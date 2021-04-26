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ERROR自肥企画｜保錡全被「反省中」遮樣 網民開綠燈放生提議3大懲罰方案

東方新地 - 娛聞

《ERROR自肥企画》是由ERROR四子參演的全新節目，將於下周一（5月3日）播放，近日官方網頁發放宣傳片，衰直播中爆粗鬧網民而被雪藏的吳保錡，全片被「反省中」字句遮樣，有網民有意放生保錡，紛紛提議不同懲罰方法望保錡解凍，務求ERROR四子能真正合體﹗
文：東方新地 部分原文：新Monday｜圖：《ERROR自肥企画》截圖、保錡IG

在《ERROR自肥企画》中，保錡（右二）被「反省中」字樣遮樣，肥仔、Dee哥同193則可以如常出鏡。
在《ERROR自肥企画》中，保錡（右二）被「反省中」字樣遮樣，肥仔、Dee哥同193則可以如常出鏡。

ERROR保錡被爆與張沛樂（沙律）撻著後，保錡正印即爆料指突然被分手，其後保錡再被爆是出軌慣犯，負面新聞不斷的保錡，鋒頭火勢下開直播時爆粗鬧網民，令形象一落千丈，最後以暫別組合ERROR來平息風波，被雪期間，之前拍落的節目包括《口罩小姐》、《考有Feel》等如常播出，有網民一度發起霸睇，繼續狙擊保錡﹗

ERROR的搞笑節目好出位，四子合體例必有驚喜，難怪有網民指ERROR四子缺一不可。
ERROR的搞笑節目好出位，四子合體例必有驚喜，難怪有網民指ERROR四子缺一不可。

近日193(郭嘉駿) 連番寸爆無綫令人氣急升，IG追蹤人數更已超越姜濤，連帶ERROR的人氣都不斷攀升，甚至被雪的保錡似乎亦有重生機會，有網民在討論區以「對保錡改觀」為題出po引起熱議，不少網民表示願意放生保錡，因為唔想ERROR再四缺一。而下月播出全新節目《ERROR自肥企画》仍然有保錡演出，但節目組為免引起大家不安，在宣傳片中落手腳，將保錡以「反省中」字句遮樣。

《ERROR自肥企画》宣傳片中，見到四人有不同騎呢造型，保錡（左二）被節目組後製以「反省中」遮樣。
《ERROR自肥企画》宣傳片中，見到四人有不同騎呢造型，保錡（左二）被節目組後製以「反省中」遮樣。
ERROR呢套精子裝好出位。
ERROR呢套精子裝好出位。
保錡雖然在宣傳中有大頭出鏡，不過繼續被遮樣。
保錡雖然在宣傳片中有大頭出鏡，不過繼續被遮樣。

網民提議懲罰方案

網民發起懲罰方案，表示只要保錡接受懲罰後便讓他解凍，網民分別提議「保錡跳一次笨豬跳就原諒佢」、「叫佢表演食屎」、「保錡認真一次出嚟耍冧，大家就抺咗前事啦﹗」，網民開綠燈放生保錡，以保住四子ERROR。

ERROR自肥企画｜保錡全被「反省中」遮樣 網民開緣燈放生提議懲罰方法...
保錡被「反省中」字樣遮面。

1.要求畏高保錡跳笨豬跳

ERROR自肥企画｜保錡全被「反省中」遮樣 網民開緣燈放生提議懲罰方法...
保錡出名畏高，曾在節目中玩笨豬跳而嚇到面青，最後要肥仔頂替。

2.提議三子鏡頭前打保錡

ERROR自肥企画｜保錡全被「反省中」遮樣 網民開緣燈放生提議懲罰方法...
有網民建議節目一開波，ERROR三子開保錡拖。

3.建議罰保錡食屎

ERROR自肥企画｜保錡全被「反省中」遮樣 網民開緣燈放生提議懲罰方法...
網民有很多建議，原意都是想放生保錡。
保錡2月在IG出po指會暫別ERROR以反省自己的過錯，期間ViuTV仍播出保錡之前拍落的節目。
保錡2月在IG出po指會暫別ERROR以反省自己的過錯，期間ViuTV仍播出保錡之前拍落的節目。

