保錡幕後細佬Mavis晒命同女神林明禎拍廣告：拍咗十幾次手

現年31歲的ERROR成員吳保錡，在2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》，而得到加入娛樂圈的機會，原來保錡有個做幕後的弟弟Mavis最近也跳入幕前，最近與大馬女神林明禎拍港鐵廣告，更有身體接觸，惹來不少網民羨慕！