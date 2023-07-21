ERROR暑期自作業

ERROR暑期自作業｜搵四大女神去宿營！個個IG勁多靚相 呢位玩若隱若現最吸睛

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ViuTV今個夏日推出《全星暑假》系列節目，出動人氣組合MIRROR、ERROR、COLLAR及P1X3L等，逢星期一至五晚上9時30分，輪流陪住觀眾開開心心渡炎夏。其中《全星暑假 – ERROR暑期自作業》於今晚（21日）率先播映，仲會出動四大女神：楊偲泳（Renci）、李蔓瑩（Renee）、王嘉盈及陳雪聰（蔥蔥），務求打響頭炮！

ERROR暑期自作業 ERROR四子各自帶女伴一齊去宿營，睇座位分佈，似乎係嘉盈配保錡、李蔓瑩配193、楊偲泳配Dee哥、蔥蔥配肥仔。
ERROR四子各自帶女伴一齊去宿營，睇座位分佈，似乎係嘉盈配保錡、李蔓瑩配193、楊偲泳配Dee哥、蔥蔥配肥仔。（圖片來源：ViuTV）

ERROR暑期自作業｜蔥蔥玩白色透視成功挑機

《ERROR暑期自作業》第一集延續「自肥可恥但很有用」的精神，由ERROR四子肥仔（梁業）、Dee哥（何啟華）、193（郭嘉駿）和保錡各自帶一名女伴一齊去宿營，共渡兩日一夜。而今集獲邀的四位女神級嘉賓，包括有楊偲泳（Renci）、李蔓瑩（Renee）、王嘉盈以及陳雪聰（蔥蔥）。不過Renci、Renee、王嘉盈都明顯「讓賽」，連落水玩遊戲都著得勁密實，嘉盈更著潛水衣包到上頸，只得蔥蔥著白色泳衣配襯同色半透視外套，大玩若隱若現，成功搶Fo！

ERROR暑期自作業 女嘉賓一心想認真玩遊戲，穿著密實，令ERROR四子好失望！
女嘉賓一心想認真玩遊戲，穿著密實，令ERROR四子好失望！（圖片來源：ViuTV）
ERROR暑期自作業 楊偲泳因為「親戚到」唔敢換泳衣落水，嘉盈和李蔓瑩就同樣穿著密實。
楊偲泳因為「親戚到」唔敢換泳衣落水，嘉盈和李蔓瑩就同樣穿著密實。（圖片來源：ViuTV）
ERROR暑期自作業 嘉盈著潛水衣包到上頸！
嘉盈著潛水衣包到上頸！（圖片來源：ViuTV）
ERROR暑期自作業 只得蔥蔥著白色泳衣配襯同色半透視外套，算做有啲睇頭。
只得蔥蔥著白色泳衣配襯同色半透視外套，算做有啲睇頭。（圖片來源：ViuTV）

雖然四位女神級嘉賓在節目中都好錫身，但四人私下在IG卻有勁多性感靚相，一齊來睇睇！

25歲打機女神 蔥蔥 [email protected] | Followers：17.7萬

「電玩少女」蔥蔥（Chung Chung）本名陳雪聰，現年25歲，是一名遊戲直播主持、KOL兼YouTuber，IG現時有17.7萬Followers，YouTube也有超過6.8萬人訂閱。蔥蔥2018年自香港知專設計學院電影與電視高級文憑課程畢業後，曾加入無綫J2台的清談節目《#後生仔傾吓偈》做KOL主持，但只做了短短3個月便離開。2020年，蔥蔥在書展上推出了首本寫真集《這是蔥蔥》，之後又夥拍陳婉婷一齊主持網上節目。

ERROR暑期自作業 2018年拍《#後生仔傾吓偈》時，蔥蔥曾獲主持六號陸浩明）稱讚外貌似吳倩蓮。
2018年拍《#後生仔傾吓偈》時，蔥蔥曾獲主持六號（陸浩明）稱讚外貌似吳倩蓮。（圖片來源：[email protected]

23歲MK女神 嘉盈 [email protected] | Followers：28.9萬

王嘉盈（Kaying）自2020年開始成為YouTube頻道《熊仔頭》幕前成員，以出位言論和33E驕人上圍，引起不少網民關注，引被喻為「MK女王」、「絕種MK妹」等，近年嘉盈更經常現身ViuTV節目，包括主持《姊妹們的國際市場》、《90分鐘狂熱倒數》、《癮營人》等節目。最近嘉盈更以80年代造型推出「圖文並茂散文集」《Kaying’s Wordings》，誓要收起性感，轉行文青路線！

ERROR暑期自作業 嘉盈的新寫真集由她自己一手製作及編輯。
嘉盈的新寫真集由她自己一手製作及編輯。（圖片來源：[email protected]

32歲童顏女神 李蔓瑩 [email protected] | Followers：24.9萬

現年32歲的李蔓瑩樣子甜美，擁有32E驕人身形，在IG擁有超過24.9萬Followers，獲網友封為「童顏女神」。2011年拍電影《開心魔法》出道的她，在2014年加入有線做主持，近年最為人熟悉的，是她飛到日本和韓國拍攝的ViuTV節目《旅行吊靴鬼》系列節目，以及穿著泳裝拍攝的信用卡廣告等。網民都大讚她「Renee個樣同談討都似廿零歲」、「佢拍落右雨度都贏晒」、「男女都鍾意佢」、「咁多年仲咁pure好有仙氣，真係難得，絕對實至名歸」等。

ERROR暑期自作業 李蔓瑩去年曾穿著泳裝拍廣告，並在泳池邊跑步，視覺效果震撼網民！
李蔓瑩去年曾穿著泳裝拍廣告，並在泳池邊跑步，視覺效果震撼網民！（圖片來源：[email protected]

29歲億萬票房女神 楊偲泳 [email protected] | Followers：13.5萬

楊偲泳（Renci）最為人熟知的是其「張振朗女友」的身份，兩人自2019年拍拖至今，雖然楊偲泳的IG粉絲不及另外三位女神多，但她的演出經驗卻相當豐富，自2016年曾簽入ViuTV，主持過《SE7EN》系列節目，又拍過《詭探》、《身後事務所》、《男排女將》等多部劇集，至2020年離巢後，她加入了古天樂旗下公司，並在早前演出電影《毒舌大狀》，飾演與黃子華並肩作戰的女大狀方家軍，演技備受讚賞，同時更令她升呢為億萬票房女星。

ERROR暑期自作業 楊偲泳因拍《毒舌大狀》同Dee哥相熟。
楊偲泳因拍《毒舌大狀》同Dee哥相熟。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、[email protected][email protected][email protected][email protected]

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