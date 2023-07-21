ERROR暑期自作業｜搵四大女神去宿營！個個IG勁多靚相 呢位玩若隱若現最吸睛

ViuTV今個夏日推出《全星暑假》系列節目，出動人氣組合MIRROR、ERROR、COLLAR及P1X3L等，逢星期一至五晚上9時30分，輪流陪住觀眾開開心心渡炎夏。其中《全星暑假 – ERROR暑期自作業》於今晚（21日）率先播映，仲會出動四大女神：楊偲泳（Renci）、李蔓瑩（Renee）、王嘉盈及陳雪聰（蔥蔥），務求打響頭炮！