ERROR自肥企画｜有片劇透！ERROR四子攞正牌自肥 陳欣妍、沈殷怡客串一齊玩！
《ERROR自肥企画》劇透！ViuTV新一輯綜藝節目，由ERROR主持的節目《ERROR自肥企画》將在5月3日起，逢星期一至五晚上11時正播放。由於公關宣傳心切，首周的遊戲重點在導演Mike意料之外慘被劇透，如果你唔想驚喜被破壞，就唔好睇住喇⋯⋯
文：東方新地 圖：ViuTV
劇透注意！《ERROR自肥企画》首播 ERROR四子攞正牌自肥
非主流男子組合ERROR自出道以來都在演藝路上載浮載沉，但憑著在《ERROR遊》系列及《ERROR自救TV》中真誠又毫無保留的演出，贏得掌聲，也總算「自救」了面前的演藝路。這次強勢回歸就是要拿著民意當令箭，自把自為一次，用公司資源盡情「自肥」，滿足一己私慾同時，用最「ERROR」的方式娛樂大家！
節目第一集ERROR繼續貫徹其無厘頭作風，一出場即惡搞日本動漫角色，其中193更以女裝短裙示人，令人又驚又喜。此外，ERROR亦邀得「Double S」沈殷怡、陳欣妍，以及組合P1X3L搞笑客串。
惡搞一番後，節目中再現《ERROR遊》系列似曾相識的場景，ERROR被帶到一個Sound Bear雕塑前，在毫無預警下Sound Bear突然爆炸，嚇得四子立刻後退。
之後ERROR進行首個「自肥」遊戲，各人要從四面特製牆壁中揀選其中一面，再以高速奔跑衝破牆壁，當中只有一人最後能成功避開牆後的顏料池，奪得港幣1,000元現金獎。四子為了「自肥」，不惜一切互相殘殺，引發連串瘋狂爆笑事件！
為贏得獎金，ERROR四子高速跑向特製牆壁，速度最快嘅係193！
https://www.youtube.com/watch?v=6zVi9Gxbl-k