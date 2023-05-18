Emi Wong正式宣佈與混血老公已離婚 半年前曾否應婚變

香港健身YouTuber Emi Wong過往不時拉埋混血老公Chad一齊拍片，兩人更在片中經常邊做運動邊大曬恩愛，而去年12月更開始傳出兩人疑似離婚的消息，曾親自回應情不變。今日（18日）Emi Wong終於在IG上發文承認已離婚，她亦表示這是個艱難的決定，現時她與Chad已經分開，未來將作為朋友互相支持，她亦感激大家一直以來的愛和理解。