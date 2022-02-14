Eric Kwok對老婆做過最痴線的事 訛稱自己有4個窿 噴屁落葉佩雯塊面

Eric Kwok郭偉亮與葉佩雯結婚11年，恩愛如昔，趁住2月14日情人節，Eric Kwok在社交網開po講對另一半做過最痴線嘅事，件事發生在二人拍拖一年的時候，Eric Kwok話大家聽完一定唔會失望，件事又真係幾爆嘅，好彩佢問准老婆先公開咋！