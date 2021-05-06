ERROR自肥企画｜阿Dee替身Isabella陳海寧 原來係193緋聞女友！
現年27歲的陳海寧（Isabella）出道已有6年，因為同ERROR成員阿Dee（何啟華）太似樣，所以有個外號叫「Dee姐」，兩人更試過「兄妹檔」上陣主持節目，獲讚充滿搞笑的化學反應！不過更令人意外的是「Dee姐」原來同193（郭嘉駿）傳過緋聞，有不少心水清的網友更指出昨晚的一集《ERROR自肥企画》是兩人首次「情侶檔」演出，非常Sweet！
文：東方新地｜圖：陳海寧及193 IG、ViuTV
陳海寧著泳裝拍《辣火頭》
陳海寧（Isabella）自2015年在電影《哪一天我們會飛》飾演「蝦頭」楊詩敏角色的少女版入行，前年曾客串演出ViuTV劇集《仇老爺爺》後，去年又一連參加了兩輯ViuTV烹飪比賽節目《辣伙頭》和《辣伙頭·開火》。
今年陳海寧又孖住阿Dee主持了兩個節目，分別為偽旅遊節目《異國風情畫》東南亞篇，以及寵物真人秀節目《家多咗個PET》。
疑與193拍拖歎咖啡
今年2月陳海寧曾在社交網post過一張在Cafe拍攝的單人照，被眼利的網友發現同193同月所post的一張照片中，使用著同一款杯碟飲咖啡，疑似正在約會撐枱腳。
此外又有網友在193和陳海寧社交網的限時動態中，發現兩人疑似一齊去露營，不過193和陳海寧都未有就這次緋聞作出過回應。
在最新一集《ERROR自肥企画》中，陳海寧扮作阿Dee替身參加節目「自肥」遊戲，和193一同扮演忍者，操控航拍機對戰保錡，但最後結果係Dee哥回歸後慘被「爆丸」！
獲193貼身教玩航拍機
有不少網友指是193和陳海寧首次「情侶檔」演出，節目中還有193教陳海寧操控航拍機的鏡頭，獲網友大讚Sweet！