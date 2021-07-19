ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》佳麗、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探同女優
文：東方新地｜圖：《我們不Chok》MV截圖、IG圖片
ERROR首個重女MV 有9大美女列陣：
1）「咖喱」Nicole（[email protected]）
現年24歲的Nicole（鍾宛彤）早前曾以代號「咖喱」參加過ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》，當時她屬於保錡隊，不過止步於17強。曾經透露過興趣是演戲的她，除了今次為ERROR演出MV外，早前更有份客串ViuTV人氣劇《大叔的愛》，在第7集飾演被阿牧（Anson Lo）帶領去睇樓的客人之一。
2）「孖四」Belle（[email protected]）
「孖四」Belle（張凱莎）在《口罩小姐》選舉中同「咖喱」一樣屬於保錡一隊，曾在香港大學修讀藝術，仲考獲日本語能力試驗N2級，畢業後投考空姐兼做模特兒，並拍過《警訊》及不少港台節目，幕前經驗非常豐富。
3）「服務員」Ollie（[email protected]）
同屬肥仔一隊的「服務員」Ollie（温穎琦，原名Olivia）現年34歲，曾任職空姐，現時擔任直播主持，繼在《口罩小姐》選舉中20強止步後，近日她成為了「培生擂台無敵盃」女子拳擊表演賽兩位參賽者之一，對手是參加過ViuTV另一真人騷《造美人》的Kathy（張育玲）。
4）「莎嘩Dee卡」Carrie（[email protected]）
本身是模特兒的Carrie（李嘉麗）現年28歲，早前在ViuTV《口罩小姐》選舉中，以代號「莎嘩Dee卡」贏得第5名，並參加過ViuTV另一個選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》，早前又曾在《ERROR自肥企画》第2集擔任嘉賓，可見同ERROR有過多次合作。
5）「四太」Angel（[email protected]）
在《口罩小姐》選舉中以「四太」作代號的Angel（梁安琪）現年28歲，與「莎嘩Dee卡」一樣屬於肥仔一隊，本身任職市場行銷，在比賽中曾打入12強，最終因「唔想肥仔難做」而自願退出。現時Angel除了做KOL外，亦有同「莎嘩Dee卡」Carrie一齊經營YouTube頻道。
6）Mangie（[email protected]）
現年27歲的Mangie（原名羅翠雯，現改名羅曼菲）擁有32E上圍，是一名中葡混血兒，曾參選過亞姐，並在2014年獲得工展小姐冠軍。去年她因參加ViuTV節目《鬼同妳上位》，因為被指「淫邪」而突圍而出，最後更成功奪得冠軍，當時這個節目就是由保錡、火火及七仙羽主持。
7）Niki（[email protected]）
Niki（張凱婷）是一位模特兒，同時也有擔任網台節目主持，擁有一身古銅色的肌膚，經常在社交網大晒自己高䠷又健美的身材。此外擁有出色舞技的Niki，曾在2014年電影《喜愛夜蒲3》中，客串演出過夜蒲男女，大展舞技，她直言恨演戲，因此不介意演出騎呢角色。
8）Angus（[email protected]_cwk）
「𡃁模」出身的25歲Angus（張若錡，前名張穎琪）入行已有10年，曾做過動漫節Game Girl，又出過寫真集，以及曾參與nowTV訪談節目及任網台客席主持等。去年因為有參賽者相繼退出節目《鬼同妳上位》，Angus獲邀填補參賽者空缺，得以與保錡合作，但卻被ViuTV觀眾喪插「成個八婆格」，當時Angus亦不甘示弱直認自己係「臭X港女」。
9）Rose Ma（[email protected]）
現年28歲的Rose Ma（馬俊怡）2013年參選大專校花校草選舉入行，曾推出過寫真集，亦做過動漫節Game Girl，並因同日本神級AV女優明日花綺羅撞樣，而一度被封為「電競女神」。雖然去年Rose Ma曾被捲入床照風波，並因此刪除了所有個人YouTube頻道影片，但她早前狀態已回勇，並參加了ViuTV節目《家務戰場》。