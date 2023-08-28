edan mirror

Edan否認MIRROR缺席頒獎禮 與Frankie說法不同強調「有得參與當然要參與」

最新娛聞
東方新地

廣告

MIRROR成員Edan呂爵安在亞博舉行一連3場的《In The Sight of E》SOLO演唱會來到尾場，邀請到2位嘉賓台灣歌手邱鋒澤和陳零九，「追星界天花板」的Edan再次成就解鎖心情相當興奮。他於完騷後接受傳媒訪問，給自己的3場的表現給予80分，並表示自己體力和精神上亦充滿疲累。

edan mirror Edan呂爵安的演唱會去到尾場。
Edan呂爵安的演唱會去到尾場。（圖片來源：東方新地）
edan mirror Edan表示綜合3場演唱會的表現，給自己80分。
Edan表示綜合3場演唱會的表現，給自己80分。（圖片來源：東方新地）
edan mirror 嘉賓邀請到邱鋒澤！
嘉賓邀請到邱鋒澤！（圖片來源：東方新地）
edan mirror 還有陳零九右）。
還有陳零九（右）。（圖片來源：東方新地）

傳MIRROR缺席頒獎禮 Edan：冇話唔去嘅

對於有指MIRROR將會缺席2023年尾及2024年初所有頒獎禮一事，成員Frankie早前出席活動時曾經表示，有收到公司通知要為下年演唱會作100%準備，但不知道其餘有份SOLO的MIRROR隊友會否缺席頒獎禮。Edan於演唱會完結後接受傳媒訪問時回應事件，卻有另一個說法：「以我所知，冇話唔去嘅，因為公司話嚟緊有演唱會，所以lock咗期唔可以接工作，但樂壇盛事，有得參與當然要參與，公司都會安排，但我都係等通知。」

edan mirror Edan表示樂壇盛事得參與當然要參與。
Edan表示樂壇盛事得參與當然要參與。（圖片來源：東方新地）

Frankie承認缺席頒獎禮準備演唱會排練

Frankie（陳瑞輝）上周四（24日）出席公開活動時，對於MIRROR年尾缺席頒獎禮一事作回應，他承認自己有收到公司通知，但不知道其餘有份SOLO的MIRROR隊友會否缺席頒獎禮。Frankie表示非常想出席頒獎禮的盛事，但可惜每年演唱會排練都非常趕急，而且每次完騷後都覺得本應可以更熟練，所以對於公司今次的決定以示尊重。他續稱，尤其今次是補場，所以覺得應該要作更多準備交出good show。至於今次演唱會的保險會否加大，Frankie則表示不清楚。

edan mirror mirror 缺席 Frankie承認自己有收到公司通知缺席頒獎禮。
Frankie承認自己有收到公司通知缺席頒獎禮。（圖片來源：IG@frankie729）

叱咤903節目副總監未收到通知

當奴作為叱咤903節目副總監，他於上周六（26日）出席電台活動時被問及MIRROR年底將缺席頒獎典禮一事，表示尚未收到任何通知。他稱距離叱咤頒獎禮還有4個多月，現時只是籌備主題方向的階段，還有很多變數，亦要等有關方面去通知確定MIRROR會不會出席。當奴又稱，不論MIRROR會否出席，都不會影響得獎結果。

edan mirror 當奴亦有去Edan演唱會。
當奴亦有去Edan演唱會。（圖片來源：東方新地）

自爆去年有表演恐懼症

Edan在演唱會自爆曾有「表演恐懼症」，他稱去年有一個歷時45分鐘的演出邀約，但自己因「唔想」、「驚自己做唔到」而拒絕，連花姐都質疑他為何不去做。Edan表示，以前每次表演前都非常緊張，更試過緊張到失聲兼蹦緊到黑面，令人猜測是否於MIRROR爆出墮屏事故有關。但今次開騷他已經克服這個問題，亦稱非常之享受演出。

edan mirror Edan在演唱會自爆曾有「表演恐懼症」。
Edan在演唱會自爆曾有「表演恐懼症」。（圖片來源：東方新地）

現場星光熠熠

去到尾場，到場看騷的藝人依然有不少，包括古巨基、梁詠琪、MIRROR隊友Stanley及女友Alina、《膠戰》6膠成員Jeffrey、阿正及肥腸、沈殷怡、小儀、當奴、林奕匡和太太李靄璣等等，星光熠熠。

edan mirror Gigi梁詠琪
Gigi梁詠琪（圖片來源：東方新地）
edan mirror Stanley
Stanley（圖片來源：東方新地）
edan mirror 沈殷怡
沈殷怡（圖片來源：東方新地）
edan mirror 林奕匡和太太李靄璣
林奕匡和太太李靄璣（圖片來源：東方新地）
edan mirror 6膠成員Jeffrey、阿正及肥腸
6膠成員Jeffrey、阿正及肥腸（圖片來源：東方新地）
edan mirror 小儀
小儀（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：東方新地

讀者留言

熱門文章

 