ERROR演唱會｜尾場肥仔孖WinWin合唱惹負評、193道歉被健吾起新朵

ERROR一連四場《明星生活ERROR Live Show 2022》已圓滿結束，12月19日（星期一）尾場上，ERROR搵來古巨基擔任壓軸嘉賓，全場大合唱《勁歌金曲》，氣氛超熱烈！不過同一場中和肥仔合作跳唱的嘉賓Win Win，就引來不少網民負評！