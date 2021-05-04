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ERROR自肥企画｜首集開播即炸Sound Bear 保錡激凸現身 四子扮精子爭1000元

東方新地 - 娛聞

ViuTV節目《花姐ERROR遊》系列出名玩得十分大，同一幕後班底製作的《ERROR自肥企画》昨晚（5月3日）播出第一集，不但開播即炸Sound Bear，四子更扮精子大玩遊戲，爭奪1,000元獎金！

編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：ViuTV

《ERROR自肥企画》昨晚（3號）播出第一集
《ERROR自肥企画》昨晚（5月3日）播出第一集。

《ERROR自肥企画》抵死改詞 網友：超癲

《ERROR自肥企画》幕後又將日本經典人氣動漫《新世紀福音戰士》主題曲改詞，歌詞十分抵死，多次提到：「畀埋條命你好冇？」

「Double S」現身 肥仔扮大佬

第一集節目組製作了一個短劇，阿Dee扮《新世紀福音戰士》男主角「碇真嗣」，要到ViuTV拍節目，而肥仔就扮大佬「碇源堂」。之後「Double S」沈殷怡、陳欣妍，以及組合P1X3L也有搞笑客串，最後193扮女主角「綾波麗」，拍節目拍到暈低。最搞笑是保錡「初號機」上身，被雪在機器中，似乎暗指受負面新聞影響，而要被「雪藏」。

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肥仔扮「碇源堂」。
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阿Dee扮「碇真嗣」。
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「Double S」現身，沈殷怡扮演「赤木律子」。
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陳欣妍就扮演「葛城美里」。
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193扮「綾波麗」。
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最搞笑是保錡「初號機」上身。

保錡激凸現身

短劇完結後，馬上進行第一個環節，四子以Cosplay衫現身，193繼續扮女人，又著上短褲，露出一雙長腿。最爆是保錡激凸現身，他穿了緊身藍色貼身衫，下體非常突出。

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保錡激凸現身。

首集即炸Sound Bear

《ERROR遊》中已炸了兩次Sound Bear，節目組今次玩很大，第一集馬上炸了Sound Bear。四子事前不知道，但因為見不到Mike導演，所以也有所懷疑。之後Sound Bear「現身」就喝令ERROR全部跪低，又要他們雙手擺頭，Sound Bear「講經」期間突然被炸開，ERROR即刻嚇一跳，十分爆笑。

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四子事前已懷疑節目組會炸Sound Bear。
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ViuTV吉祥物Sound Bear變成「生Bear神」現身。
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「生Bear神」喝令ERROR四子跪下。
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之後掟咗啲勳章畀四子，不過畀佢哋踢爆係《全民造星》嘅勳章嚟。
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講講吓經，「生Bear神」突然爆開，令四子都嚇咗一跳。
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Mike導更用航拍機拍埋遠程畫面。
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四子都估唔到節目第一集就炸Sound Bear，193睇嚟好肉痛！

阿Dee首集贏1,000元 保錡：專心玩遊戲，守規矩

節目第二節馬上玩第一個「自肥」遊戲，四子扮成精子，要在四面特製牆壁中揀選其中一面，再高速奔跑衝破牆壁。當中只有一人最後能成功避開牆後的顏料池，奪得港幣1,000元現金獎，最後由阿Dee拎到獎金，他提到希望之後贏到的錢可以多過他輸的股票。而問保錡感想時，他提到：「我會專心玩遊戲，守規矩！」

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四子扮成精子，要在四面特製牆壁中揀選其中一面，再高速奔跑衝破牆壁。
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「Big壁棈奴」個名擺明寸爆對台。
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193撲在顏料墊上，猛嗌好凍！
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阿Dee首集贏1,000元。
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除咗四子之外，最後連Mike導都有打住格仔現身！

據預告ERROR四子之後14集會有更多特別造型！即刻去片：

《ERROR自肥企画》ERROR自肥可恥但很有用！ 激情！熱血！為重磅大獎作戰！

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