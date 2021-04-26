ERROR自肥企画｜保錡全被「反省中」遮樣 網民開綠燈放生提議3大懲罰方案
文：東方新地 部分原文：新Monday｜圖：《ERROR自肥企画》截圖、保錡IG
ERROR保錡被爆與張沛樂（沙律）撻著後，保錡正印即爆料指突然被分手，其後保錡再被爆是出軌慣犯，負面新聞不斷的保錡，鋒頭火勢下開直播時爆粗鬧網民，令形象一落千丈，最後以暫別組合ERROR來平息風波，被雪期間，之前拍落的節目包括《口罩小姐》、《考有Feel》等如常播出，有網民一度發起霸睇，繼續狙擊保錡﹗
近日193(郭嘉駿) 連番寸爆無綫令人氣急升，IG追蹤人數更已超越姜濤，連帶ERROR的人氣都不斷攀升，甚至被雪的保錡似乎亦有重生機會，有網民在討論區以「對保錡改觀」為題出po引起熱議，不少網民表示願意放生保錡，因為唔想ERROR再四缺一。而下月播出全新節目《ERROR自肥企画》仍然有保錡演出，但節目組為免引起大家不安，在宣傳片中落手腳，將保錡以「反省中」字句遮樣。
網民提議懲罰方案
網民發起懲罰方案，表示只要保錡接受懲罰後便讓他解凍，網民分別提議「保錡跳一次笨豬跳就原諒佢」、「叫佢表演食屎」、「保錡認真一次出嚟耍冧，大家就抺咗前事啦﹗」，網民開綠燈放生保錡，以保住四子ERROR。
1.要求畏高保錡跳笨豬跳
2.提議三子鏡頭前打保錡
3.建議罰保錡食屎
網民求放生全因：「ERROR缺一不可」
訪問《ERROR自肥企画》幕後功臣
近年ViuTV綜藝節目非常受歡迎，連無綫都被打冧，近日訪問了《花姐ERROR遊》、《ERROR自肥企劃》的幕後團隊「無制限OT編集団」，帶大家走訪導演Mike和團隊拍攝的一天，又訪問了他們，細訴拍攝背後的感受。導演Mike入職ViuTV五年，是十分年青的導演，其中最為人熟悉就是兩輯《花姐ERROR遊》，除了ERROR四子搞笑，又配合了經理人花姐，大家擦出了不少火花，有玩瘋狂遊戲同時亦有感動位。
黃金組合造出驚喜節目
ViuTV今次訪問了導演Mike、PA Sunny、Research Writer暉和導演Aflred，每個角色都不少缺少，此黃金組合造出個個驚喜節目，包括兩輯《花姐ERROR遊》、《ERROR自救TV》、《美女郊遊遊》、《大海男兒》和5月3日晚上11點首播出的《ERROR自肥企画》。
Writer暉：想帶新嘢畀觀眾
要節目好看，當然離不開創新，Writer暉表示每次都在求變，每次都有新鮮事，希望可以為觀眾帶了未見過的東西。的確，此團隊很瘋狂，竟然會用大量Budget去炸生啤，又夠膽要求ViuTV要至高無上的花姐齊齊玩水上活動，嚇到她花容失色，但觀眾又看得十分過癮，相當成功。
導演Mike：到最後你要打破規矩
Mike最後提到，讀書時有老師教他們拍攝的東西，不可以這、不可以那，但最後是，你可以完全不理這些規矩，那時候，你可能會找到一些全新的東西。
花姐都要屈服玩水上遊戲被飛彈
講到打破規矩，Mike導在《花姐ERROR遊》中竟然安排地位至高無上的花姐玩水上遊戲，但並非一般水上遊戲，而是要她連續被飛彈。年紀不細的花姐在鏡頭前表示，為了讓兒子見證自己的勇敢，局住頂硬上。
極限挑戰 玩到ERROR叫救命兼入廠
除了玩花姐，節目組又安排ERROR玩勁多極限挑戰，包括要勁怕高的保錡去跳笨豬跳、勁食辣大賽，有成員更食到嘔。玩到有皮外傷算少事。而最誇張是有集玩到入醫院。
經典炸Sound Bear
《花姐ERROR遊》中，不少網友一定記得經典炸Sound Bear一幕。ViuTV是Sound Bear吉祥品，但節目組居然瘋狂到用很多製作費去炸它，認真夠誇張。