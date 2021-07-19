AA

ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》佳麗、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探同女優

東方新地 - 娛聞

ERROR首個重女MV《我們不Chok》瀏覽量至今已有超過51萬，為拍這部MV，四位ERROR成員保錡、肥仔、193、阿Dee可算碌盡人情卡，搵來9大美女上陣，其中有兩位《鬼同妳上位》的「淫邪」靈探，又有多達5位《口罩小姐》參賽者，以及Rose Ma（馬俊怡）、Niki（張凱婷）等，陣容非常吸睛！

文：東方新地｜圖：《我們不Chok》MV截圖、IG圖片

ERROR首個重女MV 有9大美女列陣：

1）「咖喱」Nicole（[email protected]

現年24歲的Nicole（鍾宛彤）早前曾以代號「咖喱」參加過ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》，當時她屬於保錡隊，不過止步於17強。曾經透露過興趣是演戲的她，除了今次為ERROR演出MV外，早前更有份客串ViuTV人氣劇《大叔的愛》，在第7集飾演被阿牧（Anson Lo）帶領去睇樓的客人之一。

MV中Nicole同負責填詞的Delta T有對手戲，她大讚對方是個「才華系出色男人」。（圖片來源：MV截圖）
MV中Nicole同負責填詞的Delta T有對手戲，她大讚對方是個「才華系出色男人」。（圖片來源：MV截圖）
Nicole話自己今次係第一次參與MV拍攝，要多謝大佬保錡的邀請。（圖片來源：Nicole IG）
Nicole話自己今次係第一次參與MV拍攝，要多謝大佬保錡的邀請。（圖片來源：Nicole IG）
「咖喱」Nicole早前參加《口罩小姐》時，屬於保錡一隊。（圖片來源：Nicole IG）
「咖喱」Nicole早前參加《口罩小姐》時，屬於保錡一隊。（圖片來源：Nicole IG）
Nicole笑指在《大叔的愛》同教主Anson Lo合作超興奮！（圖片來源：Nicole IG）
Nicole笑指在《大叔的愛》同教主Anson Lo合作超興奮！（圖片來源：Nicole IG）

2）「孖四」Belle（[email protected]

「孖四」Belle（張凱莎）在《口罩小姐》選舉中同「咖喱」一樣屬於保錡一隊，曾在香港大學修讀藝術，仲考獲日本語能力試驗N2級，畢業後投考空姐兼做模特兒，並拍過《警訊》及不少港台節目，幕前經驗非常豐富。

ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
「孖四」Belle現年33歲，身高170cm，經常在社交網大晒靚相。（圖片來源：Belle IG）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
MV中Belle穿著一襲低胸黑色閃片晚裝。（圖片來源：MV截圖）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Belle指拍攝MV當晚要拍通宵兼好熱，但ERROR四子仲要著超厚衫，睇見都出汗，因此大讚他們超專業。（圖片來源：Belle IG）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
「孖四」Belle在《口罩小姐》屬於保錡一隊，旁為也參加過《口罩小姐》的「服務員」Ollie。（圖片來源：Belle IG）

3）「服務員」Ollie（[email protected]

同屬肥仔一隊的「服務員」Ollie（温穎琦，原名Olivia）現年34歲，曾任職空姐，現時擔任直播主持，繼在《口罩小姐》選舉中20強止步後，近日她成為了「培生擂台無敵盃」女子拳擊表演賽兩位參賽者之一，對手是參加過ViuTV另一真人騷《造美人》的Kathy（張育玲）。

ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Ollie去年以前空姐的身份主持ViuTV清談節目《轉機ON AIR》出道。（圖片來源：MV截圖）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
除了今次MV外，早前Ollie也曾在《ERROR自肥企画》第2集為ERROR擔任嘉賓。（圖片來源：Ollie IG）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Ollie在早前舉行的《口罩小姐》選舉中，屬於肥仔一隊。（圖片來源：Ollie IG）

4）「莎嘩Dee卡」Carrie（[email protected]

本身是模特兒的Carrie（李嘉麗）現年28歲，早前在ViuTV《口罩小姐》選舉中，以代號「莎嘩Dee卡」贏得第5名，並參加過ViuTV另一個選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》，早前又曾在《ERROR自肥企画》第2集擔任嘉賓，可見同ERROR有過多次合作。

ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Carrie笑指今次暫時係ERROR最多女的一個MV，好開心可以參與其中。（圖片來源：MV截圖）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Carrie參加《口罩小姐》選舉時，屬於肥仔一隊。（圖片來源：Carrie IG）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Carrie本身是模特兒，曾參加過ViuTV另一個選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》。（圖片來源：Carrie IG）

