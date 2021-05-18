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ERROR自肥企画｜193孖YouTube界女神同床兼著情侶睡衣 自肥拍MV變男人公敵

東方新地 - 娛聞

《ERROR自肥企画》193郭嘉駿的自肥計劃希望唱情歌及拍浪漫愛情MV，並一手打造MV男女主角造型。重頭戲是193一口氣搵來兩位YouTube界女神阿Gi及阿冰，一王二后拍MV，更與兩女同床共枕，惹來一陣酸民留言，193立即成為男人公敵﹗

文：東方新地｜圖：《ERROR自肥企画》截圖、阿Gi阿冰IG

193在《ERROR自肥企画》受到死亡恆星衝擊，小193當場重創，經過無數次懲罰後，193終於可以自肥，在首集他透露最想唱情歌及想拍一個浪漫愛情MV。193的MV終於出爐，女主角唔止得一位，一個係啱channel的阿Gi（樊沛珈）一個係小薯茄的阿冰（吳冰）

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193自肥MV出街，即惹來公憤。

193與兩女同著上情侶睡衣，日頭阿冰，夜晚阿Gi，首先193與阿冰一起瞓醒，冧爆對望。193身穿綠色睡衣，圖案是193親自設計的火柴人，阿冰則穿上同款粉紅色睡衣。

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在床上的阿冰。(圖片來源：《ERROR自肥企画》截圖)
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193和阿冰在露營車繼續甜蜜一番。

之後二人在草原上玩吹泡泡，及拖手轉圈，浪漫一番。

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24歲的阿冰畢業於浸會大學電影學院，是YouTube界十大女神之一，拍過電視劇《理想國》其中一個單元，任Dear Jane《銀河修理員》MV女主角。
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阿冰走可愛路線。
ERROR自肥企画｜193孖YouTube界女神同床兼著情侶睡衣 惹公憤變男人公敵
阿冰身上的睡衣由193親自設計，連衣領款式及鈕扣都係193指定款。193自製浪漫，做到自肥可恥，但很有用的名言﹗
在草原手拖手，好浪漫﹗
在草原手拖手，好浪漫﹗

兩女輪流陪瞓

193日頭與阿冰拍拖後，夜晚女伴變成阿Gi，同樣睡在露營車上的床，193輕撫阿Gi俏臉，如一對熱戀小情侶，今次193自選的人氣出奇蛋，一次過滿足自己多個願望，真·自肥，不過連孖兩女神有大量互動同親密鏡頭，令不少巴打羨慕又忌妒。

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30歲的阿Gi畢業於理工大學產品設計學，做過蘋果動新聞主播。 18年參加ViuTV真人騷《Good Night Show廣告女皇》而人氣急升，19年加入啱channel。
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193與阿Gi頭貼頭。
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伸手去摸阿Gi臉龐。
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阿Gi係YouTube界好紅。
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193設計的造型，用上中式鈕扣，曾被裁縫指似壽衣，不過193堅持自己的設計。
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女神餵食，難怪引起公憤，成為男人公敵。

網民不滿：天理不容的自肥企画

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