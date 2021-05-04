ERROR自肥企画｜首集開播即炸Sound Bear 保錡激凸現身 四子扮精子爭1000元
ViuTV節目《花姐ERROR遊》系列出名玩得十分大，同一幕後班底製作的《ERROR自肥企画》昨晚（5月3日）播出第一集，不但開播即炸Sound Bear，四子更扮精子大玩遊戲，爭奪1,000元獎金！
編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：ViuTV
《ERROR自肥企画》抵死改詞 網友：超癲
《ERROR自肥企画》幕後又將日本經典人氣動漫《新世紀福音戰士》主題曲改詞，歌詞十分抵死，多次提到：「畀埋條命你好冇？」
「Double S」現身 肥仔扮大佬
第一集節目組製作了一個短劇，阿Dee扮《新世紀福音戰士》男主角「碇真嗣」，要到ViuTV拍節目，而肥仔就扮大佬「碇源堂」。之後「Double S」沈殷怡、陳欣妍，以及組合P1X3L也有搞笑客串，最後193扮女主角「綾波麗」，拍節目拍到暈低。最搞笑是保錡「初號機」上身，被雪在機器中，似乎暗指受負面新聞影響，而要被「雪藏」。
保錡激凸現身
短劇完結後，馬上進行第一個環節，四子以Cosplay衫現身，193繼續扮女人，又著上短褲，露出一雙長腿。最爆是保錡激凸現身，他穿了緊身藍色貼身衫，下體非常突出。
首集即炸Sound Bear
《ERROR遊》中已炸了兩次Sound Bear，節目組今次玩很大，第一集馬上炸了Sound Bear。四子事前不知道，但因為見不到Mike導演，所以也有所懷疑。之後Sound Bear「現身」就喝令ERROR全部跪低，又要他們雙手擺頭，Sound Bear「講經」期間突然被炸開，ERROR即刻嚇一跳，十分爆笑。
阿Dee首集贏1,000元 保錡：專心玩遊戲，守規矩
節目第二節馬上玩第一個「自肥」遊戲，四子扮成精子，要在四面特製牆壁中揀選其中一面，再高速奔跑衝破牆壁。當中只有一人最後能成功避開牆後的顏料池，奪得港幣1,000元現金獎，最後由阿Dee拎到獎金，他提到希望之後贏到的錢可以多過他輸的股票。而問保錡感想時，他提到：「我會專心玩遊戲，守規矩！」
據預告ERROR四子之後14集會有更多特別造型！即刻去片：
《ERROR自肥企画》ERROR自肥可恥但很有用！ 激情！熱血！為重磅大獎作戰！