5）「四太」Angel（[email protected]

在《口罩小姐》選舉中以「四太」作代號的Angel（梁安琪）現年28歲，與「莎嘩Dee卡」一樣屬於肥仔一隊，本身任職市場行銷，在比賽中曾打入12強，最終因「唔想肥仔難做」而自願退出。現時Angel除了做KOL外，亦有同「莎嘩Dee卡」Carrie一齊經營YouTube頻道。

「四太」Angel拍MV當日穿著白色連身裙，站在肥仔前影大合照。（圖片來源：Belle IG）
「四太」Angel拍MV當日穿著白色連身裙，站在肥仔前影大合照。（圖片來源：Belle IG）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Angel在《口罩小姐》選舉中屬於肥仔一隊，曾打入12強。（圖片來源：Angel IG）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Angel現時除了做KOL外，亦有同「莎嘩Dee卡」Carrie一齊經營YouTube頻道。（圖片來源：Angel IG）

6）Mangie（[email protected]

現年27歲的Mangie（原名羅翠雯，現改名羅曼菲）擁有32E上圍，是一名中葡混血兒，曾參選過亞姐，並在2014年獲得工展小姐冠軍。去年她因參加ViuTV節目《鬼同妳上位》，因為被指「淫邪」而突圍而出，最後更成功奪得冠軍，當時這個節目就是由保錡、火火及七仙羽主持。

ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Mangie在MV中穿著一襲超低胸的白色吊帶連身裙上陣，旁為Niki（張凱婷）。（圖片來源：MV截圖）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Mangie在社交網貼上與保錡合照，賣口乖大讚他在拍完《鬼同妳上位》又靚仔咗，相當識做。（圖片來源：Mangie IG）
《鬼同妳上位》 羅翠雯 Mangie
被封為「翻版G.E.M.」的Mangie，去年曾參加由保錡、火火及七仙羽主持的ViuTV節目《鬼同妳上位》。（圖片來源：ViuTV）
現年26歲的Mangie是一名中葡混血兒，因此樣子亦帶點洋氣。
Mangie曾以夏威夷小結他表演自彈自唱 〈月亮代表我的心〉 ，在工展小姐選舉中贏得最具才藝獎。（圖片來源：Mangie IG）

7）Niki（[email protected]

Niki（張凱婷）是一位模特兒，同時也有擔任網台節目主持，擁有一身古銅色的肌膚，經常在社交網大晒自己高䠷又健美的身材。此外擁有出色舞技的Niki，曾在2014年電影《喜愛夜蒲3》中，客串演出過夜蒲男女，大展舞技，她直言恨演戲，因此不介意演出騎呢角色。

ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Niki身高1米72，擁有一對42吋長腿。（圖片來源：Niki IG）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
擅長跳舞的Niki，曾客串演出過2014年電影《喜愛夜蒲3》。（圖片來源：Niki IG）

8）Angus（[email protected]_cwk）

「𡃁模」出身的25歲Angus（張若錡，前名張穎琪）入行已有10年，曾做過動漫節Game Girl，又出過寫真集，以及曾參與nowTV訪談節目及任網台客席主持等。去年因為有參賽者相繼退出節目《鬼同妳上位》，Angus獲邀填補參賽者空缺，得以與保錡合作，但卻被ViuTV觀眾喪插「成個八婆格」，當時Angus亦不甘示弱直認自己係「臭X港女」。

ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Angus三圍32D、22、34，身高165cm，近年經常拍攝電影、劇集和綜藝、而且還有DJ演出，而且頻在IG派福利。（圖片來源：Angus IG）
(圖片來源: 把砒霜留給自己劇照 )
Angus去年於網劇《把砒霜留給自己》的獨立單元《洗碗》中，曾有極性感演出。（圖片來源：《把砒霜留給自己》劇照）

9）Rose Ma（[email protected]

現年28歲的Rose Ma（馬俊怡）2013年參選大專校花校草選舉入行，曾推出過寫真集，亦做過動漫節Game Girl，並因同日本神級AV女優明日花綺羅撞樣，而一度被封為「電競女神」。雖然去年Rose Ma曾被捲入床照風波，並因此刪除了所有個人YouTube頻道影片，但她早前狀態已回勇，並參加了ViuTV節目《家務戰場》。

ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Rose Ma早前狀態已回勇，並參加了ViuTV節目《家務戰場》。（圖片來源：MV截圖）
ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Rose Ma去年曾演出電影《我的筍盤男友》，今年亦有份參演話題港產片《#PTGF出租女友》。（圖片來源：Rose Ma IG）

即睇ERROR《我們不Chok》MV：

讀者留言

熱門文章

 