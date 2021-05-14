ERROR自肥企画｜陳海寧撞樣Dee哥何啟華代替玩遊戲 娛樂圈18對撞樣藝人大公開 網民：睇到好L亂啊！

《ERROR自肥企画》Dee哥何啟華拍攝期間與電影撞期，搵來與他餅印的陳海寧（又稱Dee姐）頂替在多集中玩遊戲。孖生兄弟姊妹生得似就無可厚非啦，長得一張「大眾臉」，到處撞樣也是合理，但原來連樣貌出眾氣質不凡的藝人們都會出現撞樣情況，而且仲似到十足十，成個餅印咁，真係會令人大嗌「媽呀，我好亂啊！」

撰文：東方新地｜圖片來源：《ERROR自肥企画》截圖