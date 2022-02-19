ERROR新歌《愛情值日生》MV搵謝安琪做女主角 片尾彩蛋更驚喜
萬眾期待，宇宙天團ERROR嘅新歌《愛情值日生》MV，今晚終於上架！404估左好耐嘅MV女主角亦終於開估，原來係索爆人妻謝安琪，佢地仲請埋張繼聰飾演佢地嘅情敵，令歌迷非常驚喜！
ERROR四子變晒兵！
MV入面四子完全唔介意各自冧阿Kay，每人負責星期一至四輪流做兵，但係每逢五六日就點都聯絡唔到對方。結果去到MV尾聲揭盅，發現原來有第五人包辦五六日，原來就係現實正印張繼聰。呢次仲係佢地兩夫婦首次同框拍MV，ERROR都好榮幸，攞左佢地嘅第一次！Kay仲喺IG度留言，話喺錯仔身上搵到戀愛嘅感覺，雖然自己唔係七師傅，但都希望透過呢個MV帶到快樂能量俾大家！不過今次阿Kay唔短發放正能量，仲向三子派福利有肌膚之親！惟獨193就蝕晒喇。
張繼聰驚喜現身相隔8年再同框演出
MV以2000年代作為背景
而新歌MV以2000年代作為背景，除左喺最能代表當年拍拖勝地嘅商場同機舖拍攝外，畫面上出現過嘅電話、CD機等，都令成個畫面充斥住千禧世代嘅戀愛氣味！而肥仔仲變身當年台灣偶像劇帥哥；阿Dee就成個韓劇《藍色生死戀》嘅Oppa一樣；193搖身一變成日系電車男；而保錡就十足Local MK仔！保錡仲話MV呢個Look，同佢當年個樣似足9成，而且拍攝過程勾返起佢細個做屋村仔時嘅回憶，「So proud to be 90後MK叔！」
睇吓大家搵到幾多2000年代嘅產物：
撰文：東方新地圖片來源：MV截圖、[email protected]、[email protected]、TVBUSA影片來源：ERROR、TVBUSA
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