Erena素海霖真空遊尖沙嘴【有片】逾60萬人觀賞 上ViuTV自爆與男友各自偷食
Erena素海霖自稱「暗黑港版王淨」
今年25歲的Erena素海霖去年曾參演電影《#PTGF出租女友》，早前又曾上ViuTV節目《晚吹：戀講嘢》做嘉賓，自稱「暗黑港版王淨」（王淨為台灣演員曾憑電影《返校》獲台北電影獎最佳女主角），其言論非常大膽，她透露在蘭桂芳結識到當時的男友，未開始拍拖前，對方已約她去夜總會唱K，並找了女陪酒，令她委屈離開，但過後她仍因對方厚面皮的追求，而接受了和他拍拖。
自爆與男友各自出軌自嘲係M底
Erena又自爆曾發現男友偷食，為報復對方自己亦出軌，一年出軌四至六次，更指出軌是人之常情，不過男友由始到終都沒有發現她有任何異樣，最後她還向男友自爆罪證，展示與第三者的聊天記錄，男友為此嬲到向她動粗，她自嘲可能是M底，所以被人打都覺得冇咩嘢，但最後男友更揮刀傷到她要入院縫9針，甚至留下疤痕，至此Erena終於決定和對方分手。
雖然被前男友傷到要留疤，但Erena仍表示不介意未來男友出軌，她直言：「出軌唔係最大的問題，佢要表達得好啲囉，例如我搵佢時候，佢要被我搵到，就算偷食都要聽電話，覆訊息都得，但係要Keep住覆。」
被浩南狂鬧：多嚿魚！
主持們在節目中紛紛批評Erena一開始就不應該接受男友偷食，浩南更激動鬧她「多嚿魚」：「其實你唔會接受佢偷食同解釋得好唔好，因為佢解釋完，但係解釋件事唔係你咁諗嘅話，你會覺得唔完美，不如就一開始唔會接受佢偷食！」Erena就解釋自己是不婚主義者，沒想過要和對方一生一世。
Erena素海霖真空散步片被熱議
Erena素海霖近日拍了一條在尖沙嘴海傍真空遊街的影片，被指效法日本潮興「不戴胸圍散步」的風氣，更引發網絡熱議，該「飛釘」影片至今吸引超過60萬人瀏覽，習慣以性感示人的素海霖在其YouTube頻道分享感受竟表示：「第一次不穿內衣在尖沙咀散步，有點緊張和害羞。」
Erena素海霖當男途人透明
素海霖的「飛釘」片長約三分半鐘，本來身穿白色長外套的她在鏡頭前大方除褸，內穿大V領肉色薄線衫，當時已是晚上，孭住個𠝹波袋的素海霖明顯出現「飛釘」情況，開頭表現有點緊張，不過愈戰愈勇，行到去在海旁如入無人之境，更擺出各款搔首弄姿甫士，例如攤開雙手、自行揸Cam低炒自拍等，雖然被不少男途人行注目禮，素海霖依然無懼繼續散步。
網民留言支持Erena
這個真空散步熱潮被視為追求性別平等的「解放乳頭運動」(Free the Nipple)的變奏版，運動今年在日本盛行，不少網紅不戴胸圍在街閒逛並自拍到社交媒體，而香港代表暫時就只有素海霖。對於素海霖參與這個運動，絕大支持者都是男網民，不少人在其YouTube頻道留言，但亦有人笑指素海霖身材唔夠勁，自曝其短。
Erena素海霖真空遊尖沙嘴片段
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