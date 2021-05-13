ERROR自肥企画｜Mike導落場對戰ERROR 贏走獎金 人氣急升IG衝破4萬 網民：根本係自肥導演節目
文：東方新地｜圖：《ERROR自肥企画》足本加長版截圖，Mike導IG
《ERROR自肥企画》Mike導成焦點
《ERROR自肥企画》193、肥仔、保錡、Isabella（陳海寧）再次代表Dee哥出賽，四人被安排參與運動比賽，而對手竟然是Mike導帶領下的團隊隊，第一個比賽是打籃球，由ERROR隊勝出。
第二輪比賽是泳池接力賽，而比賽規則是不准游泳，在水中行走，最後一棒關鍵由Mike導對保錡，193心急會輸落水出茅招搶走接力棒，在一片混亂下， 193最後成功第一個返回池邊。
到宣佈結果，本來裁判宣布ERROR隊勝出，但因為犯規多過Mike導帶領團隊隊，所以最後改判Mike導一隊勝出，ERROR只有空歡喜一場。
到最後一個比賽，四人合力下，主力參賽者要坐上搭高二十個汽水架為之勝出，今次同樣由Mike導做主力，對戰肥仔。不過比賽中段，電視畫面彈出「由於節目時間所限，足本版請到網上收看」，最後只知賽果，幾乎沒有這個比賽過程。在足本版可見兩隊本來大家勢均力敵，但肥仔失重心，汽水架冧了，最後ERROR只能在地上觀戰，Mike導幾經辛苦告終於搭夠二十個，成功勝出﹗
Mike導擸走埋獎金
Mike導IG人數急升七倍
Mike導近來人氣急升，由《ERROR自肥企画》首集播出，IG追蹤人數由本來6千，現已達4.4萬，急升七倍，而到達4萬人數時，Mike導亦有激罕留言答謝網民，對於外界如此受歡迎，Mike導難掩興奮心情指：「突然有4萬個人follow自己，點會唔高興」， 同時亦有粉絲團組成「格仔Mike導絕對應該有後援會」，現有超過2,200名粉絲，粉絲更自稱為「格仔餅」！
Mike導：點會唔高興
Mike導唱主題曲觀眾：推到上《CHILL CLUB》
《ERROR自肥企画》自出街以來相當受網友歡迎，Mike導也從幕後紅到幕前，受到大家喜歡。首集Mike導主唱改篇自《新世紀福音戰士》主題曲的《無制限OT編集団の行動綱領》，歌詞搞笑抵死貼地「係咁OT我畀埋条（條）命你好冇」、「貼銭（錢）打工想喊」、「係啊冇銭（錢）㗎我為什麽要做奴隷」等歌詞道盡打工仔心聲，另外歌詞又提到：「面對收視的壓力是但啦頂你個肺」、「但我心裏驚才華早已盡流逝」則是導演心聲，有人問為何不是由ERROR主唱《ERROR自肥企画》的主題曲，導演Mike提到因為製作團隊要面對資源短缺及收視壓力，所以他唱會有更有說服力。除了觀眾指要推到上《CHILL CLUB》外，連張敬軒都大讚，十分巴閉。
Mike導不忘自肥自落場扮演暴走族
Mike導在其中一集親自落場扮演暴走族，又大曬肌肉，加上配了日本搖滾樂團L’Arc~en~Ciel的《Driver’s High》，即《麻辣教師GTO》動畫的第一首片頭主題曲，網友十分欣賞，大指好正。而Mike導也提到自己成就解鎖，因為想拍暴走族和Driver’s High好耐。
2016年加入ViuTV 被稱為「格仔導演」
Mike導在2016年加入ViuTV，曾編導首屆《全民造星》、《美女郊遊遊》、《大海男兒》及兩輯《花姐ERROR遊》，以上節目都十分受歡迎，特別是《花姐ERROR遊》，不少網友都因為《ERROR自肥企画》播出而都重溫。Mike導雖是幕後人員，但也常常現身幕前，而他會自己樣貌打格，所以被稱為「格仔導演」。
熱愛戶外活動
Mike導相當熱愛戶外活動，社交平台分享不少運動相，包括爬獨木舟、攀石，連潛水牌都有，難怪在《ERROR自肥企画》有不少「體能測試」安排畀ERROR玩。Mike一身肌肉和型格紋身，難怪網友大讚他可以「除格」走到幕前。