ERROR自肥企画｜193孖YouTube界女神同床兼著情侶睡衣 自肥拍MV變男人公敵

《ERROR自肥企画》193郭嘉駿的自肥計劃希望唱情歌及拍浪漫愛情MV，並一手打造MV男女主角造型。重頭戲是193一口氣搵來兩位YouTube界女神阿Gi及阿冰，一王二后拍MV，更與兩女同床共枕，惹來一陣酸民留言，193立即成為男人公敵﹗

文：東方新地｜圖：《ERROR自肥企画》截圖、阿Gi阿冰IG