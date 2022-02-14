Eric Kwok對老婆做過最痴線的事 訛稱自己有4個窿 噴屁落葉佩雯塊面
Eric Kwok郭偉亮與葉佩雯結婚11年，恩愛如昔，趁住2月14日情人節，Eric Kwok在社交網開po講對另一半做過最痴線嘅事，件事發生在二人拍拖一年的時候，Eric Kwok話大家聽完一定唔會失望，件事又真係幾爆嘅，好彩佢問准老婆先公開咋！
Eric Kwok情入節另類放閃
Eric Kwok郭偉亮做評判時好似好嚴肅，其實平時不知幾爛玩，趁住情人節另類放閃，他在社交網自爆對老婆Grace葉佩雯做過最痴線嘅事，聽完真係好驚訝，點解咁都做得出？
長文分享夫妻樂事
Eric Kwok以一篇長文分享21年前的事，當時他與葉佩雯同居了一年，年少無知的葉佩雯非常單純，對Eric Kwok百分百信任，竟相信Eric Kwok話自己有4個肛門的大話，事隔一年他才表示可以讓葉佩雯一睹奇景。
葉佩雯硬吞熱屁
原來大話只是一個佈局，葉佩雯為了親眼證實Eric Kwok有4個肛門，等了一年，最後Eric Kwok竟然叫葉佩雯貼近他的臀部，仔細檢查，然後把一個新鮮熱辣的屁噴在葉佩雯的面上，當時葉佩雯仲要擘大個口。
讚老婆夠豁達
畀Eric Kwok整蠱的葉佩雯，原來一直好介意，多年來都唔畀Eric Kwok同人分享，事隔21年，Eric Kwok驚訝竟然獲得老婆的批准，可以將呢件咁震撼嘅事公諸於世，最後Eric Kwok仲祝大家情人節快樂。不少圈中好友都在Eric Kwok的社交網留言，大家都話佢哋呢啲先係真愛，不過方力申就話好核突，一啲都唔覺得Sweet。不過受害人葉佩雯就唔係咁諗喇！仲去留言區應自回應講感受添！