網民求放生全因：「ERROR缺一不可」

ERROR自肥企画｜保錡全被「反省中」遮樣 網民開緣燈放生提議懲罰方法...
網民留言指ERROR是四位一體，少了任何一個都不成事。
Dee哥在《ERROR自肥企画》呢個look相當出位，相信爆笑連場。
Dee哥在《ERROR自肥企画》呢個look相當出位，相信爆笑連場。
ERROR自肥企画｜保錡全被「反省中」遮樣 網民開緣燈放生提議懲罰方法...
193在《ERROR自肥企画》玩到反白眼。
《ERROR自肥企画》又炸嘢？
《ERROR自肥企画》又炸嘢？

訪問《ERROR自肥企画》幕後功臣

近年ViuTV綜藝節目非常受歡迎，連無綫都被打冧，近日訪問了《花姐ERROR遊》、《ERROR自肥企劃》的幕後團隊「無制限OT編集団」，帶大家走訪導演Mike和團隊拍攝的一天，又訪問了他們，細訴拍攝背後的感受。導演Mike入職ViuTV五年，是十分年青的導演，其中最為人熟悉就是兩輯《花姐ERROR遊》，除了ERROR四子搞笑，又配合了經理人花姐，大家擦出了不少火花，有玩瘋狂遊戲同時亦有感動位。

ViuTV癡線綜藝 連花姐都要屈服玩水上遊戲被飛彈 極限挑戰Error大叫救命 班底最新力作《ERROR自肥計劃》將登場
帶大家走訪導演Mike和團隊拍攝的一天
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細訴拍攝背後的感受。

黃金組合造出驚喜節目

ViuTV今次訪問了導演Mike、PA Sunny、Research Writer暉和導演Aflred，每個角色都不少缺少，此黃金組合造出個個驚喜節目，包括兩輯《花姐ERROR遊》、《ERROR自救TV》、《美女郊遊遊》、《大海男兒》和5月3日晚上11點首播出的《ERROR自肥企画》。

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黃金組合製作了不同驚喜節目，包括《美女郊遊遊》。

Writer暉：想帶新嘢畀觀眾

要節目好看，當然離不開創新，Writer暉表示每次都在求變，每次都有新鮮事，希望可以為觀眾帶了未見過的東西。的確，此團隊很瘋狂，竟然會用大量Budget去炸生啤，又夠膽要求ViuTV要至高無上的花姐齊齊玩水上活動，嚇到她花容失色，但觀眾又看得十分過癮，相當成功。

ViuTV癡線綜藝 連花姐都要屈服玩水上遊戲被飛彈 極限挑戰Error大叫救命 班底最新力作《ERROR自肥計劃》將登場《花姐《ERROR自肥企画》幕後團隊。

導演Mike：到最後你要打破規矩

Mike最後提到，讀書時有老師教他們拍攝的東西，不可以這、不可以那，但最後是，你可以完全不理這些規矩，那時候，你可能會找到一些全新的東西。

【ERROR自肥企劃】可能係ViuTV最癡線嘅綜藝！連花姐都要屈服玩水上遊戲被飛彈、極限挑戰Error大叫救命
《花姐ERROR遊》請花姐玩水上遊戲，嚇到平時甚有霸氣的花姐都花容失色。

【ERROR自肥企劃】可能係ViuTV最癡線嘅綜藝！連花姐都要屈服玩水上遊戲被飛彈、極限挑戰Error大叫救命

花姐都要屈服玩水上遊戲被飛彈

講到打破規矩，Mike導在《花姐ERROR遊》中竟然安排地位至高無上的花姐玩水上遊戲，但並非一般水上遊戲，而是要她連續被飛彈。年紀不細的花姐在鏡頭前表示，為了讓兒子見證自己的勇敢，局住頂硬上。

花姐都要屈服玩水上遊戲被飛彈
花姐都要屈服玩水上遊戲兼被飛彈
為了節目，果然犧牲不少。
為了節目，果然犧牲不少。

極限挑戰 玩到ERROR叫救命兼入廠

除了玩花姐，節目組又安排ERROR玩勁多極限挑戰，包括要勁怕高的保錡去跳笨豬跳、勁食辣大賽，有成員更食到嘔。玩到有皮外傷算少事。而最誇張是有集玩到入醫院。

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保錡去跳笨豬跳
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玩勁多極限挑戰，保錡全身被蜜蜂圍住。
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193被安排玩蟲。

經典炸Sound Bear

《花姐ERROR遊》中，不少網友一定記得經典炸Sound Bear一幕。ViuTV是Sound Bear吉祥品，但節目組居然瘋狂到用很多製作費去炸它，認真夠誇張。

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經典炸Sound Bear的場面。

幕後功臣去片：

《ERROR自肥企画》有片睇：

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