Edan否認MIRROR缺席頒獎禮 與Frankie說法不同強調「有得參與當然要參與」

MIRROR成員Edan呂爵安在亞博舉行一連3場的《In The Sight of E》SOLO演唱會來到尾場，邀請到2位嘉賓台灣歌手邱鋒澤和陳零九，「追星界天花板」的Edan再次成就解鎖心情相當興奮。他於完騷後接受傳媒訪問，給自己的3場的表現給予80分，並表示自己體力和精神上亦充滿疲累。