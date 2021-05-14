ERROR自肥企画｜陳海寧撞樣Dee哥何啟華代替玩遊戲 娛樂圈18對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！
撰文：東方新地｜圖片來源：《ERROR自肥企画》截圖
《ERROR自肥企画》Dee哥Dee姐餅印兄妹
15年出道的陳海寧（Isabella）因參與ViuTV真人騷《辣火頭》系列而漸多人認識，當時被指與ERROR的何啟華Dee哥撞樣，有女版阿Dee之稱，後來更被稱為Dee姐，其後ViuTV開拍二人拍檔的節目《開多咗個pet 》拍住上。
《ERROR自肥企画》陳海寧代替Dee哥做節目
陳海寧被安排在多集《ERROR自肥企画》中代替Dee哥落場比賽，不但扮忍者，又要落場打籃球同水著落水。
盤點娛樂圈18對撞樣藝人
1) 陳庭欣被認錯係吳若希
前港姐冠軍陳庭欣（Toby）曾喺個人社交網上載自己同表弟嘅合照，留言：「有心唔怕遲！前晚先食開年飯#表姊弟#帥氣」，點知有網友就即刻留言話以為係吳若希同老公Alex！事後，Toby再次留言：「我同我表弟似，我明呀，因為我哋係一家人！我同Jinny似，我都明呀，因為Facebook都認錯過！我表弟同Jinny老公似，我唔明噃？典(點)解嘅？」，連語氣都學足Jinny，唔通Toby 真係想百分百似Jinny？
2）張曦雯 鄭裕玲
最近就有網民發現張曦雯同Dodo姐鄭裕玲越來越似樣，事關二人都面瘦瘦，下巴尖尖，鼻高高，而且連笑起上來都一樣樣。不過就有網民話張曦雯「個樣唔同晒」、「鼻同下巴假得好離譜」，但呢啲嘢就見仁見智啦！
3）糖妹 陳慧嫻
糖妹自出道以來，就一直被指外貌酷似陳慧嫻，而她亦常常演唱陳慧嫻的歌曲。外貌甜美的糖妹，的確樣子與陳慧嫻十分相似，甚至陳慧嫻本人都曾表示，糖妹有她年輕時候的影子。
5）陳奕迅 林子琦
不講不知，原來運動界中亦有著不少明星臉的出現，例如2014年在仁川亞運參與舉重項目的林子琦便被不少網民指她酷似Eason。
7）盧覓雪 阮兆祥
二人臉型和身形都相近，最緊要都又標誌性的厚嘴唇，話係兩兄妹我都信。而阮兆祥更試過和Michelle在綜藝節目扮姊妹合唱風箏與風，節目中二人真係一樣樣，但唔知Michelle女扮男裝又點呢？
8）黃心穎 蔡一智
曾經又網民指心穎BB和蔡一智是「妝前和妝後」的分別，其後心穎BB就在社交平台大方留言話：「哈哈！竟然俾人識穿我哋『兄妹』嘅身份！」而「哥哥」蔡一智亦搞笑回應：「阿妹你好！」二人更一併受邀合作拍廣告呢！
17）衛蘭 盧宛茵
衛蘭Janice經常被指與68歲的盧宛茵撞樣，連盧宛茵都覺得大家似樣，盧宛茵話自細眼大、頭髮啡經常被指似鬼妹仔，所以都覺得自己同有韓國及菲律賓血統的衛蘭頗為相似，盧宛茵有兩子一女中，女兒跟自己最似樣，她透露女兒曾被誤以為是衛蘭，有歌迷當追星咁跟住阿女，相當搞笑﹗
18）明道 阮經天
明道與阮經天二人同為台灣藝人，當紅的時間又差距不遠，自然容易被傳媒比較。可能因為二人都是濃眉大眼的關係吧，不過現在一人在大陸發展，一人在台灣留守。否則二人同台，畫面應該相當有趣。
撞樣明星同場加映
劉德華 VS墨子
作為型佬的華仔劉德華，原來亦與人撞樣，不過那人卻是活在古代，正是先秦諸子百家之中墨家的創始人──墨子。
陳豪 VS 土著哥哥
香港的陳豪卻沒有那麼好運，有網民發現與他撞樣的對象，是一位非洲的土著。雖然如此，相信依然難以動搖陳豪的型佬地位。
薛凱琪 VS 土著姐姐
除了陳豪外，有網民發現與他撞樣的對象，是一位非洲的土著姐姐。
薛凱琪 VS 長頸鹿
不止似土著姐姐，還與可愛的長頸鹿撞樣，她自己也在IG上PO了長頸鹿出來。