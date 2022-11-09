ERROR自爆96小時｜8點半禁粗口網民跪求完整版 年尾騷請唔請MIRROR？
《ERROR自爆96小時》肥仔被指有早到問題
ERROR四子肥仔（梁業）、Dee哥（何啟華）、保錡（吳保錡）和193（郭嘉駿）今日（11月9日）召開記者會，為即將播出的節目《ERROR自爆96小時》宣傳，初出場肥仔好正經地講到下個月係ERROR成軍四周年，有好多歡樂同患難，Dee哥就以今次的4日遊艇之旅作比喻，指落船的時候成個人好飄。
之後肥仔指有人遲到，卻反被保錡和193圍攻，193更講到肥仔的早到問題好嚴重！他指準時的意思是Call七點就要七點正到，而肥仔早到就令化妝師同髮型師等都好大壓力，導致情緒低落，因此認為他有強逼症，應該去睇醫生！
保錡爆船上痾屎飄移兼反彈
講到大家的優點方面，保錡就大讚肥仔經常請大家食好西，包括鮑魚、杏鮑菇等。肥仔就讚即使在船上點搖，Dee哥都仍然可以捉住化妝師一路搖一路對戲。Dee哥就自爆自己個鬧鐘由《ERROR遊》到現在都無換個，一早就響個幾鐘，嘈醒晒成間房的人，被193鬧人渣！而保錡就大爆在船上連痾屎都係飄移住痾，啲屎仲會反彈返上嚟！
193話唔介意收投訴
四子又講到拍攝的趣事係大家要不斷互相提醒節目係8點半播出，而嘉賓葛民輝係每一樣嘢都會變11點半。講到節目在禮拜日8點半播出，要受政府監管唔畀講粗口，193就話佢哋唔介意收投訴，但公司介意，又指這個節目比較靜態，唔鍾意ERROR的話會覺得超悶，所以要鍾意ERROR先好睇。不過之後Dee哥亦有補鑊，指這個節目其實好好笑，絕對唔悶㗎！
網民：擺明向153挑機
網民紛紛留言跪求ViuTV推出節目旳網上完整版，表示：「想睇啲唔出得街嘅對話」、「跪求無打格同無嘟版」、「將ERROR嘅綜藝擺八點半出街，本身就係一個ERROR嚟」、「會唔會成集都嘟嘟嘟」、「想要足本版」等等，亦有網民猜測節目放在8點半播出的原因，指「放8點半，擺明向153挑機」。
ERROR四位成員就表示從來無驚過節目內容出唔到街，因為要拍的都已經拍了，之後就係靠導演的功力，要睇佢剪成點，所以要驚的是導演！Dee哥又形容今次是他們拍過最真人騷的真人騷，保錡指他們是由內到外赤裸地呈現畀觀眾睇，193就話這是一個很慢的節目，而非嘩眾取寵的節目。
拒請MIRROR做嘉賓
此外ERROR又直指這個節目是為了宣傳他們接下來一連三場的九展演唱會，在記者會上，他們就公布了演唱會將於12月16至18日晚上8時15分舉行，但以他們的性格應該會遲到，觀眾可自行調節時間入場。他們又透露近日忙於拍劇，尚未有時間為演唱會進行排練，嘉賓方面，肥仔話真心想請郭富城，但之後193和Dee哥就愈講愈大，話想請G-dragon、岩士唐，甚至問米請Michael Jackson做嘉賓。但Dee哥就堅決話不會請MIRROR，因為看不起他們，但之後又話係肥仔叫他講的。193就指自己好尊重MIRROR每一位成員，無論上弦或下弦也是。
保錡呼籲粉絲丟肚兜上台
期間193就搞笑叫粉絲可以帶Bra丟上舞台，保錡即刻叫佢唔好抄人，不如改丟肚兜，肥仔就提議丟紙底褲，點知保錡話紙底褲丟唔到上台，不如丟M巾！結果獲得193附議，話到時可以拍M巾廣告。保錡反而指丟M巾清潔費最貴，改為提議肥仔可以丟奶粉，因為佢好「撞得」！又再次提議粉絲可以丟肚兜給他，因為他好喜歡哪吒那款肚兜。Dee哥就話希望不要被人丟。193就話想大家丟金銀元寶上來，大叫「燒畀你」。保錡笑言以為丟金銀珠寶，意思係可以提早退休。193笑指紙紥公仔也可，丟女仔給我。不過太大不能入場，迷你就可以。
《ERROR自爆96小時》要不停嘟嘟嘟？
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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