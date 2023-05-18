Emi Wong

Emi Wong正式宣佈與混血老公已離婚 半年前曾否應婚變

最新娛聞
PY

廣告

香港健身YouTuber Emi Wong過往不時拉埋混血老公Chad一齊拍片，兩人更在片中經常邊做運動邊大曬恩愛，而去年12月更開始傳出兩人疑似離婚的消息，曾親自回應情不變。今日（18日）Emi Wong終於在IG上發文承認已離婚，她亦表示這是個艱難的決定，現時她與Chad已經分開，未來將作為朋友互相支持，她亦感激大家一直以來的愛和理解。

Emi Wong宣佈已離婚 混血老公半年唔見影

Emi Wong Emi Wong正式宣佈與混血老公已離婚
Emi Wong正式宣佈與混血老公已離婚（圖片來源：[email protected]_）

香港排行第一健身YouTuber Emi Wong坐擁577萬訂閱，Instagram則有68.7萬粉絲。曾以7A成績拔尖入讀港大環球商業系，被外界定為尖子。後來愛上健身，2018年辭職以YouTuber為全職，頻道的內容創作、拍攝及剪接均一手包辦，成名後更是不斷接廣告接到手軟，網站NoxInfluencer估計Emi Wong單計影片分紅，便月賺約30萬港元，十分有料！

youtuber 香港 Emi Wong
健身YouTuber Emi Wong坐擁577萬訂閱，Instagram則有68.7萬粉絲。（圖片來源：[email protected]_）
youtuber 香港 Emi Wong
Emi Wong單計影片分紅，月賺約30萬港元，十分有料！（圖片來源：[email protected]_）
youtuber 香港 Emi Wong在YouTube教健身。
Emi Wong在YouTube教健身。（圖片來源：[email protected]

Emi Wong去年聖誕拍片力證婚變傳聞

網民紛紛留言表示接受唔到，十分突然，亦大感惋惜。自去年5月起Emi Wong的IG及YouTube已經不見老公Chad的身影，兩人最後一條合拍的影片已經是去年4月26日的「青春大挑戰」，而Chad的IG亦自2021年12月後再沒有任何更新近況，因而去年開始傳出情變的猜測。但去年12月Emi Wong在聖誕節大曬與Chad的合照力證情變的傳聞，兩人又一起帶愛犬出遊，玩得非常開心，更貼出兩人在家中鏡前自拍，一黑一白穿甜蜜情侶裝擺出型爆手勢。

youtuber 香港 Emi Wong 「失蹤」多時的Chad今日聖誕節終於出現，二人在家中鏡前自拍。
「失蹤」多時的Chad今日聖誕節終於出現，二人在家中鏡前自拍。（圖片來源：[email protected]
youtuber 香港 Emi Wong 最後同框影片
Emi和Chad最後同框影片（圖片來源：[email protected]

半年前盛傳兩人離婚 連登神探靠一線索證未離婚

有不少Fans都發現了異樣，紛紛在Emi的IG及YouTube上留言，「Are you still together？」、「What happened to u guys 」、「Rip @chadcd_ we so worry for you」。而兩人都被傳已經離婚，所以就沒有再同框出現過。

不過有連登神探見Emi有po story玩狗影片，有Chad笑聲同拖鞋，相信佢哋冇分開，可能Chad想慢慢淡出Emi啲片，都有機會升咗職公司要求都唔出奇。

Emi Wong youtuber 香港 有連登神探見Emi有po story玩狗影片，有Chad笑聲同拖鞋，相信佢哋冇分開。
有連登神探見Emi有po story玩狗影片，有Chad笑聲同拖鞋，相信佢哋冇分開。（圖片來源：[email protected]

以前大曬恩愛狂放閃

Emi Wong在影片中都不時拉埋混血老公Chad一同拍片，一齊做運動兼大曬恩愛。鏡頭前兩人都相當恩愛，並不時都會在社交上大放閃，兩人看起來關係都十分融洽。

youtuber 香港 Emi Wong
以往，鏡頭前Emi和老公相當恩愛（圖片來源：[email protected]_）
youtuber 香港 Emi Wong
（圖片來源：[email protected] wong）
youtuber 香港 Emi Wong
（圖片來源：[email protected]_）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：[email protected]_

讀者留言

熱門文章

 