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ERROR自肥企画｜幕後變靈魂人物 痴心情長劍Agent.L有個拍拖10年圈中女友

東方新地 - 娛聞

在ViuTV節目《ERROR自肥企画》中，Agent.L黑衫黑褲帶黑超扮型，一句「Secured」再加經常忍唔到笑，令觀眾留下深刻印象，其實有睇開ViuTV就應該對Agent.L唔陌生，因為他在《花姐ERROR遊》已曾現身執行黐鬼線任務。昂藏六呎的Agent.L已由助導晉升為導演，唔好睇佢平時懶cool，對住女朋友絕對唔係呢個樣！

撰文：東方新地 圖片：《ERROR自肥企画》影片截圖、Agent.L IG圖片、Elsie IG圖片

ERROR自肥企画
Agent.L黑黑實實大大隻，造型永遠都係戴黑超。
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Agent.L在《ERROR自肥企画》中的演出，其女友Elsie當然有捧場，見到男友與性感搜查官有對手戲，女友話要用死亡行星對付Agent.L。
ERROR自肥企画
在《ERROR自肥企画》第一集，Mike導帶領住成班幕後出場，包括大熱天時包到冚的Agent.L，製作團隊非常有氣勢。

《ERROR自肥企画》幕後人氣高企

《ERROR自肥企画》雖然是ERROR四子193（郭嘉駿）、梁業（肥仔）、吳保錡和阿Dee（何啟華）做主角，但節目中的幕後團隊亦不時粉墨登場，人氣不輸主持，「無制限OT編集団」的「格仔導演」Mike（劉諾衡）、撰稿阿暉（麥可暉）、導演Agent. L（曹梓冲）仲有助理導演Sunny（方震揚／Rain. P）亦深受觀眾歡迎。

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Agent.L(左二)與Rain.P(左一)及導演Mike的人氣持續高企。
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在《花姐ERROR遊2》，Agent.L已有參與演出。

Agent.L極速吸粉

除了Ｍike導的IG在兩周內暴升8倍粉絲，自《花姐ERROR遊2》起每每都要身先士卒執行黐鬼線任務的Agent. L亦吸粉數千，一句「Secured」令Agent. L成為節目中的靈魂人物。

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Agent.L是名副其實肌肉男，在《ERROR自肥企画》穿上特務服裝入型入格。
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在《ERROR自肥企画》中，就係呢一幕Agent.L與搜查官Zoe有身體接觸，搞到女友Elsie呷醋。
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當日捉實阿Dee進行爆丸大懲罰，都是由Agent.L負責。

Agent.L對女友長情專一

Agent. L今年28歲，畢業於澳洲昆士蘭科技大學創意工業系，有學識亦是運動健將，行山、滑雪、籃球、桌球、保齡球瓣瓣掂，此外，Agent. L在感情生活上亦長情專一，與女朋友呂珮琳（Elsie）拍拖10年。

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4年前大學畢業的Agent.L，與女友呂珮琳（Elsie）合照。
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拍拖10年，Agent.L對女友Elsie好長情。

成年拍拖至今

Agent.L與女友Elsie因出國讀書經歷過遙矩戀愛，仍能維持恩愛不減，二人不時在個人IG放閃，大方分享甜蜜愛情故事，彼此早已融入家中，不時被友好留言催婚，而去年9月Agent. L亦趁着女友生日公開表白：「希望快啲忙完就可以多啲時間陪你，我會繼續努力比最好嘅嘢你！」Sweet到漏！

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拍拖十年早已見晒家長融入家中。
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去年6月Elsie曾在IG上載二人歷年合照大放閃光彈，並寫道：「我們的10周年，10年嘅概念係…由Web Cam冇WhatApps年代、由Nokia X6到IPhone 11世代、由異地6年大學畢業到香港投身社會，同你見證香港最壞但最有人情味嘅時勢，只希望同你一路走一路走下去，經歷更多時代。」

網紅女友曾拍劇

Agent.L女友Elsie是圈中人，曾與張智霖合作拍網劇《最好的時光》，也是商台DJ阿正（黃正宜）的好閨密，二人一同經營YouTube頻道「加州女孩LA Girls」，Elsie曾在ViuTV的劇集中演出，據知Agent. L非常支持Elsie追尋自己的理想，不時為女友的作品客串。

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Agent.L的女友Elsie與DJ阿正是好姊妹。
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Elsie外表嬌滴滴，演學生妹毫無違和感。
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早前阿正與Elsie請到林奕匡做嘉賓拍片。

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