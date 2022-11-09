ERROR自爆96小時｜8點半禁粗口網民跪求完整版 年尾騷請唔請MIRROR？

繼去年5月播出的《ERROR自肥企画》，ERROR終於拍攝新節目《ERROR自爆96小時》，這個節目即將在11月13日起逢星期日晚上8時半在ViuTV播出，硬撼TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》，不過定檔在合家歡時段出街，卻令經常爆粗的ERROR成員都被「嘟」消音，因此有不少網民都跪求ViuTV推出網上完整版！