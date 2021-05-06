AA

ERROR自肥企画｜阿Dee替身Isabella陳海寧 原來係193緋聞女友！

東方新地 - 娛聞

現年27歲的陳海寧（Isabella）出道已有6年，因為同ERROR成員阿Dee（何啟華）太似樣，所以有個外號叫「Dee姐」，兩人更試過「兄妹檔」上陣主持節目，獲讚充滿搞笑的化學反應！不過更令人意外的是「Dee姐」原來同193（郭嘉駿）傳過緋聞，有不少心水清的網友更指出昨晚的一集《ERROR自肥企画》是兩人首次「情侶檔」演出，非常Sweet！

文：東方新地｜圖：陳海寧及193 IG、ViuTV

陳海寧著泳裝拍《辣火頭》

陳海寧（Isabella）自2015年在電影《哪一天我們會飛》飾演「蝦頭」楊詩敏角色的少女版入行，前年曾客串演出ViuTV劇集《仇老爺爺》後，去年又一連參加了兩輯ViuTV烹飪比賽節目《辣伙頭》和《辣伙頭·開火》。

擅長下廚的陳海寧自參加節目《辣伙頭》後，開始為觀眾所認識。
擅長下廚的陳海寧自參加節目《辣伙頭》後，開始為觀眾所認識。
Yoshi、陳海寧與Shirley等眾位美女更會著上性感比堅尼在沙灘比賽，非常吸睛。
陳海寧（中）曾與Yoshi、Shirley等眾位美女一齊著上性感泳衣在沙灘上比賽，非常吸睛。

今年陳海寧又孖住阿Dee主持了兩個節目，分別為偽旅遊節目《異國風情畫》東南亞篇，以及寵物真人秀節目《家多咗個PET》。

陳海寧經常同阿Dee一齊扮鬼扮馬，非常玩得。
陳海寧經常同阿Dee一齊扮鬼扮馬，非常玩得。
在《異國風情畫》東南亞篇中兩「兄妹」更一齊痞街食嘢！
在《異國風情畫》東南亞篇中兩「兄妹」更一齊痞街食嘢！

疑與193拍拖歎咖啡

今年2月陳海寧曾在社交網post過一張在Cafe拍攝的單人照，被眼利的網友發現同193同月所post的一張照片中，使用著同一款杯碟飲咖啡，疑似正在約會撐枱腳。

陳海寧和193各自所影的單人照中，不但杯碟款式相同。
陳海寧和193各自所影的單人照中，不但杯碟款式相同。
連所用的濾鏡都一模一樣！
連所用的濾鏡都一模一樣！

此外又有網友在193和陳海寧社交網的限時動態中，發現兩人疑似一齊去露營，不過193和陳海寧都未有就這次緋聞作出過回應。

陳海寧仲識彈結他，相信可以同193在音樂上有共同話題。
陳海寧仲識彈結他，相信可以同193在音樂上有共同話題。
陳海寧現年27歲，和比她大四歲的193獲粉絲大讚合襯。
陳海寧現年27歲，和比她大四歲的193獲粉絲大讚合襯。

在最新一集《ERROR自肥企画》中，陳海寧扮作阿Dee替身參加節目「自肥」遊戲，和193一同扮演忍者，操控航拍機對戰保錡，但最後結果係Dee哥回歸後慘被「爆丸」！

阿Dee要參加電影活動，於是搵陳海寧扮作阿Dee替身上陣拍節目。
阿Dee要參加電影活動，於是搵陳海寧扮作阿Dee替身上陣拍節目。
網友笑指陳海寧同阿Dee真係撞晒樣！
網友笑指陳海寧同阿Dee真係撞晒樣！
Dee哥回歸後被迫接受「忍術制裁」，慘被「爆丸」！
Dee哥回歸後被迫接受「忍術制裁」，慘被「爆丸」！

獲193貼身教玩航拍機

有不少網友指是193和陳海寧首次「情侶檔」演出，節目中還有193教陳海寧操控航拍機的鏡頭，獲網友大讚Sweet！

肥仔自動彈開咗啲！
肥仔自動彈開咗啲！
193親自落手指導陳海寧。
193親自落手指導陳海寧。
貼到好埋！
貼到好埋！
有網友留意到佢哋首次情侶檔上陣。
有網友留意到佢哋首次情侶檔上陣。
網友仲叫佢哋拍多啲情侶檔！
網友仲叫佢哋拍多啲情侶檔！
ERROR自肥企画｜阿Dee替身Isabella陳海寧 原來係193緋聞女友！
圖片來源：陳海寧ig
ERROR自肥企画｜阿Dee替身Isabella陳海寧 原來係193緋聞女友！
圖片來源：陳海寧ig
ERROR自肥企画｜阿Dee替身Isabella陳海寧 原來係193緋聞女友！
圖片來源：陳海寧ig
ERROR自肥企画｜阿Dee替身Isabella陳海寧 原來係193緋聞女友！
圖片來源：陳海寧ig

重溫Dee哥被「爆丸」一幕！

讀者留言

熱門文章

 