ERROR自肥企画｜導演Mike爆粗鬧ViuTV公關劇透 獲網民齊撐：一定會睇

由ERROR主持的新節目《ERROR自肥企画》將於下周一（5月3日）播出，今日ViuTV的PR就向各大傳媒發放首集內容作宣傳，但就被節目導演Mike（劉諾衡）在社交網鬧爆劇透，Mike更嬲爆話：「多謝你哋嘅逆向宣傳，你哋嘅努力已經成功摧毁咗我哋呢幾個月建立嘅…」

文：東方新地｜圖：導演Mike IG、ViuTV圖片及討論區截圖