醜聞而解散。下個月就係MIRROR成軍五周年，新戲《12怪盜》的互動亦即將舉行，部分Edan和Alton的粉絲們都擔心二人會因後援會解散而冇人搞應援。
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