ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》佳麗、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探同女優

ERROR首個重女MV《我們不Chok》瀏覽量至今已有超過51萬，為拍這部MV，四位ERROR成員保錡、肥仔、193、阿Dee可算碌盡人情卡，搵來9大美女上陣，其中有兩位《鬼同妳上位》的「淫邪」靈探，又有多達5位《口罩小姐》參賽者，以及Rose Ma（馬俊怡）、Niki（張凱婷）等，陣容非常吸睛！

文：東方新地｜圖：《我們不Chok》MV截圖、IG圖片