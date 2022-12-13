Erena素海霖真空遊尖沙嘴【有片】逾60萬人觀賞 上ViuTV自爆與男友各自偷食

日本「不戴胸圍散步」風潮竟吹襲香港，25歲的Erena素海霖近日於其YouTube頻道「Thisisshl 素小姐」公開一條在尖沙咀海旁拍的「真空」散步片，至今日已吸引了超過60萬人觀賞，作風大膽的素海霖無懼途人的注目禮，仲話獻出咗自己的第一次。原來她早前曾上ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》，分享同男友各自偷食的經歷！