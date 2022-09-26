保錡幕後細佬Mavis晒命同女神林明禎拍廣告：拍咗十幾次手
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現年31歲的ERROR成員吳保錡，在2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》，而得到加入娛樂圈的機會，原來保錡有個做幕後的弟弟Mavis最近也跳入幕前，最近與大馬女神林明禎拍港鐵廣告，更有身體接觸，惹來不少網民羨慕！
Mavis同林明禎擊掌十幾次
在廣告中，保錡細佬Mavis扮演一名坐輪椅的乘客，他在IG留言：「我冇辦法相信我同張輪椅，原來係咁夾。我就係天幕，天幕就係我（《明日戰記》電影對白）。Btw當日跟@minchen333（林明禎）拍咗十幾次手（擊掌），有興趣可以找我隻右手間接拍手（意指間接觸摸林明禎手掌嫩肌）。」
保錡讚細佬：咁勁廣告拍埋
不少網民羨慕Mavis可以同女神林明禎拍廣告，紛紛留言說：「正呀，出道作有林明禎」、「一出道即巔峯」、「擔正男主角，掂喇」、「同女神拍廣告，叻仔」；而Mavis阿哥保錡都有讚細佬：「咁勁廣告都畀你拍埋！」
Mavis於廣告公司做副導演
其實Mavis於廣告公司擔任副導演，幫過阿哥保錡拍攝MV，又幫吳業坤剪過Lyrics Video。除此之外，Mavis亦有經營YouTube Channel「Ching先轟」介紹玩具開箱。Mavis同保錡一樣熱愛音樂，又識彈結他。有網友覺得兩兄弟唔算似樣，反而覺得他似ERROR成員肥仔（梁業）的細佬！
齊睇保錡細佬同女神林明禎拍拍手：
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_、港鐵廣告截圖資料或影片來源：[email protected]乘心服務沿途愛護MTR Cares for you
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