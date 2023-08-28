Edan否認MIRROR缺席頒獎禮 與Frankie說法不同強調「有得參與當然要參與」
傳MIRROR缺席頒獎禮 Edan：冇話唔去嘅
對於有指MIRROR將會缺席2023年尾及2024年初所有頒獎禮一事，成員Frankie早前出席活動時曾經表示，有收到公司通知要為下年演唱會作100%準備，但不知道其餘有份SOLO的MIRROR隊友會否缺席頒獎禮。Edan於演唱會完結後接受傳媒訪問時回應事件，卻有另一個說法：「以我所知，冇話唔去嘅，因為公司話嚟緊有演唱會，所以lock咗期唔可以接工作，但樂壇盛事，有得參與當然要參與，公司都會安排，但我都係等通知。」
Frankie承認缺席頒獎禮準備演唱會排練
Frankie（陳瑞輝）上周四（24日）出席公開活動時，對於MIRROR年尾缺席頒獎禮一事作回應，他承認自己有收到公司通知，但不知道其餘有份SOLO的MIRROR隊友會否缺席頒獎禮。Frankie表示非常想出席頒獎禮的盛事，但可惜每年演唱會排練都非常趕急，而且每次完騷後都覺得本應可以更熟練，所以對於公司今次的決定以示尊重。他續稱，尤其今次是補場，所以覺得應該要作更多準備交出good show。至於今次演唱會的保險會否加大，Frankie則表示不清楚。
叱咤903節目副總監未收到通知
當奴作為叱咤903節目副總監，他於上周六（26日）出席電台活動時被問及MIRROR年底將缺席頒獎典禮一事，表示尚未收到任何通知。他稱距離叱咤頒獎禮還有4個多月，現時只是籌備主題方向的階段，還有很多變數，亦要等有關方面去通知確定MIRROR會不會出席。當奴又稱，不論MIRROR會否出席，都不會影響得獎結果。
自爆去年有表演恐懼症
Edan在演唱會自爆曾有「表演恐懼症」，他稱去年有一個歷時45分鐘的演出邀約，但自己因「唔想」、「驚自己做唔到」而拒絕，連花姐都質疑他為何不去做。Edan表示，以前每次表演前都非常緊張，更試過緊張到失聲兼蹦緊到黑面，令人猜測是否於MIRROR爆出墮屏事故有關。但今次開騷他已經克服這個問題，亦稱非常之享受演出。
現場星光熠熠
去到尾場，到場看騷的藝人依然有不少，包括古巨基、梁詠琪、MIRROR隊友Stanley及女友Alina、《膠戰》6膠成員Jeffrey、阿正及肥腸、沈殷怡、小儀、當奴、林奕匡和太太李靄璣等等，星光熠熠。
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