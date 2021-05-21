ERROR自肥企画｜幕後變靈魂人物 痴心情長劍Agent.L有個拍拖10年圈中女友
在ViuTV節目《ERROR自肥企画》中，Agent.L黑衫黑褲帶黑超扮型，一句「Secured」再加經常忍唔到笑，令觀眾留下深刻印象，其實有睇開ViuTV就應該對Agent.L唔陌生，因為他在《花姐ERROR遊》已曾現身執行黐鬼線任務。昂藏六呎的Agent.L已由助導晉升為導演，唔好睇佢平時懶cool，對住女朋友絕對唔係呢個樣！
撰文：東方新地 圖片：《ERROR自肥企画》影片截圖、Agent.L IG圖片、Elsie IG圖片
《ERROR自肥企画》幕後人氣高企
《ERROR自肥企画》雖然是ERROR四子193（郭嘉駿）、梁業（肥仔）、吳保錡和阿Dee（何啟華）做主角，但節目中的幕後團隊亦不時粉墨登場，人氣不輸主持，「無制限OT編集団」的「格仔導演」Mike（劉諾衡）、撰稿阿暉（麥可暉）、導演Agent. L（曹梓冲）仲有助理導演Sunny（方震揚／Rain. P）亦深受觀眾歡迎。
Agent.L極速吸粉
除了Ｍike導的IG在兩周內暴升8倍粉絲，自《花姐ERROR遊2》起每每都要身先士卒執行黐鬼線任務的Agent. L亦吸粉數千，一句「Secured」令Agent. L成為節目中的靈魂人物。
Agent.L對女友長情專一
Agent. L今年28歲，畢業於澳洲昆士蘭科技大學創意工業系，有學識亦是運動健將，行山、滑雪、籃球、桌球、保齡球瓣瓣掂，此外，Agent. L在感情生活上亦長情專一，與女朋友呂珮琳（Elsie）拍拖10年。
成年拍拖至今
Agent.L與女友Elsie因出國讀書經歷過遙矩戀愛，仍能維持恩愛不減，二人不時在個人IG放閃，大方分享甜蜜愛情故事，彼此早已融入家中，不時被友好留言催婚，而去年9月Agent. L亦趁着女友生日公開表白：「希望快啲忙完就可以多啲時間陪你，我會繼續努力比最好嘅嘢你！」Sweet到漏！
網紅女友曾拍劇
Agent.L女友Elsie是圈中人，曾與張智霖合作拍網劇《最好的時光》，也是商台DJ阿正（黃正宜）的好閨密，二人一同經營YouTube頻道「加州女孩LA Girls」，Elsie曾在ViuTV的劇集中演出，據知Agent. L非常支持Elsie追尋自己的理想，不時為女友的作品客串。