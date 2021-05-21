ERROR自肥企画｜幕後變靈魂人物 痴心情長劍Agent.L有個拍拖10年圈中女友

在ViuTV節目《ERROR自肥企画》中，Agent.L黑衫黑褲帶黑超扮型，一句「Secured」再加經常忍唔到笑，令觀眾留下深刻印象，其實有睇開ViuTV就應該對Agent.L唔陌生，因為他在《花姐ERROR遊》已曾現身執行黐鬼線任務。昂藏六呎的Agent.L已由助導晉升為導演，唔好睇佢平時懶cool，對住女朋友絕對唔係呢個樣！

撰文：東方新地 圖片：《ERROR自肥企画》影片截圖、Agent.L IG圖片、Elsie IG圖片