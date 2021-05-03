ERROR自肥企画

ERROR自肥企画｜有片劇透！ERROR四子攞正牌自肥 陳欣妍、沈殷怡客串一齊玩！

東方新地 - 娛聞

《ERROR自肥企画》劇透！ViuTV新一輯綜藝節目，由ERROR主持的節目《ERROR自肥企画》將在5月3日起，逢星期一至五晚上11時正播放。由於公關宣傳心切，首周的遊戲重點在導演Mike意料之外慘被劇透，如果你唔想驚喜被破壞，就唔好睇住喇⋯⋯

文：東方新地 圖：ViuTV

劇透注意！《ERROR自肥企画》首播 ERROR四子攞正牌自肥

非主流男子組合ERROR自出道以來都在演藝路上載浮載沉，但憑著在《ERROR遊》系列及《ERROR自救TV》中真誠又毫無保留的演出，贏得掌聲，也總算「自救」了面前的演藝路。這次強勢回歸就是要拿著民意當令箭，自把自為一次，用公司資源盡情「自肥」，滿足一己私慾同時，用最「ERROR」的方式娛樂大家！

ERROR一出場即惡搞多個日本動漫角色。
ERROR一出場即惡搞多個日本動漫角色。
「Double S」陳欣妍晒腿上陣為ERROR客串演出。
「Double S」陳欣妍晒腿上陣為ERROR客串演出。

節目第一集ERROR繼續貫徹其無厘頭作風，一出場即惡搞日本動漫角色，其中193更以女裝短裙示人，令人又驚又喜。此外，ERROR亦邀得「Double S」沈殷怡、陳欣妍，以及組合P1X3L搞笑客串。

戴金色假髮的沈殷怡胸前激凸，非常吸睛。
戴金色假髮的沈殷怡胸前激凸，非常吸睛。
組合P1X3L亦著水手服搞笑客串。
組合P1X3L亦著水手服搞笑客串。

惡搞一番後，節目中再現《ERROR遊》系列似曾相識的場景，ERROR被帶到一個Sound Bear雕塑前，在毫無預警下Sound Bear突然爆炸，嚇得四子立刻後退。

193仲扮埋傷眼後嘅綾波麗！
193仲扮埋傷眼後嘅綾波麗！
被炸前嘅Sound Bear竟然多咗對翼之餘，仲多咗兩撇鬚。
被炸前嘅ViuTV吉祥物Sound Bear竟然多咗對翼之餘，仲多咗兩撇鬚。

之後ERROR進行首個「自肥」遊戲，各人要從四面特製牆壁中揀選其中一面，再以高速奔跑衝破牆壁，當中只有一人最後能成功避開牆後的顏料池，奪得港幣1,000元現金獎。四子為了「自肥」，不惜一切互相殘殺，引發連串瘋狂爆笑事件！

ERROR進行首個「自肥」遊戲時，造型搞怪。
ERROR進行首個「自肥」遊戲時，造型搞怪。

為贏得獎金，ERROR四子高速跑向特製牆壁，速度最快嘅係193！

為贏得獎金，ERROR四子高速跑向特製牆壁，速度最快嘅係193！

https://www.youtube.com/watch?v=6zVi9Gxbl-k

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