Edward Chan作品展獲讚安排夠貼心 周柏豪演出慘成「廁所位」
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著名音樂監製Edward Chan（陳浩然）於3月23及24日，假亞洲國際博覽館舉辦首個音樂作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》。作品展更匯聚多代實力派歌手包括陳柏宇、林奕匡、方皓玟、Dear Jane以及新生代歌手黃妍、葉巧琳、姜濤、呂爵安、盧瀚霆和Daniel Toh等。而資深歌手如側田、林一峰、周柏豪、薛凱琪和衛蘭亦有參與，更有超吸睛的跨代合作表演。不過近日有網民拍到當周柏豪演出時，竟變成傳說中的「廁所位」……
特別嘉賓周柏豪演出竟成「廁所位」網民：係舒暢嘅
Edward Chan的音樂作品展更邀請了周柏豪作為嘉賓，並演唱多首等歌曲。周柏豪近年主力在內地發展，久未在香港演出的周柏豪他竟然成為演唱會中的「廁所位」！近日有網民拍到周柏豪在唱《起跳》時，更有大批觀眾去廁所解決需要：「老實講，佢果段都幾悶，其中有首快歌，佢後面樂隊主動高擧拍手，想帶起現場的氣氛，但是就帶不起來，台下反應好一般」、「一到佢唱就好多人去廁所」、「係舒暢嘅」、「幾好呀，一出場就可以幫下人」、「我都係趁佢唱嗰陣時候去廁所㗎」
不過亦有網民大讚周柏豪其實唱得不錯，而且有人分析因為當日多數為MIRROR粉絲，所以才出現這樣的情況：「認真其實佢唱得幾好」、「其實個晚有好多廁所位」、「其實每一part都會有人去廁所㗎啦」、「係咪啲鏡嬸急咋！」、「又係姜糖啦」
睇片先：
同場加映：陳柏宇不幸在台上跌倒扭傷 專業表示：無事！
除了周柏豪演出成廁所位之外，頭場陳柏宇演唱《忘記歌詞》亦不幸於台上跌倒扭傷。當時陳柏宇出場下樓梯時不慎失足，他隨即以幽默的態度對觀眾表示「無事！」，並在地上坐著繼續完成演唱。表演結束後，他需要工作人員的協助才得以返回後台，並最終需要坐輪椅離開會場。
陳柏宇尾場需要拎拐杖演出
音樂會結束後，陳柏宇的經理人Edward Chan在接受採訪時透露，陳柏宇的腳踝只是輕微扭傷，他本人保持樂觀，並未受到太大影響。尾場時陳柏宇需要使用拐杖演出，非常專業！
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撰文：東方新地圖片來源：《Blueprint of Memories, by Edward Chan》、IG＠ckw720、東方新地、新monday編輯部