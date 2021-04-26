ERROR自肥企画｜保錡全被「反省中」遮樣 網民開綠燈放生提議3大懲罰方案

《ERROR自肥企画》是由ERROR四子參演的全新節目，將於下周一（5月3日）播放，近日官方網頁發放宣傳片，衰直播中爆粗鬧網民而被雪藏的吳保錡，全片被「反省中」字句遮樣，有網民有意放生保錡，紛紛提議不同懲罰方法望保錡解凍，務求ERROR四子能真正合體﹗

文：東方新地 部分原文：新Monday｜圖：《ERROR自肥企画》截圖、保錡IG