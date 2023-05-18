Emi Wong正式宣佈與混血老公已離婚 半年前曾否應婚變
Emi Wong宣佈已離婚 混血老公半年唔見影
香港排行第一健身YouTuber Emi Wong坐擁577萬訂閱，Instagram則有68.7萬粉絲。曾以7A成績拔尖入讀港大環球商業系，被外界定為尖子。後來愛上健身，2018年辭職以YouTuber為全職，頻道的內容創作、拍攝及剪接均一手包辦，成名後更是不斷接廣告接到手軟，網站NoxInfluencer估計Emi Wong單計影片分紅，便月賺約30萬港元，十分有料！
Emi Wong去年聖誕拍片力證婚變傳聞
網民紛紛留言表示接受唔到，十分突然，亦大感惋惜。自去年5月起Emi Wong的IG及YouTube已經不見老公Chad的身影，兩人最後一條合拍的影片已經是去年4月26日的「青春大挑戰」，而Chad的IG亦自2021年12月後再沒有任何更新近況，因而去年開始傳出情變的猜測。但去年12月Emi Wong在聖誕節大曬與Chad的合照力證情變的傳聞，兩人又一起帶愛犬出遊，玩得非常開心，更貼出兩人在家中鏡前自拍，一黑一白穿甜蜜情侶裝擺出型爆手勢。
半年前盛傳兩人離婚 連登神探靠一線索證未離婚
有不少Fans都發現了異樣，紛紛在Emi的IG及YouTube上留言，「Are you still together？」、「What happened to u guys 」、「Rip @chadcd_ we so worry for you」。而兩人都被傳已經離婚，所以就沒有再同框出現過。
不過有連登神探見Emi有po story玩狗影片，有Chad笑聲同拖鞋，相信佢哋冇分開，可能Chad想慢慢淡出Emi啲片，都有機會升咗職公司要求都唔出奇。
以前大曬恩愛狂放閃
Emi Wong在影片中都不時拉埋混血老公Chad一同拍片，一齊做運動兼大曬恩愛。鏡頭前兩人都相當恩愛，並不時都會在社交上大放閃，兩人看起來關係都十分融洽。
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