ERROR暑期自作業｜搵四大女神去宿營！個個IG勁多靚相 呢位玩若隱若現最吸睛
ERROR暑期自作業｜蔥蔥玩白色透視成功挑機
《ERROR暑期自作業》第一集延續「自肥可恥但很有用」的精神，由ERROR四子肥仔（梁業）、Dee哥（何啟華）、193（郭嘉駿）和保錡各自帶一名女伴一齊去宿營，共渡兩日一夜。而今集獲邀的四位女神級嘉賓，包括有楊偲泳（Renci）、李蔓瑩（Renee）、王嘉盈以及陳雪聰（蔥蔥）。不過Renci、Renee、王嘉盈都明顯「讓賽」，連落水玩遊戲都著得勁密實，嘉盈更著潛水衣包到上頸，只得蔥蔥著白色泳衣配襯同色半透視外套，大玩若隱若現，成功搶Fo！
雖然四位女神級嘉賓在節目中都好錫身，但四人私下在IG卻有勁多性感靚相，一齊來睇睇！
25歲打機女神 蔥蔥 [email protected] | Followers：17.7萬
「電玩少女」蔥蔥（Chung Chung）本名陳雪聰，現年25歲，是一名遊戲直播主持、KOL兼YouTuber，IG現時有17.7萬Followers，YouTube也有超過6.8萬人訂閱。蔥蔥2018年自香港知專設計學院電影與電視高級文憑課程畢業後，曾加入無綫J2台的清談節目《#後生仔傾吓偈》做KOL主持，但只做了短短3個月便離開。2020年，蔥蔥在書展上推出了首本寫真集《這是蔥蔥》，之後又夥拍陳婉婷一齊主持網上節目。
23歲MK女神 嘉盈 [email protected] | Followers：28.9萬
王嘉盈（Kaying）自2020年開始成為YouTube頻道《熊仔頭》幕前成員，以出位言論和33E驕人上圍，引起不少網民關注，引被喻為「MK女王」、「絕種MK妹」等，近年嘉盈更經常現身ViuTV節目，包括主持《姊妹們的國際市場》、《90分鐘狂熱倒數》、《癮營人》等節目。最近嘉盈更以80年代造型推出「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》，誓要收起性感，轉行文青路線！
32歲童顏女神 李蔓瑩 [email protected] | Followers：24.9萬
現年32歲的李蔓瑩樣子甜美，擁有32E驕人身形，在IG擁有超過24.9萬Followers，獲網友封為「童顏女神」。2011年拍電影《開心魔法》出道的她，在2014年加入有線做主持，近年最為人熟悉的，是她飛到日本和韓國拍攝的ViuTV節目《旅行吊靴鬼》系列節目，以及穿著泳裝拍攝的信用卡廣告等。網民都大讚她「Renee個樣同談討都似廿零歲」、「佢拍落右雨度都贏晒」、「男女都鍾意佢」、「咁多年仲咁pure好有仙氣，真係難得，絕對實至名歸」等。
29歲億萬票房女神 楊偲泳 [email protected] | Followers：13.5萬
楊偲泳（Renci）最為人熟知的是其「張振朗女友」的身份，兩人自2019年拍拖至今，雖然楊偲泳的IG粉絲不及另外三位女神多，但她的演出經驗卻相當豐富，自2016年曾簽入ViuTV，主持過《SE7EN》系列節目，又拍過《詭探》、《身後事務所》、《男排女將》等多部劇集，至2020年離巢後，她加入了古天樂旗下公司，並在早前演出電影《毒舌大狀》，飾演與黃子華並肩作戰的女大狀方家軍，演技備受讚賞，同時更令她升呢為億萬票房女星。
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