ERROR自肥企画｜193孖YouTube界女神同床兼著情侶睡衣 自肥拍MV變男人公敵
《ERROR自肥企画》193郭嘉駿的自肥計劃希望唱情歌及拍浪漫愛情MV，並一手打造MV男女主角造型。重頭戲是193一口氣搵來兩位YouTube界女神阿Gi及阿冰，一王二后拍MV，更與兩女同床共枕，惹來一陣酸民留言，193立即成為男人公敵﹗
文：東方新地｜圖：《ERROR自肥企画》截圖、阿Gi阿冰IG
193在《ERROR自肥企画》受到死亡恆星衝擊，小193當場重創，經過無數次懲罰後，193終於可以自肥，在首集他透露最想唱情歌及想拍一個浪漫愛情MV。193的MV終於出爐，女主角唔止得一位，一個係啱channel的阿Gi（樊沛珈）一個係小薯茄的阿冰（吳冰）。
193與兩女同著上情侶睡衣，日頭阿冰，夜晚阿Gi，首先193與阿冰一起瞓醒，冧爆對望。193身穿綠色睡衣，圖案是193親自設計的火柴人，阿冰則穿上同款粉紅色睡衣。
之後二人在草原上玩吹泡泡，及拖手轉圈，浪漫一番。
兩女輪流陪瞓
193日頭與阿冰拍拖後，夜晚女伴變成阿Gi，同樣睡在露營車上的床，193輕撫阿Gi俏臉，如一對熱戀小情侶，今次193自選的人氣出奇蛋，一次過滿足自己多個願望，真·自肥，不過連孖兩女神有大量互動同親密鏡頭，令不少巴打羨慕又忌妒。