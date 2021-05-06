ERROR自肥企画｜阿Dee替身Isabella陳海寧 原來係193緋聞女友！

現年27歲的陳海寧（Isabella）出道已有6年，因為同ERROR成員阿Dee（何啟華）太似樣，所以有個外號叫「Dee姐」，兩人更試過「兄妹檔」上陣主持節目，獲讚充滿搞笑的化學反應！不過更令人意外的是「Dee姐」原來同193（郭嘉駿）傳過緋聞，有不少心水清的網友更指出昨晚的一集《ERROR自肥企画》是兩人首次「情侶檔」演出，非常Sweet！

文：東方新地｜圖：陳海寧及193 IG、ViuTV