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ERROR自肥企画｜Mike導落場對戰ERROR 贏走獎金 人氣急升IG衝破4萬 網民：根本係自肥導演節目

東方新地 - 娛聞

《ERROR自肥企画》播出以來大受歡迎，連節目導演Mike導（劉諾衡）都備受關注，在最新一集，Mike導帶領團隊落場大戰ERROR三回合，Mike導剝衫爆紋身成為焦點，大頭鏡頭拍得住ERROR，更贏走埋獎金，網民笑指：「根本係自肥Mike導節目。」

文：東方新地｜圖：《ERROR自肥企画》足本加長版截圖，Mike導IG

ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
《ERROR自肥企画》有大量Mike導大頭鏡頭。

《ERROR自肥企画》Mike導成焦點

《ERROR自肥企画》193、肥仔、保錡、Isabella（陳海寧）再次代表Dee哥出賽，四人被安排參與運動比賽，而對手竟然是Mike導帶領下的團隊隊，第一個比賽是打籃球，由ERROR隊勝出。

ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
Mike導落場同ERROR隊對打籃球，賽前Mike導自信十足，笑指只有193是他的對手，其餘三個是負累，最後卻輸咗畀ERROR，Mike導扮上前握手恭喜。
ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
當193亦伸出手時，Mike導卻快速縮手，令193隻手停留在空氣，被同場笑Mike導行為小學雞，勁搞笑﹗

第二輪比賽是泳池接力賽，而比賽規則是不准游泳，在水中行走，最後一棒關鍵由Mike導對保錡，193心急會輸落水出茅招搶走接力棒，在一片混亂下， 193最後成功第一個返回池邊。

ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
Mike導一身肌肉及型格紋身，相當搶眼，單人鏡頭多到拍得住ERROR，被網民笑指自肥。
ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
193出招，落水攔截導MIke，193個落水look夠晒爆笑。

到宣佈結果，本來裁判宣布ERROR隊勝出，但因為犯規多過Mike導帶領團隊隊，所以最後改判Mike導一隊勝出，ERROR只有空歡喜一場。

ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
本來宣布ERROR勝出，後來裁判指犯規太多，最後由贏變輸，令ERROR隊空歡喜一場。
ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
Mike導的團隊隊呢個回合勝出，好高興，暫時一比一，第三個比賽成了關鍵。

到最後一個比賽，四人合力下，主力參賽者要坐上搭高二十個汽水架為之勝出，今次同樣由Mike導做主力，對戰肥仔。不過比賽中段，電視畫面彈出「由於節目時間所限，足本版請到網上收看」，最後只知賽果，幾乎沒有這個比賽過程。在足本版可見兩隊本來大家勢均力敵，但肥仔失重心，汽水架冧了，最後ERROR只能在地上觀戰，Mike導幾經辛苦告終於搭夠二十個，成功勝出﹗

ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
肥仔（左）與Mike導本來勢均力敵。
ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
Mike導最後成功搭出二十個汽水架。
ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
Mike導興奮落地一刻。
ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
Mike導興奮衝落地，被「威也」勒實小Mike Mike，狀甚痛苦。
ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
Mike導痛苦落地，經常被他懲罰彈下體的ERROR，立即衝去拳打腳踢報復。

Mike導擸走埋獎金

ERROR自肥企画 Mike導 ERROR 導演
Mike導團隊隊每人獲得一千元，即共四千元獎金。

Mike導IG人數急升七倍

Mike導近來人氣急升，由《ERROR自肥企画》首集播出，IG追蹤人數由本來6千，現已達4.4萬，急升七倍，而到達4萬人數時，Mike導亦有激罕留言答謝網民，對於外界如此受歡迎，Mike導難掩興奮心情指：「突然有4萬個人follow自己，點會唔高興」， 同時亦有粉絲團組成「格仔Mike導絕對應該有後援會」，現有超過2,200名粉絲，粉絲更自稱為「格仔餅」！

Mike導IG人數在十日內由約6千激激增至4萬4千人，7倍有多。
Mike導IG人數在十日內由約6千激激增至4萬4千人，7倍有多。

Mike導：點會唔高興

Mike導在IG多謝支持者。
Mike導在IG多謝支持者。

Mike導唱主題曲觀眾：推到上《CHILL CLUB》

《ERROR自肥企画》自出街以來相當受網友歡迎，Mike導也從幕後紅到幕前，受到大家喜歡。首集Mike導主唱改篇自《新世紀福音戰士》主題曲的《無制限OT編集団の行動綱領》，歌詞搞笑抵死貼地「係咁OT我畀埋条（條）命你好冇」、「貼銭（錢）打工想喊」、「係啊冇銭（錢）㗎我為什麽要做奴隷」等歌詞道盡打工仔心聲，另外歌詞又提到：「面對收視的壓力是但啦頂你個肺」、「但我心裏驚才華早已盡流逝」則是導演心聲，有人問為何不是由ERROR主唱《ERROR自肥企画》的主題曲，導演Mike提到因為製作團隊要面對資源短缺及收視壓力，所以他唱會有更有說服力。除了觀眾指要推到上《CHILL CLUB》外，連張敬軒都大讚，十分巴閉。

《ERROR自肥企画》導演Mike極速上位受網友熱愛 唱改篇歌觀眾：推到上《CHILL CLUB》

《ERROR自肥企画》主題曲有得睇有得聽：

Mike導不忘自肥自落場扮演暴走族

Mike導在其中一集親自落場扮演暴走族，又大曬肌肉，加上配了日本搖滾樂團L’Arc~en~Ciel的《Driver’s High》，即《麻辣教師GTO》動畫的第一首片頭主題曲，網友十分欣賞，大指好正。而Mike導也提到自己成就解鎖，因為想拍暴走族和Driver’s High好耐。

《ERROR自肥企画》導演Mike極速上位受網友熱愛 唱改篇歌觀眾：推到上《CHILL CLUB》
呢一幕扮暴走族原來係Mike導嘅夢想。
《ERROR自肥企画》導演Mike極速上位受網友熱愛 唱改篇歌觀眾：推到上《CHILL CLUB》
Mike導打開衫口，露出心口紋身，好多親自上陣的鏡頭。
《ERROR自肥企画》導演Mike極速上位受網友熱愛 唱改篇歌觀眾：推到上《CHILL CLUB》
Mike導在社交網分享暴走族造型。

2016年加入ViuTV 被稱為「格仔導演」

Mike導在2016年加入ViuTV，曾編導首屆《全民造星》、《美女郊遊遊》、《大海男兒》及兩輯《花姐ERROR遊》，以上節目都十分受歡迎，特別是《花姐ERROR遊》，不少網友都因為《ERROR自肥企画》播出而都重溫。Mike導雖是幕後人員，但也常常現身幕前，而他會自己樣貌打格，所以被稱為「格仔導演」。

《ERROR自肥企画》導演Mike極速上位受網友熱愛 唱改篇歌觀眾：推到上《CHILL CLUB》

熱愛戶外活動

Mike導相當熱愛戶外活動，社交平台分享不少運動相，包括爬獨木舟、攀石，連潛水牌都有，難怪在《ERROR自肥企画》有不少「體能測試」安排畀ERROR玩。Mike一身肌肉和型格紋身，難怪網友大讚他可以「除格」走到幕前。

《ERROR自肥企画》導演Mike極速上位受網友熱愛 唱改篇歌觀眾：推到上《CHILL CLUB》
Mike熱愛潛水等運動。
《ERROR自肥企画》導演Mike極速上位受網友熱愛 唱改篇歌觀眾：推到上《CHILL CLUB》
又有玩攀石。

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