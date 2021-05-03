ERROR自肥企画｜有片劇透！ERROR四子攞正牌自肥 陳欣妍、沈殷怡客串一齊玩！

《ERROR自肥企画》劇透！ViuTV新一輯綜藝節目，由ERROR主持的節目《ERROR自肥企画》將在5月3日起，逢星期一至五晚上11時正播放。由於公關宣傳心切，首周的遊戲重點在導演Mike意料之外慘被劇透，如果你唔想驚喜被破壞，就唔好睇住喇⋯⋯

文：東方新地 圖：ViuTV