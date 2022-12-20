ERROR演唱會｜尾場肥仔孖WinWin合唱惹負評、193道歉被健吾起新朵
ERROR演唱會尾場：古巨基承諾為ERROR做串燒歌監製
古巨基一出場就同ERROR四子合唱《勁歌金曲》，令網民都大嗌好驚喜！基仔笑指今次為ERROR尾場擔任嘉賓，是因為Do姐鄭裕玲、黃子華、張家輝和他老婆Lorraine的關係。基仔又多謝ERROR為大家帶來好多歡樂，仲搞笑話《勁歌金曲》係上一代樂壇的總結，希望ERROR可以出返首串燒歌去總結當今樂壇，並承諾會幫ERROR做監製！
肥仔踢爆邀請古巨基真正原因
基仔承諾幫ERROR做串燒歌監製，事後ERROR四人都話超Surprise和期待，肥仔仲感慨話以前四人無被人當係歌手，依家有種被肯定的感覺。不過阿Dee自爆原來當初邀請基仔做嘉賓，只是想像唱K一樣佔時間，於是想起了《勁歌金曲》這首歌，可以做到全場大合唱，再請埋古Sir，咁一定冇得輸！最後肥仔再加一句「真話」踢爆：「其實我哋好膚淺，淨係諗住請晒啲大星過嚟！」
肥仔跳足四場冇晒力
訪問中保錡、肥仔同阿Dee又講到開四場演唱會已「夠晒皮」，因為每場的體力消耗都十分巨大，肥仔話已經跳到冇力，Dee更話精神壓力好大，只得193話未夠喉，他解釋話因為每日都覺得可以做好啲，更話自己仲係「鞭鞭有力」！
連肥仔跳舞都有人派嬲：連Headsets都冇
講到跳了9分鐘郭富城Medley舞蹈，肥仔話細細個已經好鍾意城城的舞曲，而且他擔心ERROR要三年才能開一次騷，但三年過後他未必再夠體力跳足9分鐘舞，所以才選擇在今次搏到盡！不過有網民就批評肥仔跳舞得但唱歌唔得，亦有網民指他跳舞時慳錢到連Headsets都冇，要揸住支咪跳，好影響發揮。
WinWin跳唱變廁所位、阿Dee棟篤笑唔好笑
演唱會尾場肥仔更孖WinWin（楊安妮）合作表演跳唱，雖然WinWin跳舞獲得不少讚賞，但唱歌方面，網民都指她唱到走晒音，不少睇直播的網民都話頂唔順，令這part變成廁所位！此外阿Dee的棟篤笑亦有網民批評笑唔出！
之前3場嘉賓有Heidi、欣宜
睇翻之前的3場ERROR演唱會，首場嘉賓有Super Girls成員Heidi（李靜儀）和鄭欣宜，第二場有「黑仔」姜皓文，第三場則有謝安琪和張繼聰。
193被健吾起新朵
193之前在開騷前中招，雖然已康復，但仍要靠打類固醇開聲，頂硬上開騷，不過之前他為講錯說話道歉，就引來不少網民負評，健吾更為此發文，並為193起了個新外號，此外有網民指：「叫原本因『燒畀你』夠直率而喜歡佢嘅人情何以堪」，健吾竟引用楊千嬅的《烈女》歌詞回應。
193認錯 被指邊喊邊唱
193之前在演唱會中重提去年做生意的小額錢債糾紛，一句「燒畀你」令他衰足一年，他表示已知錯唔敢再衰多口，最後又被指邊喊邊唱新歌《越州公路193》，同時向粉絲表白：「冇你哋行唔到今日！」不過之後有粉絲為他解釋，指他唱歌時並冇爆喊，只係爆汗啫！
《毒舌大狀》團隊撐「師爺」Dee
ERROR尾場演唱會仲有《毒舌大狀》團隊，包括王丹妮、廖子妤、楊偲泳、栢天男、谷德昭及導演吳煒倫，一齊現身為「毒舌師爺」Dee（何啟華）撐場，當阿Dee在台上首次演繹《毒舌大狀》電影主題曲《毒舌神曲》時，王丹妮、廖子妤、楊偲泳及栢天男就在台下揮動「毒舌師爺Dee世一」的燈牌，為阿Dee打氣！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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