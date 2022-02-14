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Eric Kwok對老婆做過最痴線的事 訛稱自己有4個窿 噴屁落葉佩雯塊面

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Eric Kwok郭偉亮與葉佩雯結婚11年，恩愛如昔，趁住2月14日情人節，Eric Kwok在社交網開po講對另一半做過最痴線嘅事，件事發生在二人拍拖一年的時候，Eric Kwok話大家聽完一定唔會失望，件事又真係幾爆嘅，好彩佢問准老婆先公開咋！

Eric Kwok情入節另類放閃

Eric Kwok郭偉亮做評判時好似好嚴肅，其實平時不知幾爛玩，趁住情人節另類放閃，他在社交網自爆對老婆Grace葉佩雯做過最痴線嘅事，聽完真係好驚訝，點解咁都做得出？

Eric Kwok自爆做過最痴線的事。（圖片來源：IG@eric.kwok）
Eric Kwok自爆做過最痴線的事。（圖片來源：[email protected]
Eric Kwok又有驚世言論發表。（圖片來源：IG@eric.kwok）
Eric Kwok又有驚世言論發表。（圖片來源：[email protected]

長文分享夫妻樂事

Eric Kwok以一篇長文分享21年前的事，當時他與葉佩雯同居了一年，年少無知的葉佩雯非常單純，對Eric Kwok百分百信任，竟相信Eric Kwok話自己有4個肛門的大話，事隔一年他才表示可以讓葉佩雯一睹奇景。

相愛22年，Eric Kwok與葉佩雯多年來患難與共。（圖片來源：IG@eric.kwok）
相愛22年，Eric Kwok與葉佩雯多年來患難與共。（圖片來源：[email protected]
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葉佩雯硬吞熱屁

原來大話只是一個佈局，葉佩雯為了親眼證實Eric Kwok有4個肛門，等了一年，最後Eric Kwok竟然叫葉佩雯貼近他的臀部，仔細檢查，然後把一個新鮮熱辣的屁噴在葉佩雯的面上，當時葉佩雯仲要擘大個口。

（圖片來源：IG@eric.kwok）
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Eric Kwok仲放了一張兩個小朋友露pat pat的照片。（圖片來源：IG@eric.kwok）
Eric Kwok仲放了一張兩個小朋友露pat pat的照片。（圖片來源：[email protected]

讚老婆夠豁達

畀Eric Kwok整蠱的葉佩雯，原來一直好介意，多年來都唔畀Eric Kwok同人分享，事隔21年，Eric Kwok驚訝竟然獲得老婆的批准，可以將呢件咁震撼嘅事公諸於世，最後Eric Kwok仲祝大家情人節快樂。不少圈中好友都在Eric Kwok的社交網留言，大家都話佢哋呢啲先係真愛，不過方力申就話好核突，一啲都唔覺得Sweet。不過受害人葉佩雯就唔係咁諗喇！仲去留言區應自回應講感受添！

葉佩雯親自回應！（圖片來源：IG@eric.kwok）
葉佩雯親自回應！（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@eric.kwok）
（圖片來源：[email protected]
Eric Kwok當年求婚轟動一時，他 在自己樂隊Swing的最後一次個場跟女友葉佩雯合唱後，在近萬位樂迷前單膝下跪，送上88支玫瑰霸氣求婚，葉佩雯哭成淚人，Eric Kwok更安排律師在場簽紙註冊，又邀請謝霆鋒、陳奕迅、黃偉文、何超儀等一眾兄弟好友見證，結束兩人11年的愛情長跑，成為圈中的模範夫妻。（圖片來源：新傳媒資料庫）
Eric Kwok當年求婚轟動一時，他 在自己樂隊Swing的最後一次個唱跟女友葉佩雯合唱後，在近萬位樂迷前單膝下跪，送上88支玫瑰霸氣求婚，葉佩雯哭成淚人，Eric Kwok更安排律師在場簽紙註冊，又邀請謝霆鋒、陳奕迅、黃偉文、何超儀等一眾兄弟好友見證，結束兩人11年的愛情長跑，成為圈中的模範夫妻。（圖片來源：新傳媒資料庫）
Eric Kwok每年都甜蜜慶祝結婚周年紀念。（圖片來源：IG@eric.kwok）
Eric Kwok每年都甜蜜慶祝結婚周年紀念。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒資料庫

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