ERROR自肥企画｜導演Mike爆粗鬧ViuTV公關劇透 獲網民齊撐：一定會睇
文：東方新地｜圖：導演Mike IG、ViuTV圖片及討論區截圖
《ERROR自肥企画》導演mike：多謝你哋嘅逆向宣傳
ViuTV新節目《ERROR自肥企画》導演Mike（劉諾衡）是ViuTV拍攝團隊「無制限OT編集団」成員，曾編導過ViuTV《花姐ERROR遊》、《美女郊遊遊》、《大海男兒》等節目，今日上午ViuTV的PR向傳媒發出節目的宣傳稿後，Mike就在傍晚6時於社交網的限時動態中出po爆粗鬧爆PR劇透！
Mike在帖文中表示：「我哋呢幾個月OT爆肝仆心仆命做節目，就係為咗出街嘅時候觀眾可以有驚喜，你一嘢出咗我第一集圖文並茂嘅流程，大佬呀宣傳唔係咁做㗎嘛，我X你咩。」當中夾雜粗口。
Mike更嬲爆留言：「依家同我聽日去睇Endgame，你就出篇文話畀我知Iron man死X咗有乜分別先？多謝你哋嘅逆向宣傳，你哋嘅努力已經成功摧毁咗我哋呢幾個月建立嘅一啲嘢，一啲價值。」
Mike最擔心觀眾收看節目時會冇晒驚喜，不少網民都紛紛表示支持導演Mike，直斥ViuTV的PR是「豬隊友」，叫大家「唔好劇透」。
網友又向導演Mike表示無論點樣，大家都一定會照睇同支持《ERROR自肥企画》！
小心！
以下為劇透部分：
《ERROR自肥企画》首播 ERROR四子攞正牌自肥
ViuTV新一輯由ERROR主持的節目《ERROR自肥企画》將由下周一（5月3日）起，逢星期一至五晚上11時正播放。非主流男子組合ERROR自出道以來都在演藝路上載浮載沉，但憑著在《ERROR遊》系列及《ERROR自救TV》中真誠又毫無保留的演出，贏得掌聲，也總算「自救」了面前的演藝路。這次強勢回歸就是要拿著民意當令箭，自把自為一次，用公司資源盡情「自肥」，滿足一己私慾同時，用最「ERROR」的方式娛樂大家！
節目第一集ERROR繼續貫徹其無厘頭作風，一出場即惡搞日本動漫角色，其中193更以女裝短裙示人，令人又驚又喜。此外，ERROR亦邀得「Double S」沈殷怡、陳欣妍，以及組合P1X3L搞笑客串。
惡搞一番後，節目中再現《ERROR遊》系列似曾相識的場景，ERROR被帶到一個Sound Bear雕塑前，在毫無預警下Sound Bear突然爆炸，嚇得四子立刻後退。
之後ERROR進行首個「自肥」遊戲，各人要從四面特製牆壁中揀選其中一面，再以高速奔跑衝破牆壁，當中只有一人最後能成功避開牆後的顏料池，奪得港幣1,000元現金獎。四子為了「自肥」，不惜一切互相殘殺，引發連串瘋狂爆笑事件！
為贏得獎金，ERROR四子高速跑向特製牆壁，速度最快嘅係193！